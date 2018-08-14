Может ли пенсионер оформить карту рассрочки, чтобы помочь собрать внука к школе?

14 Авг. 21:57 2018-08-14T21:57:37+03:00

Готовимся к школе: форму и канцелярские товары можно купить в рассрочку, а сделать ремонт в детской - в кредит

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Меньше чем через три недели школьники вновь вернутся за парты. И пока дети спешат насладиться последним летним месяцем, их родители решают трудную задачу «как собрать ребенка в школу»: канцелярские товары, новая форма, прочие учебные расходы… Да и о собственных планах, требующих финансовых вложений, забывать не хочется. Может ли банк помочь собрать ребенка к школе или оплатить его учебу в университете? На вопросы читателей «Комсомолки» на прямой линии отвечали специалисты банка ВТБ (Беларусь) - заместитель Председателя Правления Дмитрий Фролов и начальник отдела разработки и поддержки кредитных продуктов Лилия Петкевич.

Дмитрий Фролов и Лилия Петкевич.

«Если потратить 1000 рублей с кредитной карточки лимитом в 5000 рублей, проценты будут начисляться только на эту сумму»

- Добрый день! В этом году младший сын идет в первый класс, ему нужно купить абсолютно все: одежду, обувь, рюкзак, канцелярские принадлежности, письменный стол… Старший сын, девятиклассник, за лето сильно вырос, ему тоже нужно обновить гардероб. По нашим подсчетам, может понадобиться около 1000 рублей. Что бы вы могли нам предложить?

- В вашей ситуации, когда нужно совершить большое количество мелких покупок, я бы порекомендовал оформить кредитную карточку «Портмоне». Если речь идет о сумме до 5000 рублей, справка о доходах не требуется. Плюс этой карточки в том, что у нее есть период возобновляемости. Это означает, что вы можете тратить кредитные деньги частями и платить проценты лишь с той суммы, которой воспользовались. Например, если вы взяли карту с лимитом 5000 рублей, но израсходовали 1000, то проценты будут начисляться только на эту сумму. При этом первые 60 дней будет действовать ставка в размере 10% годовых. А если оформили карту, но ничего с нее не потратили, то и выплат никаких не будет.

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- Мне 57 лет, я пенсионерка, в месяц получаю 330 рублей. Хочу купить внуку планшет в подарок к началу учебного года. Могу ли я для этого оформить универсальную карту рассрочки «Черепаха» и на какую сумму?

- Могу предложить вам два варианта. Первый - это, как вы и говорите, открыть универсальную карту рассрочки «Черепаха». С вашим доходом можете рассчитывать на сумму до 2500 рублей. Если вы будете рассчитываться «Черепахой» в любом из наших магазинов-партнеров, товар будет предоставлен в рассрочку. По данной карточке вы можете купить что-нибудь и в магазине, который не является партнером банка, но в таком случае товар будет приобретен в кредит.

Второй вариант, который мы можем вам предложить, - кредит «Новенький». Его преимуществом является то, что в первые 90 дней ставка будет льготной - 9,9% годовых. Этот кредит выдается наличными, вы можете взять деньги и потратить их где угодно. Такие специальные условия разработаны для клиентов, которые еще никогда не оформляли кредит в ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)».

- Но что будет выгоднее, как вы считаете?

- Я бы рекомендовал сначала выбрать то, что вы хотите купить, сравнить цены на этот товар в разных магазинах, в том числе в интернете, и принять решение, исходя из этого. Если планшет, который вы решите подарить внуку, будет продаваться в одном из наших магазинов-партнеров, вы сможете купить его в рассрочку и не переплачивать.

- А где можно посмотреть список партнеров?

- На нашем сайте www.vtb-bank.by. На данный момент в нем порядка 2500 магазинов, в которых можно купить различные товары - от продуктов и одежды до техники и ювелирных украшений. Кстати, некоторые крупные магазины-партнеры недавно увеличили период рассрочки, благодаря чему ежемесячный платеж уменьшился.

- Поняла, спасибо!

«Если вы работаете на одном из предприятий-партнеров банка, ставка по кредиту будет ниже»

- Хотим сделать ремонт у детей в комнатах, чтобы успеть до начала учебного года. К сожалению, не хватает денег. Какой кредит вы можете нам предложить?

- Вы можете взять традиционный кредит наличными «На все про все». Он предоставляется на срок до пяти лет на сумму до 15 000 рублей.

- Мы уже посчитали: нам нужно около 10 000.

- В этом случае вам понадобится справка о доходах за последние три месяца. Кредит выдается сроком до 5 лет, и ежемесячный платеж составит порядка 330 белорусских рублей. Преимуществом данного кредита является фиксированная процентная ставка. В такой ситуации вы уверены в строго определенном размере платежей на протяжении всего срока действия кредитного договора, если только не погашаете его досрочно. Кстати, кредит можно досрочно погасить, полностью или частично, без уплаты штрафов, пени и комиссий. В случае частичного досрочного погашения платеж по кредиту будет пересчитан банком в меньшую сторону.

- Это какая ставка получается?

По предлагаемому вам кредиту у нас есть программа лояльности для предприятий, которые заключают с нами соглашение, материально их ни к чему их не обязывающее. Это уникальное предложение, обеспечивающее ряд преимуществ как самой организации в целом, так и в отдельности каждому работнику:

- для организации - совместное сотрудничество в рамках программы «Финансовой грамотности»: проведение встреч, посвященных улучшению качества финансового информирования населения и презентации новых возможностей по улучшению материального состояния;

- для сотрудников - специальные условия кредитования наличными, а именно: предоставление значительных скидок к стандартной ставке кредитования в банке, а также полное и достоверное информирование об условиях любого банковского продукта.

- А как узнать, участвует ли моя организация в данной программе? И как вообще оформляется кредит?

Лучше всего предварительно позвонить в нашу службу клиентской поддержки по телефону +375 (17/29/33) 309-15-15 (для городского телефона, velcom и МТС номер одинаковый). У вас попросят паспортные данные, информацию об уже полученных кредитах, название вашей компании, помогут оформить заявку и проконсультируют по условиям предлагаемого кредита, а также по участию в программе лояльности. Тогда процесс оформления кредита и получения денег непосредственно в банке займет меньше времени.

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- Сын поступил в вуз на платное, учеба стоит где-то 3000 рублей в год. Как взять такую сумму в кредит?

- Мы можем выдать такую сумму наличными без справки о доходах сроком до пяти лет, кредит можно будет погасить досрочно без комиссий. В таком случае платеж составит порядка 105 рублей в месяц. Но надо понимать, что такой кредит выдается разово, в то время как ваш сын продолжит учиться и дальше. Поэтому как вариант можно рассмотреть кредитную карту «Черепаха» на сумму до 5000 рублей. Срок действия лимита - два года, поэтому с ее помощью вы сможете частично оплатить учебу сына еще и в следующем году. Для вас в этой карточке есть два дополнительных плюса. Во-первых, оплатить за учебу можно через ЕРИП в интернет-банке или М-банкинге, не нужно снимать деньги и куда-то с ними идти. А во-вторых, платить проценты по кредиту вы будете только за ту сумму, которую потратили. Израсходуете 3000 рублей из предоставленных 5000 - значит, будете платить только за них.

- Спасибо!

«Для автомобильного кредита на сумму до 7000 рублей справка о доходах не нужна»

- Хочу купить супруге машину, чтобы ей удобнее было возить детей на занятия и кружки. Слышал, у вас есть автокредиты.

- Верно, у нас можно оформить автокредит, максимальная сумма - 25 000 рублей. Хотелось бы отметить, что для заемщика этот кредит очень удобен. Во-первых, на сумму до 7000 рублей не нужна справка о доходах. Во-вторых, с помощью нашего автокредита можно купить любой автомобиль: и новый из салона, и подержанный в комиссионном магазине или у другого физлица. Деньги мы перечислим прямо на счет продавца. И, в-третьих, мы не требуем ни залога автомобиля, ни КАСКО, ни наличия поручителей. Оформление очень простое и удобное. При этом в первые 90 дней пользования кредитом предусмотрен грейс-период под ставку в 9,9% годовых без ограничений по досрочному погашению кредита.

- Действительно удобно, будем думать. Спасибо!

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- Нам с женой не хватает на постройку жилья. Хотели бы взять в кредит крупную сумму - порядка 45 000.

- У нас есть кредит «Все серьезно». Он выдается наличными, максимальная сумма - как раз до 45 000 рублей, срок - до пяти лет, но можно погасить досрочно без штрафных санкций. Основным его преимуществом является то, что кредит вы сможете получить наличными деньгами и использовать их по своему усмотрению. Нет необходимости оформлять квартиру в залог либо предоставлять иные дополнительные документы.

- Какие документы нужно собрать?

- Для такого кредита вам нужно будет два поручителя. Кстати, одним из них может быть ваша супруга. И кредитополучатель, и поручители должны предоставить справку о доходах за три предыдущих месяца.

Предварительно вы можете позвонить в службу клиентской поддержки Банка ВТБ по телефону в +375 (17/29/33) 309-15-15 (городской в Минске, МТС, velcom). Там запишут ваши данные, дополнительно проконсультируют, оформят заявку на кредит и направят в то отделение банка, которое территориально вам будет наиболее удобно.

- Спасибо.

Контакты банка: +375 (17, 29, 33) 309 15 15

www.vtb-bank.by

ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)». УНП 101165625.

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