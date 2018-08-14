«Ментяра, тебе не жить»: начался суд по делу о вооруженном нападении на дом предпринимателя в Пинске

СЕГОДНЯ 15:11 2018-08-14T19:56:02+03:00

Сам бизнесмен в суд не пришел, потому что «его психологическое состояние еще не пришло в норму» [видео]

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Дело рассматривает суд Пинского района и города Пинска. Первое заседание состоялось 14 августа. На скамье подсудимых – трое россиян и двое белорусов. Один из них, 29-летний уроженец Логишина (поселок под Пинском), проходит как пособник. Еще двоих обвиняют по шести статьям уголовного кодекса, в том числе в разбое организованной группой, незаконном перемещении через границу оружия, повреждении имущества, сопротивлении сотрудникам МВД, хищении оружия у милиционеров. (Напомним, 4 января в дом местного бизнесмена ворвались четверо грабителей. Мужчины в масках связали скотчем жену бизнесмена и его 11-летнюю дочь. А у хозяина, угрожая оружием и шантажируя причинением вреда семье, выманили 11,5 тысячи долларов).

Тот, кого следствие назвало пособником, свою вину категорически отрицает. У него есть поддержка в зале суда: какая-то девушка пытается с ним переговариваться с помощью чтения по губам, парень рядом с ней показывает поднятый вверх кулак – «держись». Согласно материалам дела, он дал наводку остальным и сообщил, что у предпринимателя есть не менее 100 тысяч долларов. За этими деньгами преступники и пришли.

Кроме группы поддержки логишинского в зале полно людей – практически нет свободных мест.

Остальные обвиняемые признают вину частично.

В качестве потерпевших в суд пришли четверо милиционеров – сотрудники Департамента охраны, которые 4 января 2018 года после срабатывания сигнализации выезжали на вызов в дом ИПшника. Сам предприниматель в суд не пришел. Судья зачитал ходатайство, которое передал бизнесмен:

- «Мне физически и морально тяжело находиться с обвиняемыми в одном зале, мое психическое состояние не пришло в норму, я испытываю чувство страха и переживания».

Точно такое же ходатайство поступило и от жены предпринимателя, а также его дочери – их ворвавшиеся в дом люди в масках связали скотчем. Суд принял решение начать рассмотрение дела без семьи предпринимателя, но позже их все-таки вызовут в суд для дачи показаний.

«Этот момент в жизни не забуду»

Суд выслушал сотрудника группы задержания местного подразделения Департамента охраны МВД Юрий Юрко.

Как установило следствие, все события уложились в 8 минут: 4 минуты прошло с момента нажатия тревожной кнопки до прибытия милиции, и столько же происходила борьба в доме до задержания преступников.

Игорь Юрко приехал на вызов вместе с напарником Владимиром Марчуком. Для них эти 8 минут были бесконечно долгими.

Оба были экипированы - надели бронежилеты, каски, и вооружены. Возле дома Юрко снял автомат Калашникова с предохранителя. Милиционеры подошли к жилищу, оценили обстановку.

- В доме горел свет, на всех окнах жалюзи, ничего не видно, шума никакого не было. Марчук подошел к входной двери, начал стучать. Спрашиваю: «Слышно там что?» - «Ничего не слышно, тишина». Я решил двинуться, по ходу стучал во все окна. Напарник говорит: «Есть там какие-то шевеления, но никто не открывает дверь». Я услышал на заднем дворе шаги по стеклу. Направился туда, вышел из-за угла, вижу - человек в маске. Забежал в дом, когда увидел меня... Я начал кричать: «Стоять, милиция, стрелять буду!» – вспоминает Юрко.

Милиционер побежал за ним. Дверь со двора была выбита и разбита – это была пластиковая дверь со стеклами. Ее вынесли нападавшие.

- На пороге увидел в белом костюме мужчину, говорит: «Жена и ребенок у меня там связаны в доме, захвачены, я хозяин», - рассказывает милиционер.

Человек в маске тем временем скрылся в доме. Юрко крикнул напарнику: «Володя, к тебе бегут, задерживай!», и с автоматом наперевес побежал вслед за ним.

Банда вломилась с заднего двора - разбила кирпичом стеклянную дверь. Фото: Следственный комитет.

- Настиг его в ванной комнате. И не помню тот момент. В сознание прихожу, когда лежу в ванной, один забирает автомат, а второй бьет тяжелым чем-то. Шлема не было, каким-то образом он был у меня снят с головы. Сильно били. И один, который автомат тянул, на меня: «Отдай, ментяра, тебе не жить». Хотел вызвать по радиостанции помощь – выбили. Пытался отбиваться ногами. В это время появился человек, который достал пистолет, направил на меня, произвел щелчок. Этот момент в жизни не забуду, это страшно, - волнуясь, говорит Игорь Юрко.

Милиционер помнит, что сначала его оглушили, а потом сильно избили – он не мог подняться из-за слабости. Адвокат одного из обвиняемых попросила уточнить, действительно ли был третий человек или в стрессовой ситуации в голове произошло наслоение информации. Потерпевший отреагировал на вопрос резко:

- Точно был третий.

- Вы раздражены, испытываете ненависть?

- Нет.

В ванной оказался и Марчук – его лишили пистолета Макарова. По версии следствия и со слов милиционеров, люди в масках пытались у них отобрать табельное оружие. Борьба продолжалась до прибытия подмоги. После этого Юрко забрали в больницу с переломом носа и не опасными для жизни травмами.

- Я первый раз был на вооруженном нападении, - признался в суде Юрко.

Обвиняемые не отказались от дачи показаний, но их версию происходящего суд узнает в конце судебного следствия.