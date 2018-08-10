Скандальное «дело БелТА»: журналистов освободили, но прозвучали новые обвинения

СЕГОДНЯ 17:39 2018-08-10T17:39:33+03:00

В офисах и домах сотрудников прошли обыски, задержаны или вызваны на допросы были десятки человек, больше всего - с портала TUT.BY. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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На третий день расследования громкого дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации, которое прозвали «делом БелТА», обошлось без новых задержаний. Напомним, утром 7 и 8 августа к журналистам и редакторам в разные издания явились сотрудники Следственного комитета. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 349 УК, а поводом стала жалоба информагентства «БелТА». Проще говоря, журналистов подозревают в том, что они заходили в закрытую платную новостную ленту агентства, используя чужие логины и пароли, и брали новости, не дожидаясь их публикации в открытом доступе на сайте.

Следователи пришли в шесть организаций: издательский дом «Белорусская наука», редакционно-издательское учреждение «Культура и искусство», ООО «РиэлтБай», ООО «АйТиВи», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа». В офисах и домах сотрудников прошли обыски, задержаны или вызваны на допросы были десятки человек, больше всего - с портала TUT.BY.

Вечером 9 августа были отпущены на свободу сотрудники портала TUT.BY и газеты «Белорусы и рынок», ближе к полуночи вышла на свободу международный обозреватель информагентства БелаПАН Татьяна Коровенкова, а к вечеру 10 августа - корреспондент "Немецкой волны" Павел Быковский и главный редактор БелаПАН Ирина Левшина.

Все журналисты, редакторы и владельцы медиабизнеса, которых вызывали в СК, давали подписку о неразглашении тайны следствия, поэтому подробностей дела известно мало. Большинство из тех, кого задерживали, находятся в статусе подозреваемых.

Известно также, что в отношении главного редактора портала TUT.BY Марины Золотовой у следствия возникли новые подозрения, уже по другой статье:

- С учетом установленных в ходе расследования обстоятельств, а также того, что Марина Золотова является должностным лицом, ее действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Республики Беларусь (бездействие должностного лица). Главный редактор ООО «ТутБай Медиа» признала, что с ее ведома на протяжении длительного времени сотрудники общества с ограниченной ответственностью незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке РУП «БелТА». Данные сведения подтверждаются показаниями свидетелей, проходящих по делу. Учитывая активное содействие расследованию, следователем принято решение о неприменении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Золотовой, - говорится в официальном сообщении на сайте СК.

По ч. 2 ст. 425 УК ей грозит штраф, или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.