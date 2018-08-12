2018-08-12T21:39:06+03:00
Дом. Семья

Где купить стильную одежду для школьника по хорошей цене?

Новая коллекция от Mark Formelle - настоящая находка для учеников и их родителей
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Найти современный и доступный модный костюмчик для школы бывает непросто: то качество хромает, то одежда выглядит скучно, то ценник кусается. Но в этом году решить вопрос со школьными обновками будет легко: накануне 1 сентября в продаже появилась новая коллекция одежды для мальчишек и девчонок, которая порадует и стильным дизайном, и отличным качеством, и адекватной ценой.

Деловая одежда для маленьких стиляг

Брюки, юбки или сарафаны? Что хотели бы носить на занятия девчонки-школьницы? И в каких костюмах будут комфортно чувствовать себя мальчишки-непоседы?

Пробегавшим все лето в шортах и майках ребятам сейчас интересно примерить более строгую одежду, в которой они выглядят взрослее и солиднее: пиджачки, брюки, юбки и платья в деловом стиле. Ведь они так идут детям! И важно, чтобы такая одежда была качественной, комфортной и удобной.

В Mark Formelle позаботились о том, чтобы школьный look вызывал у детей и их родителей только положительные эмоции. Никаких скучных устаревших пиджаков или платьев сложного кроя! Вместо них - модные платья и лаконичные сарафаны, жакеты и брюки, мягкие джемперы и водолазки с принтами и без.

Натуральные ткани или синтетика?

Школьную коллекцию Mark Formelle отличает хорошее качество тканей. Большинство джемперов, водолазок и платьев изготовлено из 100%-ного хлопка, а также из футера - одной из самых комфортных для тела тканей. В ее составе - 80% хлопка и 20% полиэстера. С внешней стороны она гладкая, а с внутренней - очень мягкая и нежная. Небольшой процент синтетических волокон помогает сделать эту ткань более прочной, эластичной и простой в уходе, да и мнется она куда меньше обычного.

Школьные пиджаки, брюки, юбки и сарафаны сшиты из ткани под названием «академик» - полотна прочного и износостойкого. Такие вещи будут служить намного дольше.

Примеряя новую коллекцию Mark Formellе, выбирайте те вещи, которые покажутся ребенку наиболее комфортными и не будут стеснять движений. Ведь в новом костюме он будет не только сидеть за партой, но и много двигаться - все-таки иногда надо и побегать с одноклассниками по школьным коридорам на переменках!

К пиджаку для девочки - и юбочка, и брюки

Модный совет: при выборе школьного костюма или сарафана для ребенка обратите внимание не только на вещи традиционного черного цвета, но и на одежду серых оттенков - они универсальные и немаркие. Кроме того, серый цвет легко можно комбинировать с вещами самых разных расцветок - розовыми, голубыми, фиолетовыми, желтыми… А в сочетании с белым серый цвет смотрится очень свежо и нарядно! В новой коллекции Mark Formellе есть и однотонные черные костюмы, и серые модели в полоску и клетку.

Кстати, при выборе школьного костюма для девочки обратите внимание на то, что у Mark Formellе к пиджаку можно подобрать не только юбочку, но и брюки. Удобно, правда? Так вещи не успеют надоесть, ведь с ними можно составить множество интересных стильных комбинаций. К тому же наряд всегда можно дополнить забавными носочками, гольфами или колготками веселых расцветок от Mark Formellе.

После занятий - яркие вещи!

После уроков ребят ждет множество разных дел: группа продленного дня, дополнительные занятия, творческие кружки, спортивные секции, встречи с друзьями и походы в кино. Какую одежду выбрать после школы? Наряжайте своих детей в яркие новинки с принтами от Mark Formelle - платья, джемперы, брюки и юбки. В такой одежде дети чувствуют себя комфортно, при этом они будут выглядеть как маленькие стиляги. А прививать вкус к хорошим вещам стоит с самого детства.

В новой школьной коллекции Mark Formelle можно найти одежду разных размеров для детей ростом от 110 до 164 см. Есть модели и для ребят дошкольного возраста ростом от 98 см.

Торопитесь! Новая школьная коллекция Mark Formelle для девчонок и мальчишек уже в продаже! Ищите обновки к школе на сайте markformelle.by и в магазинах вашего города.

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