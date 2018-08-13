Организатору стрит-арт проекта выписали штраф в 49 рублей за граффити на Столетова

СЕГОДНЯ 16:45 2018-08-13T17:11:15+03:00

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В начале июля на стене многоэтажки на улице Столетова, 2 появилось новое граффити от испанского художника Sabek. Он приехал в Минск в рамках проекта Urban Myths и нарисовал на фасаде дома граффити с девушкой в стилизованном венке, которая идет искать папараць-кветку в ночь на Ивана Купалу.

13 августа стало известно, что организатору проекта Urban Myths Олегу Ларичеву выписали штраф за то самое граффити. Точнее, за «нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения» - именно так указано в постановлении администрации. Теперь ему нужно заплатить две базовые (49 рублей).

- Суть претензий в том, что работа не была согласована с Минским городским художественно-экспертным комитетом, - рассказал «Комсомолке» Олег Ларичев. - Еще до приезда художника я обращался в администрацию Партизанского района, объяснял, что в рамках нашего проекта художники приезжают без эскизов, создают свою работу уже после знакомства с городом. Когда у Sabekа появился эскиз, мы его показали в администрации. На словах нам сказали, что все нормально. Но времени получать письменное согласование не было: художнику нужно было в сжатые сроки рисовать и возвращаться домой.

- Ваши дальнейшие действия и что будет в итоге с граффити?

- Проще всего заплатить штраф. Как я понял, администрация намерена сохранить граффити, теперь там будут его согласовывать с художественно-экспертным советом.