Специалисты советуют, как искать работу после 45: сами сделайте акцент на возрасте, а в резюме добавьте современное фото

СЕГОДНЯ 12:56 2018-08-14T13:51:35+03:00

А если вы уже достигли пенсионного возраста, то увольняться не обязаны, если не хотите

Изменить размер текста: A A

Недавно мы рассказывали истории белорусов, которые столкнулись с тем, что найти работу после 45 лет бывает непросто. И это притом, что население во всем мире стареет, а пенсионный возраст растет! Эта тема вызвала бурную дискуссию на сайте kp.by. Мы выбрали самые интересные отклики, оставленные нашими читателями, а заодно попросили специалистов дать несколько советов тем, кто выходит на рынок труда в возрасте от 45 и старше.

Совет №1: не стесняйтесь быть настойчивым

Главное, чего нужно добиться кандидату - это сделать так, чтобы его резюме посмотрели. Даже если схитрить и не указать свой возраст, специалист по персоналу легко вычислит его по году окончания вуза или начала работы. После этого ваше резюме могут закрыть и поставить на вас крест. Допустить этого нельзя!

- В вакансиях я обычно не указываю номер телефона, связаться можно только через электронную почту. Но иногда кандидаты, которые действительно заинтересованы в работе, но не получили отклика на резюме, находят телефоны сами и дозваниваются. А это уже положительная характеристика, - говорит HR-специалист одной из минских компаний. - В процессе телефонной беседы нередко бывает так, что кандидату удается убедить меня в том, что он ценный специалист и его нужно пригласить на собеседование.

Так что не стесняйтесь проявлять настойчивость. Постарайтесь убедить нанимателя, что ему нужно посмотреть на вас и пообщаться лично. Напомните, что это ни к чему его не обязывает, если не понравитесь, брать вас не обязательно. Но вдруг понравитесь?

Совет №2: в резюме - только самое главное

С возрастом обычно накапливается целый багаж опыта: разные должности и компании, оконченные курсы, полученные дипломы, иногда даже смены профессии… Похвастаться хочется сразу всем, но делать так не нужно.

- В резюме нужно указать весь опыт работы с описанием того, чем конкретно вы занимались, ваши знания, навыки и достижения, имеющие отношение к этой вакансии. Но то, что с ней не связано, можно упомянуть лишь кратко. Например, вы претендуете на вакансию бухгалтера, но когда-то работали секретарем. Значит, про бухгалтерский опыт нужно рассказать подробно, про секретарский - кратко, - подчеркивает специалист по персоналу.

Совет №3: придумайте, чем вы лучше молодых сотрудников

Когда вас все-таки позвали на собеседование, потратьте немного времени на подготовку. Попробуйте представить, о чем может спросить вас потенциальный работодатель, и придумайте ответы.

- Ситуацию с возрастом не нужно замалчивать. Наоборот, его нужно проговорить и сделать акцент на ваших преимуществах по сравнению с молодыми кандидатами, - советует Ирина Шатковская, директор кадрового агентства «Коллекция открытий». - Эти аргументы лучше продумать заранее. А на собеседовании вы сами сможете сказать: мне 45, я прекрасно понимаю ваши сомнения и опасения по поводу меня, но зато у меня большой опыт в этой сфере, хорошее здоровье, дети уже выросли, и я могу уделить больше времени работе, я не уйду в декрет и так далее.

Совет №4: не забывайте освежать знания

Нередко возрастные сотрудники проигрывают молодым по знаниям. Бороться с этим можно только одним способом - учиться, повышать квалификацию и обновлять информацию по своей сфере.

- Интернет - это огромное информационное пространство, где можно получить любые знания. Можно слушать лекции, записываться на вебинары (семинары, которые преподаватель проводит дистанционно с помощью видеотрансляции в интернете. - Ред.), в том числе бесплатные, - говорит Ирина Шатковская. - В Минске постоянно проходят какие-то тематические мероприятия, семинары, конференции. Это абсолютно нормально и правильно - ходить на такие мероприятия по своей тематике. Потому что если вы можете оперировать только старыми знаниями, тягаться с более подкованными кандидатами будет сложно. А еще работайте над личностным развитием. Самопрезентация, ораторское искусство - все это поможет правильно преподнести себя, а в наше время это очень важно.

Совет №5: современное фото и активные хобби помогут в поисках

Искать работу людям в зрелом возрасте мешает еще и стереотип о том, что с годами никто ничему не может научиться и уже ничего не интересно, кроме огорода. Так что стереотип нужно опровергать!

- Кратко перечислите в резюме те хобби, которые характеризуют вас как активного человека. Занимаетесь танцами, ходите в походы, любите рок-концерты - обязательно упомяните об этом! - советует HR-специалист. - И еще один очень важный момент - это фото, на котором будет видно, что вы современный человек. Но никаких фотографий в купальнике, с бокалами, с друзьями, с дачи… По фото должно быть видно, что вы нацелены на работу.

ВАЖНО!

Пенсионный возраст - не причина для увольнения

- В Трудовом кодексе нет статьи о том, что по достижении пенсионного возраста наниматель имеет право вас уволить. Для этого, как и в случае с любым другим работником, должны быть основания, - комментирует специалист по персоналу Элла Рубанова. - Например, вас могут уволить в связи с окончанием контракта, за нарушение трудовой дисциплины - прогулы, распитие алкоголя на рабочем месте и так далее. Если контракт не закончился или с вами был подписан бессрочный трудовой договор, наниматель может предложить вам уволиться по соглашению сторон. Хотите работать дальше? Значит, писать заявление на увольнение не нужно! И работодатель не имеет права заставить вас это сделать. Если же по достижении пенсионного возраста вас сократили, то все должно быть сделано по закону и с положенными компенсациями. Если вас сократили, а потом взяли на это же место молодого сотрудника - это не сокращение. В такой ситуации вы можете требовать через суд восстановления на работе с оплатой вынужденного прогула.

ПРОЧИТАНО НА KP.BY

«Однажды взяла на работу дамочку постарше. Теперь таких кандидатов рассматриваю разве что на вакансии бухгалтера»

Иван:

«Когда не берут на работу людей после 45 - это самая обычная дискриминация по возрастному признаку. И такое отношение к людям можно считать вредительством. Единственное, где можно ограничивать возраст - какое-нибудь модельное агентство. Но когда не берут водителей категории С или еще на какие-либо производства, это можно расценивать как попытки организовать недовольство людей. Конечно, в частных фирмах пусть делают как угодно, но в государственных производствах это делать категорически нельзя».

Рекрутер:

«Я одно время очень активно приглашала на собеседования людей постарше. Мне было интересно, у меня было огромное желание, чтобы такие люди пришли к нам работать. Но ничего не вышло. С одними уже на собеседовании было понятно, что не дотягивают. Но дамочку одну взяли. Ей сначала дуло, мы ей предложили четыре варианта рабочего места (где еще так будут возиться!), потом понеслись какие-то косяки по работе. С нашей стороны работа оформлена была официально, все обещания были выполнены. Но она накатала на нас жалобу. Едва от нее отделались! Теперь я кандидатов постарше рассматриваю на вакансии только бухгалтера».

Валентина:

«У меня аналитический ум. Я способна заранее предугадать ситуацию, включая политическую, климатическую, футбольную, даже давала точный прогноз цены на нефть, не занимаясь этим, но я тоже столкнулась с тем, что меня не брали на работу. Основная причина - возраст. Но почему-то у бездарей возраста нет. Они прекрасно себя чувствуют в обществе, приспосабливаются к любой ситуации».

Минчанка-пенсионерка:

«Если человек не на пенсии, то за отказ принимать на работу надо наказывать. А вот старых теток и дядек по 70 лет надо гнать. Мало того что у них уже слабоумие старческое развивается, так они еще и молодых травят, чтобы самим остаться на рабочих местах. У пенсионеров хоть небольшая пенсия, но есть средства к существованию, а вот молодых, у которых ни пенсии, ни работы, очень жалко».

Лейла:

«Во Франции в резюме не обязаны указывать свой возраст, иначе это расценивается как дискриминация».

Сергей:

«Мой бывший шеф уволился с должности директора одной больницы и перешел в более крупную, организовал новое отделение хирургии позвоночника в два раза больше, чем было раньше, и это в 59 лет. Но не в Беларуси».