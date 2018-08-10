«У меня не получается зарабатывать. Что лучше: оставаться холостяком или все-таки пытаться создать семью?»

СЕГОДНЯ 17:25 2018-08-10T21:55:58+03:00

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Читатели присылают нам свои истории, а мы на сайте kp.by их с удовольствием обсуждаем. Что бы вы ответили Олегу из небольшого райцентра? Вот его история:

- Мне уже перевалило за 40 лет. К такому возрасту у многих людей уже взрослые дети, квартира, машина. Я не женат и никогда не был. В молодости не готов был ни морально, ни материально создать и содержать семью. Думал, сначала встать на ноги, быть материально независимым, приобрести жилье, а потом уже создавать семью. Но «на ноги» так и не встал, жилье не приобрел.

Я обычный, звезд с неба не хватаю, живу в маленьком райцентре, зарплата небольшая. Ну не умею я «крутиться», «делать деньги», а заработать законным путем себе на покупку или постройку жилья не получилось. Даже если строить жилье с помощью льготных кредитов, то ежемесячно нужно платить всю мою зарплату, а ведь еще нужно делать ремонт (квартиры сдают с голыми стенами), покупать мебель, платить за коммунальные услуги, да и питаться нужно хотя бы раза два в день. А где на это взять средства?

Мне самому того, что зарабатываю, хватает. Я человек неприхотливый, без вредных привычек. И я осознал, что при таком положении лучше быть холостяком. В моем понимании, чтобы семья была успешной, помимо взаимной симпатии и взаимопонимания нужен и определенный материальный достаток (чтобы не приходилось экономить на самом необходимом), наличие жилья. Ведь большинство семей распадаются по причине жилищной и бытовой неустроенности. А я не хочу экспериментировать, не хочу, чтобы моя потенциальная семья скиталась по съемным квартирам, не хочу, чтобы экономили каждую копейку, не хочу плодить нищету!

На моих глазах распадались семьи у моих знакомых, моего одноклассника и его жену лишили родительских прав. Мне становится грустно, когда работающие люди, имеющие детей, вынуждены одалживать 10 - 20 рублей (в том числе, и у меня), чтобы «дотянуть до зарплаты» или собрать детей в школу. В магазинах своего райцентра я вижу урны для пожертвований с надписью «Помогите собрать ребенка в школу». Это проводится такая акция для малоимущих и многодетных семей. Некоторые семьи вынуждены брать кредиты в банке, чтобы собрать детей к школе. Я не хочу жить, как они, когда от отсутствия перспектив и от невозможности дать своим детям необходимое, начинают злоупотреблять алкоголем.

Мне могут посоветовать: бери пример с успешных семей! Да, есть и такие семьи, где супруги реализовали свой потенциал, имеют определенный достаток, свое жилье, есть взаимопонимание и взаимная симпатия. Но в том то и дело, что одним удается построить успешную семью, а другим нет, как бы не старались. К сожалению, но таких холостяков, как я, становится все больше и больше. А что думаете вы, уважаемые читатели? Что лучше: оставаться холостяком или пытаться все же создать семью, не имея достаточных средств на её содержание?

Олег, холостяк.

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