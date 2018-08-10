В следующем году Беларусь из-за налогового маневра России потеряет $300 млн

СЕГОДНЯ 16:50 2018-08-10T16:51:03+03:00

По мнению эксперта, суммы потерь и компенсаций станут предметом для обсуждений между двумя странами на самом высоком уровне

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В 2024 году Россия завершает налоговый маневр в нефтяной отрасли, его план одобрила Госдума в июле. В 2019 - 2024 годах вывозная пошлина на нефть в России снизится с 30% до нуля, на эту же величину в деньгах будет повышен налог на добычу полезных ископаемых.

- С 2019 года начинается шестилетний этап реализации налогового маневра в нефтяной отрасли России. На доходы белорусского бюджета он оказывает прямое негативное влияние ввиду их сокращения, - цитирует БелаПАН замминистра финансов Беларуси Дмитрия Кийко.

То есть первые потери белорусский бюджет понесет уже в следующем году. Исходя из этого, правительство сформирует проект будущего бюджета, чтобы найти недостающие деньги.

- Речь идет о сумме порядка 600 млн. рублей. Это потери от поступления пошлин на нефтепродукты, которые мы зачисляем в свой бюджет, и заложенное 25-процентное снижение ставок акцизов на топливо. Нас это, конечно, не радует, - уточнил чиновник.

Напомним, Минфин уже давал ранее пояснения, что в 2019 году будут снижены ставки акцизов на топливо, чтобы обычные потребители не пострадали. Ведь из-за того, что уменьшается вывозная пошлина (которую Беларусь не платила) и увеличивается налог на добычу полезных ископаемых, нефть и, соответственно, топливо для нас увеличивается в цене. Чтобы не было удара по кошельку, акцизы на топливо и собираются снизить.

Также Дмитрий Кийко сказал, что те 300 млн. долларов дохода, которые Беларусь недополучит, ограничивают возможности бюджета по снижению налоговой нагрузки в стране. Проще говоря, это значит, что стране надо, во-первых, искать новые источники дохода, а во-вторых, у властей нет возможности снизить или вовсе убрать какие-то налоги. Одновременно надо каким-то образом обеспечить привлекательные условия для ведения бизнеса. Также чиновник намекнул, что, возможно, будут сокращены некоторые налоговые льготы. Но не уточнил, какие именно.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Потери белорусского бюджета - это предмет торга между президентами»

- Пока неизвестно, что именно вкладывают чиновники в потери бюджета. Минус 300 млн. долларов - это уже с учетом компенсаций со стороны России или чистые потери? - задается вопросом аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха. Эксперт отмечает, что с апреля по декабрь 2017 года безвозмездные поступления в бюджет Беларуси из России составили 919 млн. белорусских рублей. - Кроме того, у нас сохраняется перетаможка 6 млн. тонн нефти, а это порядка 600 млн. долларов (Беларусь покупает в России 24 млн. тонн нефти, из которых 6 млн. тонн может перепродавать в другие страны. - Ред.). Я бы не стал чрезмерно драматизировать эту цифру.

- Замминистра также сказал, что в следующем году могут быть сокращены некоторые налоговые льготы. Первыми в голову приходят льготы айтишников. Что еще можно сократить?

- Думаю, ИТ-сектор, Китайско-белорусский индустриальный парк, свободные экономические зоны как раз трогать не будут. Это вопрос стабильности законодательства, работы иностранных инвесторов - вряд ли государство пойдет на такие шаги. Думаю, будут сокращены менее значимые льготы. Собственно, про упорядочивание налоговых льгот в правительстве говорили и раньше. Возможно, Минфин посмотрит в сторону сокращения расходов бюджета. На мой взгляд, пока действия Минфина и Комитета госконтроля в этой части выглядят недостаточными, есть потенциал. Кроме того, надо повысить прозрачность государственных расходов. Чтобы мы могли узнать, сколько, например, государственные СМИ получают прямых трансфертов, нужно ли их поддерживать в таких объемах. В этой части прозрачности не хватает.

Даже если 300 млн. долларов - чистая потеря, то это, конечно, неприятно, но все-таки не смертельно. Кроме того, вопрос налогового маневра сейчас - один из важнейших вопросов экономической повестки дня. Очевидно, что его будут обсуждать на самом высоком уровне - между президентами двух государств. И не столько потери, сколько размер компенсации. Здесь мощнейшая политическая подоплека.