Общий или раздельный? Как правильно распоряжаться семейным бюджетом

14 Авг. 21:57 2018-08-14T22:50:24+03:00

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Ведь теперь придется осваиваться с привычками другого человека, причем не только бытовыми, но и финансовыми. Как научиться строить бюджет на двоих? Основных способов всего три, и у каждого есть свои особенности, достоинства и недостатки. Главное - выбрать тот, который больше всего подходит именно вам.

Способ №1: общий бюджет

Все полученные вами деньги (зарплаты, премии, подарки, выигрыши в лотерею и так далее) складываются в общий котел, доступ к которому есть у обоих. А уже оттуда деньги распределяются на финансовую подушку безопасности, сбережения, отпуск, крупные траты и все текущие расходы. Планировать бюджет можно сообща на семейном совете, а можно назначить ответственным кого-то одного.

Для такого способа ведения семейного бюджета удобнее всего завести карт-счет в банке, на который вы будете перечислять все деньги, и выпустить к нему дополнительную карточку. Тогда пользоваться им смогут сразу два человека. Один из самых удобных и выгодных вариантов - обзавестись карточками PayOkay от МТБанка. Во-первых, за любые покупки будет начисляться кешбэк - 1,5% от стоимости (время от времени на покупки в определенных магазинах бывает повышенный кешбэк, и тогда сэкономить получится еще больше). А во-вторых, пополнить PayOkay можно с карты любого другого банка через ЕРИП, и никаких комиссий за это не будет.

Главный плюс такого способа ведения бюджета - прозрачность. Сразу видно, какой у вашей семьи ежемесячный доход, сколько вы тратите на различные статьи расходов, сколько придется копить на крупные покупки. Но минусы тоже есть. Партнер тратит слишком много общих денег на личные дела или хобби? Приходится тайком копить, чтобы сделать сюрприз? Кто-то утаивает часть денег и делает заначки? Все это может стать причиной конфликта.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Во многих мобильных приложениях по учету доходов и расходов есть функция семейного доступа. Кто бы ни потратил (или заработал!) деньги, он может внести эти сведения в приложении. Так контролировать финансовые потоки будет еще проще.

Способ №2: смешанный бюджет

Какую-то часть доходов вы переводите все на тот же общий счет. Эти деньги пойдут на пополнение финансовой подушки безопасности, сбережения, крупные расходы (например, поездку за границу). Из этих же денег можно оплачивать и какие-то общие текущие расходы - например, коммуналку или крупные продуктовые закупки. Но оставшиеся деньги лежат на счету у каждого, и тратить он их может по своему усмотрению. Один из главных вопросов, который нужно решить заранее, - сколько отдавать в общий котел. Это может быть какая-то фиксированная сумма, которая покроет ваши семейные нужды, а может быть и определенный процент от дохода.

Этот способ ведения бюджета - самый сбалансированный. Он учитывает и интересы пары, и интересы каждого по отдельности. Но и здесь могут возникать конфликты, в первую очередь в тех ситуациях, когда один зарабатывает больше другого и у него остается больше денег на себя. Чтобы избежать этого, можно не делить взносы поровну: кто больше зарабатывает, тот больше отдает на общие нужды.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Можно поэкспериментировать и построить смешанный бюджет наоборот: каждый оставляет себе определенную сумму на личные расходы (хобби, встречи с друзьями и так далее), а все остальное отправляется в общий бюджет. Так оба человека окажутся в равных условиях.

Способ №3: раздельный бюджет

В этом случае никаких общих семейных денег нет. Каждый тратит то, что заработал, а на общие расходы - скидывается. Можно разделить определенные статьи расходов пополам: на коммуналку каждый отдает по 20 рублей, на крупную закупку в магазине - по 50 и так далее. А можно их распределить: к примеру, один всегда оплачивает коммуналку, а другой заправляет машину. И за свои сбережения каждый тоже отвечает сам.

Такой способ ведения бюджета сработает лишь в том случае, если каждый член семьи осознает, что деньги нужно тратить не только на развлечения и шопинг, но и на закупку продуктов, бытовой химии и прочих необходимых для жизни вещей. Иначе конфликтов на почве того, что кто-то тратит деньги только на себя, не избежать.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Даже если ваша семья комфортнее всего себя чувствует с раздельным бюджетом, лучше все равно позаботиться о том, чтобы у вас была общая финансовая подушка безопасности. В ней должна лежать сумма, на которую вы сможет прожить минимум три месяца. А чтобы не испытывать соблазна их истратить и заодно получать дополнительный доход, лучше положить их на банковский вклад. Например, на рублевом вкладе «МТБелки» можно заработать до 12,5% годовых, и это неплохая прибавка к вашим сбережениям.

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