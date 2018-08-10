Не надо страдать по дешевеющему российскому рублю

СЕГОДНЯ 17:35 2018-08-10T17:34:34+03:00

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Курс российского рубля опустился до двухлетних минимумов. Одновременно с этим дорожают доллар и евро - в силу структуры нашей валютной корзины. Не первый раз, как только российский рубль дешевеет, слышу: «Ай-ай, сейчас упадет экспорт. И вообще, лучше бы взять и зафиксировать стоимость российского рубля в пределах 3,2 - 3,3 белорусского рубля (за сто российских)». Мол, это и есть некий постоянный комфортный курс российского рубля к белорусскому. Отвечу: это такая же глупость, как и мнение, что есть какой-то правильный курс доллара к белорусскому рублю и что этого верного курса надо придерживаться. Вторая глупость принесла Беларуси несколько девальваций, валютных кризисов с дефицитом валюты, черным рынком и множественностью курсов. О фиксированном правильном курсе доллара уже никто (почти) не мечтает. Но ведь с российским рублем все иначе, не правда ли?

О высоком (не ниже каких-то математически выверенных цифр) российском рубле мечтают исключительно наши ленивые экспортеры, которые могут делать только две вещи. Первая - присутствовать исключительно на российском рынке. Ведь чтобы попасть на другие, надо вкалывать, напрягаться, сертифицировать, соответствовать дополнительным стандартам, вести переговоры, заняться, наконец, маркетингом. Вторая вещь - это на этом единственном для нас российском рынке конкурировать исключительно за счет низкой цены, которая возможна только при дешевом белорусском рубле.

Более дорогой российский рубль автоматом означает еще более дорогой доллар. А значит, доходы белорусов в валюте будут снижаться. Это увеличивает нагрузку на экономику по обслуживанию внешнего долга вплоть до полной невозможности, усложняет обслуживание валютных кредитов. Все выше перечисленное наши ленивые экспортеры либо не знают, либо стараются игнорировать. Проблемы экспорта в Россию связаны не столько с ценовым фактором, сколько с неторговыми барьерами. Надеюсь, это не надо расшифровывать? Все помнят про молочные, мясные и шампиньонные войны?

То, что курс валют складывается не только из потока экспорта-импорта в Россию, но и из внешней торговли с другими регионами, поведением на валютном рынке населения, потоками капитала, ленивые экспортеры либо не знают, либо игнорируют.

Не надо страдать по отсутствию фиксированного (и, конечно, обязательно высокого) курса российского рубля к белорусскому. «Ай-ай-ай, сократится экспорт?» - «Нет!»

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