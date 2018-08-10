Ремонт просевшего моста на МКАД обойдется в 2,5 миллиона долларов

СЕГОДНЯ 16:37 2018-08-10T16:38:02+03:00

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Уже десять дней закрыто движение на внутреннем кольце МКАД в районе Лошицы. 1 августа на мосту лопнула одна из балок перекрытия - из-за этого асфальт в третьей полосе провалился на полметра. Автомобильное движение закрыли не только по МКАД, но и под мостом. Первое время в часы пик тут собирались многокилометровые пробки. Но со временем водители стали планировать свои маршруты по другим улицам, и пробки исчезли.

В Мингорисполкоме провели оперативное совещание: специалисты из разных ведомств решали, что делать дальше. Известно, что мост построили в 1985 году, а последний раз реконструкцию он проходил в 2001 году. В марте нынешнего года его обследовала специальная комиссия, в заключении которой сказано, что мост нуждается в капитальном ремонте. По одной из версий, причиной провала могла стать ошибка в проектировании перед той реконструкцией. Уже известно, что на ремонт понадобится два месяца - закончить работы планируют к 1 октября. И пока движение перекрыто, пробки в этой части города не исчезнут. Например, в обеденное время четверга пробка на внутреннем кольце МКАД составляла около 800 метров.

Сразу начали ремонтные работы. Сперва под лопнувшей балкой установили временную металлическую подпорку. Потом решили заменить не только лопнувшую балку, но и соседние - всего семь штук. Озвучили стоимость ремонта - 4 - 5 миллионов рублей, то есть 2,5 миллиона долларов. Деньги выделят из городского бюджета.