Ликвидация обуви: скидки до - 70%, цены от 54 рублей

СЕГОДНЯ 21:37 2018-08-12T21:41:58+03:00

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На улице август, лето вот-вот сдаст свои позиции осени, но пока солнышко еще дарит нам горячие деньки, вы можете побаловать свои ножки новой качественной кожаной обувью. И как раз сейчас магазины CAPRICE решили порадовать своих покупателей и объявили о максимальных скидках до 70% на ВСЕ модели обуви. Торопитесь! Акция продлится всего 2 недели - с 10 по 23 августа - до получения новой осенне-зимней коллекции.

В период акции вы можете купить в магазинах CAPRICE две пары обуви по цене одной. Смотрите сами:

Женские туфли CAPRICE сегодня стоят 54 руб. (стоили 138 руб.).

Женские летние туфли от MarcoTozzi можно купить за 71 руб. (стоили 178 руб.).

Летние босоножки Jana - 57 руб. (стоили 143 руб.).

Летние мужские ботинки Rieker можно купить за 104 руб. (стоили 207 руб.).

На ликвидации представлено более 400 моделей качественной мужской и женской обуви известных европейских брендов. И здесь каждый найдет свои модель и размер из этого огромного ассортимента. Обувь CAPRICE, сделанная из натуральных материалов, гарантируют высокое качество, комфорт и легкость. Эта обувь - гарант здоровья ваших ног. А еще вы будете приятно удивлены ее практичностью и износоустойчивостью. И хорошее настроение вам обеспечено на весь день!

И это еще не все! Спешим вас порадовать: на акции действует рассрочка на 3 месяца на всю обувь по карте «Халва» и по «Карте покупок». И цена при этом не меняется! Приходите и убедитесь сами!

Также в фирменных магазинах CAPRICE вы сможете приобрести обувь других европейских марок. Эти бренды хорошо известны всем, кто посещает магазины в Европе и ценит моду с немецким комфортом: CAPRICE, а также LLOYD, Tamaris, Marco Tozzi, Rieker, S.Oliver, Baldowski, Szydlowski, Domeno.

Ну а если вы не любите ходить по магазинам или у вас на это нет времени, вы можете заказывать и покупать обувь онлайн в интернет-магазине caprice.by! Большой выбор, удобные фильтры, быстрая доставка по всей Беларуси - все для покупателей магазина немецкой обуви CAPRICE!

Спешите за отличной обувью по выгодным ценам!

Посетите наш сайт и найдите свою пару: www.caprice.by

*Цены в каталоге указаны со скидками.

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