«Белнефтехим»: «Литр топлива в Беларуси дотируется на 20-30 копеек. Так продолжаться не может!»

СЕГОДНЯ 16:04 2018-08-13T16:05:26+03:00

Пресс-служба концерна объяснила, почему дорожает бензин и дизель, но на самом деле это снижение стоимости топлива

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С 12 августа топливо в Беларуси подорожало на 1 копейку. Это уже одиннадцатое увеличение цены на бензины и дизель за 2018 год. В последний раз топливо дорожало 15 мая, и тоже на одну копейку. Цены на разные виды топлива теперь такие: АИ-92 - 1 руб. 30 коп., АИ-95 - 1 руб. 38 коп., АИ-98 - 1 руб. 59 коп., а литр дизеля - 1 руб. 38 коп. В концерне «Белнефтехим» объяснили, что топливо подорожало из-за того, что стоимость нефти для страны увеличилась. Так, за 7 месяцев этого года по сравнению с таким же периодом 2017 года цена нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов выросла на 35%, а стоимость топлива на внутреннем рынке поднялась всего на 14%. В общем, жаловаться нам на дорогой бензин грешно. Напомним, что в мае председатель концерна «Белнефтехим» заявлял, что нам предстоит еще поднять цены на топливо на 24%.

Но вопросов у автомобилистов по поводу стоимости топлива скопилось много. «Белнефтехим» выбрал 12 вопросов и дал на них ответы. «Комсомолка» выбрала наиболее интересные из них.

Почему наши НПЗ получают нефть по низкой цене из России, а задирают цену на бензин выше российской?

- Во-первых, не получают, а покупают. Причем по цене, составляющей сейчас около 75% от мировой рыночной цены, - отвечают в пресс-службе концерна. И напоминают, что в России проходит так называемый налоговый маневр - соседи отменяют вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые Беларусь не платила, и заменяют их налогом на добычу полезных ископаемых. Таким образом, стоимость российской нефти для Беларуси увеличится через 6 лет до мирового уровня. Также в «Белнефтехиме» заверяют, что придерживаются политики сдерживания цен. И стоимость на топливо в Беларуси сейчас ниже, чем в соседних странах, а должна быть выше, чем в России.

Всюду нефтепереработка - сверхприбыльный бизнес. Почему у нас убыток?

В «Белнефтехиме» уверены, что нефтепереработка сейчас не является сверхприбыльным бизнесом во всем мире. В Европе НПЗ вообще закрываются или переходят на неполную загрузку. Белорусские нефтеперерабатывающие предприятия находятся в убытке, так как цены на топливо повышаются медленнее цен на нефть.

- Сейчас каждый белорусский автомобилист фактически дотируется на 20 - 30 копеек на каждом литре топлива в зависимости от его вида - больше, чем тратится заводами на его производство! Так продолжаться не может. Заводам необходимы деньги на покупку и переработку нефти, чтобы рынок Беларуси вообще не остался без своего бензина. Концерн считает обоснованным установление цены на моторное топливо как минимум на уровне, компенсирующем затраты НПЗ, - сообщает пресс-служба «Белнефтехима».

Почему цена на нефть меняется каждый день, а «Белнефтехим» только повышает цены, не уменьшая при снижении цены нефти?

- Как показывает практика нынешнего года, уменьшает. Часто, к сожалению, изменения валютного курса нивелируют наше снижение цен. Давайте также не забывать, что при росте стоимости нефти в белорусских рублях цены на АЗС не изменялись несколько лет.

Почему стоимость бензина не увязывается с уровнем доходов населения?

- Увязывается. Концерн проводит политику сдерживания цен на топливо в Беларуси. Если бы цена определялась рынком, она была бы значительно выше, - сообщают в пресс-службе. - Кстати, в расходах транспортников стоимость бензина составляет также небольшую долю. Всего лишь 4,4%, по статистике. То есть при росте цены на топливо на 10% расходы транспортников увеличиваются не более чем на полпроцента!