2018-08-10T17:39:33+03:00
Общество

Скандальное «дело БелТА»: журналистов освободили, но прозвучали новые обвинения

Над главными редакторами портала TUT.BY и информагентства БелаПАН нависла угроза лишиться права занимать должность или заниматься своей деятельностью
Ольга ШЕСТАКОВА
Поделиться:
В офисах и домах сотрудников прошли обыски, задержаны или вызваны на допросы были десятки человек, больше всего - с портала TUT.BY.В офисах и домах сотрудников прошли обыски, задержаны или вызваны на допросы были десятки человек, больше всего - с портала TUT.BY.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

На третий день расследования громкого дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации, которое прозвали «делом БелТА», обошлось без новых задержаний. Напомним, утром 7 и 8 августа к журналистам и редакторам в разные издания явились сотрудники Следственного комитета. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 349 УК, а поводом стала жалоба информагентства «БелТА». Проще говоря, журналистов подозревают в том, что они заходили в закрытую платную новостную ленту агентства, используя чужие логины и пароли, и брали новости, не дожидаясь их публикации в открытом доступе на сайте.

Следователи пришли в шесть организаций: издательский дом «Белорусская наука», редакционно-издательское учреждение «Культура и искусство», ООО «РиэлтБай», ООО «АйТиВи», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа». В офисах и домах сотрудников прошли обыски, задержаны или вызваны на допросы были десятки человек, больше всего - с портала TUT.BY.

Вечером 9 августа были отпущены на свободу сотрудники портала TUT.BY и газеты «Белорусы и рынок», ближе к полуночи вышла на свободу международный обозреватель информагентства БелаПАН Татьяна Коровенкова, а к вечеру 10 августа - корреспондент "Немецкой волны" Павел Быковский и главный редактор БелаПАН Ирина Левшина.

Все журналисты, редакторы и владельцы медиабизнеса, которых вызывали в СК, давали подписку о неразглашении тайны следствия, поэтому подробностей дела известно мало. Большинство из тех, кого задерживали, находятся в статусе подозреваемых.

Известно также, что в отношении главного редактора портала TUT.BY Марины Золотовой у следствия возникли новые подозрения, уже по другой статье:

- С учетом установленных в ходе расследования обстоятельств, а также того, что Марина Золотова является должностным лицом, ее действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Республики Беларусь (бездействие должностного лица). Главный редактор ООО «ТутБай Медиа» признала, что с ее ведома на протяжении длительного времени сотрудники общества с ограниченной ответственностью незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке РУП «БелТА». Данные сведения подтверждаются показаниями свидетелей, проходящих по делу. Учитывая активное содействие расследованию, следователем принято решение о неприменении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Золотовой, - говорится в официальном сообщении на сайте СК.

По ч. 2 ст. 425 УК ей грозит штраф, или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Парень оформил на знакомую онлайн-кредит на 3500 рублей». Разбираемся, как не стать жертвой продвинутых преступников
В милиции предупреждают, что нельзя сообщать другим реквизиты банковской карты, фотографировать ее или отправлять данные по электронной почте или в соцсетях
Главврач 3-й больницы: «Куллинкович поступил к нам в крайне тяжелом состоянии»
Можно ли было спасти лидера группы «Нейро Дюбель» и все ли сделали для этого врачи, «Комсомолке» рассказал Владимир Комар - главный врач 3-й минской клиники, в которой утром 4 августа скончался музыкант
Кругосветка по Беларуси: команда блогеров и журналистов покорила север, юг, запад и восток страны
На прошлой неделе в байнете появился Боржоми Трип - маршрут для «кругосветного» путешествия по Беларуси на машине. Он предлагает проехать почти 2,5 тысячи километров за 48 часов, чтобы покорить север, юг, запад и восток нашей страны
Новости 24
В Слуцке пенсионер молотком вбил себе в голову нож
В Вороновском районе агроном переехала полевода, который прилег отдохнуть в саду
Интернет-мошенник представился военным врачом и выманил деньги у белоруски
Пропавшие в Карелии белорусские туристы-байдарочники нашлись
Выпустили Ирину Левшину, задержанную по «делу БелТА»
Лукашенко об окончании реконструкции Гомельской областной детской больницы: Построили дворец, иначе не скажешь
Задержанного по «делу БелТА» корреспондента радиостанции «Немецкая волна» Павлюка Быковского освободили
Лукашенко о золоте Герман: Много положительных эмоций
В Бресте солдат-срочник на «Урале» насмерть сбил пешехода
В Пинске на врача завели уголовное дело
Россия приостанавливает беспошлинную поставку нефтепродуктов Беларуси и выдачу кредитов
Лукашенко долетел до Гомеля
В Карелии пропали белорусы-байдарочники
Две смерти на воде за день в Брестской области: все погибшие были пьяны
В Минске слесарь закурил во время ремонта машины. Машина сгорела, слесарь в больнице
В Витебске сотрудники МЧС спасли рабочего, которого засыпало грунтом
Сегодня в силу вступает безвиз между Беларусью и Китаем
Азаренко завершила борьбу на турнире в Канаде, а Соболенко вышла в третий круг
Белоруска Эльвира Герман взяла золото ЧЕ по легкой атлетике
«Теперь точно приедет!» К приезду Лукашенко в Гомеле готовятся уже в третий раз
Сергей Гуренко - о победе над «Зенитом»: «Радует, что ребята доставили праздник. Давно такого не было»
Минское «Динамо» обыграло в Лиге Европы «Зенит» - 4:0
СК отпустил сотрудников редакции портала tut.by задержанных по «делу БелТА»
После первого тайма минское «Динамо» обыгрывает «Зенит» со счетом 3:0
В Минске на 11 пляжах ограничено или запрещено купание
В Витебске рабочего засыпало грунтом
В Бресте попался 70-летний валютчик
В Гродно конфисковали купленный в кредит внедорожник