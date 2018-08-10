Огромный арбуз на Комаровке стоит 15 рублей, а голубика размера XXXL - 25

СЕГОДНЯ 15:32 2018-08-10T21:55:58+03:00

«Комсомолка» посмотрела, что по чем продают на главном рынке страны [фото]

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- Узвесьце мне самый маленький кабачок, который только у вас есть, - просит пожилая женщина с матерчатой сумкой на плече. - Сколько мне надо тых блиноу...

Торговля на Комаровском рынке в Минске бойко идет с самого утра. Кабачки (те самые, «на блины») стоят по 49-79 копеек, картошка - 39-69 копеек. Помидоры от 1,5 до трех рублей (крошки черри – по 4,5), огурчики – в районе полутора за килограмм.

Помидоры - от рубля до трех. Черри дороже - 4,5 - 5.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Всех цветов, на любой вкус.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Огурчики - до двух рублей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Смотри, свекла по 30 копеек. Давай холодник сделаем? – покупательница толкает мужа в бок.

Уже продают лисички (8,5 - 9 рублей) и кукурузу.

- Кукуруза сахарная, варится 5-7 минут, - подзывает меня продавец. – Сорт называется «Барселона», 2,5 рубля за килограмм. Она и правда невероятно сладкая, я ребенку просто так налущиваю и даю.

Ягодки продают и на вес, и на объем - стаканчиками.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но больше всего людей у фруктов и ягод. Арбуз стоит от 80 копеек (13,5-килограммовый в редакцию нам отдали за 15 рублей), дыня – 1,80 – 2 рубля.

Дыньки - 1,2 - 2 рубля.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выбор лучшего арбуза - целое представление. Здорово!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Арбузы стоят от 80 копеек до 1,5 рублей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дыньки на рынке узбекские и казахские.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще есть клубника по 6 рублей. Малина стоит 4 рубля, черника – 8, вишня – 3,20. Лесная голубика – 10 рублей, садовая – 13-14.

Не очень красивая клубника стоит 6 рублей, очень красивая - от 15 до 18.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ну и цена! – возмущается покупательница. – Дармовая ягода, всегда сами собирали, хоть ведро, хоть два. Но это ж я уже не могу так ходить… Помню, как на рубль 7-8 стаканов покупали. А тут стоит, как мясо, вы меня простите! Осторожно сыпьте, мне в мороз.

Покупают, чтобы замораживать, сразу небольшими ведерками.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вишня - по 3,20.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Садовая голубика - от 9 до 13 рублей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Не бядуйтесь, моя зайка, все сделаем, - успокаивает ее ласковая продавщица. – Вы ж поймите, это ж не черника, это голубика. Плюс никто не хочет задарма ходить в болото. А сейчас жарко. Если б еще не было такой жары… Все, вот, 3 350, с вас 32,5 рубля.

Около «скидочной» точки - традиционная очередь. Тут слегка подбитые бананы и персики стоят по 1 рублю, томаты (или «таматы», как на ценнике) по 0,50.

А вот там, где продаются элитные фрукты, людей заметно меньше: армянские абрикосы по 25 рублей, греческая черешня – 20, ананасы по 15. Десертная молдавская слива - 8,5 рублей, а домашний свежий инжир, ещё зелёный, в десять раз дороже: по 85! И «голубика, размер XXXL» - 25 рублей.

Элитные абрикосы по 25 рублей. Но какие красивые!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Греческая черешня 20 рублей, испанская - 30.Фото: Святослав ЗОРКИЙ