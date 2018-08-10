«Динамо» нанесло «Зениту» самое крупное поражение за 30 лет

СЕГОДНЯ 12:15 2018-08-10T12:40:51+03:00

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4:0 - это самое крупное поражение «Зенита» в еврокубках с 1989 года. Разбираемся, как минчанам удалось разгромить соперника, который потенциально превосходил его по всем футбольным показателям.

Команда празднует второй гол.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

1. Тренерское мастерство

Сергей Гуренко принял команду в мае прошлого года. Это его второе пришествие на пост главного тренера - первое было в 2009 году и завершилось довольно быстро (в начале следующего сезона). Спустя годы видно, как он прибавил в тренерском деле. Можно долго обсуждать детали. Но лучше несколько фактов: при Гуренко в прошлом году команда вышла на победную тропу и в итоге впервые с 2006 года была близка к чемпионскому титулу (набрали с БАТЭ равное количество очков, но уступили по дополнительному показателю). Прямо сейчас Гуренко лучший тренер «Динамо» по проценту набранных очков в эпоху правления Юрия Чижа.

Как это получается? Он придерживается прогрессивной схемы с тремя центральными защитниками (чувствуется влияние опыта игры в Италии и желание отлеживать свежие веяния в тактике), при нем команда показывает силу духа, бойцовские качества и надежность в обороне (именно это отличало Гуренко-игрока), часто «Динамо» вырывает победы в концовках матча. Кто-то критикует такую игру, мол, нет лоска. Но есть результат. Причем, стабильный. А в последних трех играх Лиги Европы «бело-синие» забили 11 мячей.

Кроме этого, Гуренко умеет не только грузить команду физическими нагрузками и тактическими премудростями, но и раскрепощать игроков психологически. А еще взять медиаудар на себя. Осознанно или нет, но он часто делает так, чтобы в СМИ обсуждали его, а не игроков.

Сергей Гуренко - о победе над «Зенитом»: «Радует, что ребята доставили праздник. Давно такого не было»

И еще важный штрих. По ходу этого сезона из «Динамо» ушли Антон Сарока (лучший бомбардир перебрался в бельгийский «Локерен») и Александр Нойок (лучший игрок двух последних лет ушел в брестское «Динамо»). Команду пополнили ряд новичков, но сбоя в игре и результате нет, исключение только домашняя игра с «Дерри Сити», которую можно списать на расслабленность после победы в гостях (2:0). Это говорит об умении тренера управлять коллективом.

Голевой удар Нино Галовича.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

2. Сплав своих воспитанников и легионеров

В игре с «Зенитом» приняло участие 14 игроков «Динамо». Швецов, Корзун, Капленко - свои воспитанники, то же можно сказать про Шитова и Иванова, правда, они заиграли на взрослом уровне в других клубах. Горбунов, Бегунов, Хващинский - в доску свои. Легионеры сыграли так, словно росли на победах «Динамо-82». Каждый исполнил свою роль, действуя практически на максимуме.

Никита Корзун вернулся в минское "Динамо" из киевского. Словно и не уходил.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3. Поддержка трибун

- Я всегда говорил: если на хоккейное «Динамо» приходит полная арена, почему она не может приходить на футбол? У нас есть люди, которые любят спорт... И на сборную приходил бы полный стадион. Я уверен: не было бы такой победы, если бы не было стадиона «Динамо», - это слова Гуренко после матча.

Фан-сектор «Зенита» был более крикливый, фанаты «Динамо» уже несколько лет бойкотируют матчи. Если коротко: считают отношение милиции к себе предвзятым и жестким, к тому же один из лидеров движение оказался в местах не столь отдаленных (по мнению фак-актива, наказание слишком серьезное). Но обычные болельщики на трибунах поддержали команду. А если бы в этом году не сдали арену после реконструкции, с «Зенитом» динамовцы играли бы или в Борисове, или в Бресте. Вряд ли бы там была такая аура.

Матч "Динамо" - "Зенит" в одном фото.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

4. Перестройка «Зенита»

У питерского клуба новый тренер - Серей Семак, в прошлом легендарный и умный футболист, сейчас начинающий тренер. Он входил в штаб Спаллетти, хорошо проявил в себя в «Уфе», но самостоятельная работа в «Зените» - новый уровень. К тому же подготовка к сезону получилась скомканной из-за чемпионата мира. Плюс состав надо наигрывать - в ростер вернулись те, от кого в свое время отказался Манчини. У питерцев два десятка высококлассных игроков. Для сравнения: бюджет «Зенита» около 150 млн долларов, у «Динамо» - чуть более 4 млн. Но сыгранности в команде еще нет. Этим и воспользовалось «Динамо».

- Мастерством с «Зенитом» тягаться сложно. Тут на первый план вышли организация, дисциплина, характер. В целом, доволен. Задача была не пропустить. Мы ее выполнили, - подытожил Гуренко.

В ответной игре наверняка сыграют Дзюба, Паредес, Мак, априори лидеры команды, но изменится ли сумма от перемены мест слагаемых?

5. Селекция «Динамо»

Последние два года минский клуб не может себе позволить большие траты даже по белорусским меркам (бизнес Юрия Чижа после известных событий переживает не лучшие времена). «Динамо», как правило, подписывает свободных агентов. Но получается еще лучше, чем раньше. Урош Николич пришел в команду еще при Сергее Боровском. Первое время болельщики негодовали, мол, что за бездарность подписали? При Гуренко 24-летний сербский креативщик раскрылся и, высока вероятность, скоро уйдет за хорошие отступные (в пяти играх Лиги Европы у него пять голов). Та же история с Галовичем, только он сразу стал лидером. Зимой пришел ганец Яхая, летом - португалец Роша, белорусы Шитов и Корзун. Все сейчас играют важные роли.

«Динамо» заслужило этот результат. Хотя, как говорят сами игроки, это только первый тайм, главный - в следующий четверг в Санкт-Петербурге.

Лига Европы 18/19 Динамо Минск 4:0 Зенит Санкт-Петербург видеообзор