2018-08-10T16:42:08+03:00
Спорт

«Из-за ожога две недели не могла ногу сгибать»

21-летняя пинчанка Эльвира Герман выиграла чемпионат Европы в беге на 100 м с барьерами
Андрей ОСМОЛОВСКИЙ
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Два года понадобилось чемпионке мира среди юниоров, чтобы добежать до большого титула среди взрослых. Фото: БФЛАДва года понадобилось чемпионке мира среди юниоров, чтобы добежать до большого титула среди взрослых. Фото: БФЛА
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В финальной восьмерке было три немки и две белоруски. Если учесть, что чемпионат проходит в Берлине, а среди соперниц - призеры мирового первенства, да еще опытнейшая коллега по команде Алина Талай (в итоге 8-е место), то авторитеты на самую юную участницу забега давили сильно. Но она настолько была уверена в себе, что прогибаться не собиралась.

- На старте я сказала себе: или золотая, или никакая, - признается позже Герман.

Она золотая! Пробежала за 12,67, на мгновение опередив титулованную немку Памелу Дуткевич.

- Это невероятно круто! Я не знаю, как это передать! Это настолько здорово! Я даже расплакалась! - передает эмоции чемпионки bfla.eu. - Рядом со мной бежала Дуткевич, и я думала, что она плечом может влезть, но я очень надеялась, что это не так. Я уже говорила, что мы сделали большой блок с тренером и примерно бегали в районе 12,60 - 12,80.

И как это всегда бывает в большом спорте, путь к золоту был нелегким:

- В начале июля у меня была функциональная яма. Я себя ужасно чувствовала. Сделала компресс на колено, спалила кожу и 2 недели не могла ногу сгибать. Получилось, что работа на тренировках наполовину выпала. Приехав сюда, я три дня ноги не могла поднять, настолько они были тяжелые. И буквально за день до финала мы приехали с тренером (Виктором Мясниковым. - Ред.) на разминку, и все стало получаться: ноги легкие, я бегу и понимаю, что действительно готова. Тренер мне сказал так: «Если бы у тебя не было ямы, не было бы и подъема!»

Два года понадобилось чемпионке мира среди юниоров, чтобы добежать до большого титула среди взрослых. В следующем году ждем повторения на чемпионате мира среди взрослых, а затем и на Олимпиаде.

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