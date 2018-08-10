«Не верю, что о хороших врачах могут плохо отзываться». Будущие медики - о планах, работе и мечтах

СЕГОДНЯ 18:27 2018-08-10T18:48:06+03:00

«Комсомолка» пообщалась с парнями и девушками, которые через несколько недель пойдут на первые пары в медуниверситет, а через шесть лет будут врачами

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.Анна, будущий педиатр, 286 баллов:

«Самое яркое впечатление от больницы - папа расклеивал в кабинете мои рисунки»

- У меня и мама, и папа, и бабушка - все врачи. Я бывала в детстве в больницах, но самое яркое воспоминание - то, как папа (он рентгенолог) расклеивал у себя в кабинете мои рисунки и говорил, как он мной гордится.

Анна поступила по целевому направлению. Это значит, что отрабатывать после учебы она будет пять лет.

- Поеду отрабатывать в Могилевскую область. Когда сдала экзамены, получилось все не так, как мне хотелось, вот и пришлось использовать целевое. Переживала, потому что очень много конкурентов и было сложно поступить даже по целевому набору. На Могилевскую область было около 46 желающих на 25 мест. Меня пятилетняя отработка совершенно не пугает. А почему она должна пугать, если я сама сюда хотела поступить?

Через несколько недель студенты-медики пойдут на свои первые пары, а через шесть лет станут врачамиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Даниил, будущий педиатр, 362 балла:

«Кровь, сосуды, фаланги… Все это захватило, и я решил стать врачом»

В школе Даниил участвовал в олимпиадах, занимал призовые места по химии и биологии, но все равно скромничает.

- Я отдыхал 10 лет, а потом понял, что надо что-то делать. И все лето перед 11 классом, и весь 11 класс до ночи работал, готовился к ЦТ. Получилось как получилось: химия - 94 балла, русский - 91, биология - 81. Понимал, что с такими баллами прохожу в любом случае. В сравнении с прошлым годом в запасе было около 30 баллов.

Даниил выбрал педиатрический факультет, думает, что «с детьми приятнее работать, чем с бабульками». Как и у многих поступивших в медицинский, у Даниила и мама, и папа - врачи.

- Когда мне было лет 12, папа спросил: хочешь посмотреть, как проходит операция? Я согласился. Заходишь в операционную - святую святых больницы. На тебя надевают халат, чтобы ты не нанес никакой грязи. В операционной все слишком чисто. Сразу было дурно: столько крови я никогда не видел. Видишь, как лежит ребенок под анестезией. Вся эта кровь, сосуды, фаланги… Меня это захватило. И классе в шестом я понял, что хочу быть медиком, начал учить химию и биологию.

Планы на будущее у Даниила серьезные.

- Я бы хотел получить Нобелевскую премию! А вообще, конечно, хочется просто работать и спасать детей. Но пока что надо выучиться. Я не верю, что о хороших врачах могут плохо отзываться. Если ты делаешь хорошо свою работу, то про тебя так никогда не скажут.

Даниил учился в лицее в Бресте.

- Было достаточно тяжело. Не ожидаю, что в университете будет легче. Но думаю, справлюсь с нагрузкой. Это будут для меня новые впечатления, новый город и друзья. Из моих знакомых сюда никто не пошел. Буду один, как корабль в море. Все придется начинать с чистого листа. Кстати, после курса латыни думаю выучить итальянский, потому что там с латынью много общего.

Самый высокий балл, с которым подали документы в медицинский, - 398Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мария, поступила на медико-профилактический факультет, 285 баллов:

«Хочу быть как телеведущая Елена Летучая»

Мария родом из Каменца, после обучения поедет отрабатывать по целевому направлению в Брестскую область.

- Получить направление - это достаточно формальный процесс. Мы обратились в отделение санстанции в Каменце, где проживаем. И заключили договор. Любой человек мог так сделать. Я думала пойти и по общему конкурсу, но по баллам не проходила и подалась на целевое. Честно говоря, этот факультет выбрала, потому что не проходила по баллам на другие. А вообще хотела бы на фармацию. Все хотят! А вот стоматолог - это не мое.

О том, где хотела бы работать, Маша отвечает неожиданно.

- Хочу быть как Елена Летучая (телеведущая, автор программы о проверках в школах и больницах. - Ред.). Может, и не ведущей. Но вообще, я бы не хотела сидеть в кабинете, хотелось бы активности.

Михаил, поступил на лечебный факультет, 353 балла:

«Отрабатывать буду в Минской области. Может, не так уж и далеко от дома»

- Лично для меня 353 балла - это мало. - Хорошо было бы, конечно же, набрать 400, но и 365 было бы замечательно. Но я сам накосячил. Мог бы больше времени отдать на учебу.

Со своими баллами Михаил мог бы поступить и по общему конкурсу, но, чтобы не рисковать, пошел по целевому набору. Отрабатывать после учебы будет в Минской области.

- И это неплохо. Я точно знаю, что меня отправят в Минскую область. Может оказаться не так уж и далеко от дома. Надеюсь, что буду работать в нормальном месте, где смогу получить опыт и научиться чему-то от коллег.

Мария, 384 балла, будущий фармацевт:

«Хочу работать с людьми, но точно - не быть врачом»

Мария училась по химико-биологическому профилю в гимназии города Калинковичи. На фармацевтический факультет из ее класса поступили три человека.

- Очень хочу работать с людьми. Меня совсем не пугает, что будут приходить люди и спрашивать: у меня болит вот здесь, что мне делать? Ко мне ведь придут только за лекарством. Сейчас большинство их продается по рецептам. А вот врачом я точно не хочу быть. Мне кажется, это не мое. Зачем мне лишний стресс? Я слишком близко все принимаю к сердцу.