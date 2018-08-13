Хоррор-история на Viva Braslav Open Air

СЕГОДНЯ 17:12 2018-08-13T17:13:21+03:00

Альтернативный вариант отдыха на летнем фестивале: съёмки фильма ужасов, посещение зоны бэкстейдж, поиски древних браславских преданий и легенд, утренний отрыв в мексиканских пончо и много других несвязанных событий

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Новое радио представило свой гайд путешествия на Viva Braslav Open Air. Собрав классную команду «режиссеров от блога» и вручив каждому по камере от магазина Xistore, ребята отправились прямо в сердце белорусской Ибицы, чтобы снять то самое горячее видео, которое принесло одному из счастливчиков победу и крутой суперприз - новый селфи-смартфон Xiaomi Redmi S2!

Браслав встретил честным «тропическим» ливнем. Компактные улочки города в такую погоду выглядели еще уютнее с террас прибрежных кафе. А мощные биты с главной сцены фестиваля уже раскачивали районы-кварталы Браслава.

Новое радио на Viva Braslav Open Air 2018.

Средоточием танцев в первый день стали выступления Артёма Пивоварова и Ивана Дорна. Цепляющие строки из популярных треков Пивоварова «Кислород», «Зависимы», «Собирай меня» щедро окатывали сумасшедшей энергетикой весь танцпол. А когда на сцене заправляет Иван Дорн и его банда, остановить дикие пульсации и движения тела уже невозможно.

После ночной танцевальной терапии команда Нового радио начинала день не спеша. Поздний завтрак и отправление на большую обзорную экскурсию по историческим местам Браслава. Начали с посещения древнего центра города - Замковой горы, живописно расположенной между озёрами Дривяты и Новята. Легенды про здешние сокровища и таинственные подземелья до сих пор «заглядывают» в дома местных жителей. За добавкой впечатляющих видов - на гору Маяк, самую популярную и красивейшую смотровую площадку Браславских озёр.

В круговороте колоритных мест города и его окрестностей важно не упустить главную достопримечательность – солнечные пляжи Браслава. После пары-тройки часов такого релакса можно шустро собираться на второй день музыкального отрыва на Viva Braslav Open Air. Здесь Новое радио запланировало встречу с исполнителем Alekseev прямо в зоне бэкстейдж! Здесь же удалось перекинуться взглядами со жгучей Бьянкой.

Дальше события вечера развивались загадочно и расплывчато. Но в 3 часа ночи команду Нового радио можно было обнаружить за съёмками фильма ужасов на берегу туристической базы «Браславские озёра». Кстати, вот, что из этого получилось:

Новое радио продакшн: Зайку бросила хозяйка.

Здесь были все: Гуфи, Челентано, Вова Челюскинцев, Лара Крофт, чуваки с фонариками...но это уже совсем другая история!

Псс, а вот и главный победитель проекта - Евгений Захарченко!