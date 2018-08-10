2018-08-10T15:22:41+03:00
Общество

Парень отправил незнакомке свою интимную фотку - и его стали шантажировать

Самое удивительное, что 200 долларов с него требовал другой парень, который был предыдущей жертвой мошенников
Геннадий МОЖЕЙКО
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Парень отправил незнакомке свою интимную фотку - и его стали шантажировать. Фото: ГУВД Мингорисполкома.Парень отправил незнакомке свою интимную фотку - и его стали шантажировать. Фото: ГУВД Мингорисполкома.
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Молодой человек познакомился с девушкой в соцсети. Завязалась переписка, которая со временем становилась все более откровенной. В какой-то момент девушка попросила парня прислать фотографию своих обнаженных половых органов, причем так, чтобы было видно лицо. Парень согласился и выполнил просьбу. А дальше начался шантаж: или он платит 200 долларов (деньги нужно было перевести на электронный кошелек), или фотография разлетится по интернету. Молодой человек обратился в милицию.

Следователи выяснили, кому принадлежит электронный кошелек. Им оказался 28-летний минчанин, ранее не судимый. А потом выяснилось, что неделей раньше он сам стал жертвой точно такого же развода:

- Накануне он познакомился с девушкой, выслал ей интимный фотоснимок, - сообщила официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена Свиридова. - Его начали шантажировать. После перечисления части денег ему пришло новое сообщение с предложением сотрудничать - переводить на электронный кошелек поступающие на его карт-счет от других обманутых граждан денежные средства. Парень согласился и в течение шести дней переводил часть денег на электронный кошелек неизвестного лица, а некоторую сумму оставлял себе.

Теперь в отношении этого парня возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц». По ней светит до десяти лет тюрьмы. Сообщника, который все это затеял, ищут до сих пор. Следователи нашли уже десять потерпевших.

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По данным МВД, в 2016 году 41 человек стал жертвой мошенников: их шантажировали записями, сделанными во время видеообщения в скайпе. В 2017 году количество обращений в милицию возросло в 2,5 раза!

- 95% заявителей - минчане. Это объясняется более свободными нравами населения крупных городов и его преобладанием во всемирной паутине, - сообщил представитель УИОС МВД Александр Марченко.

Однако статистика не отражает реального масштаба проблемы. По мнению оперативников, тех, кому стыдно обращаться в милицию, в разы больше.

- Во всех случаях потерпевшими оказывались мужчины, которые переводили шантажистам от 20 до 50 долларов. В случае отказа друзья жертвы в соцсетях становились невольными зрителями пикантного видео или фото, - рассказал начальник отдела «Р» 2-го управления ГУУР МВД Василий Шупляк.

В прошлом году одного из таких вымогателей нашли. Им оказался 17-летний парень из Гомельской области. В ходе расследования нашлось восемь белорусов, которые перевели ему деньги. В декабре парня приговорили к полутора годам тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания на два года. Парень признался, что на преступление его подвиг рекламный баннер в интернете, в котором размещался подробный алгоритм обманных действий.

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