«От тяжелой депрессии когда-то спасли путешествия - теперь организую их для пожилых людей»

14 Авг. 21:55 2018-08-14T22:46:32+03:00

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Когда-то в проект Марии Мунтян не верили даже самые близкие люди: «Нашим пенсионерам хоть бы до поликлиники дойти. Какие полеты-путешествия?» Но Мария получила грант на мечту и уже свозила около десяти людей в возрасте от 60 до 80 в Швецию, Италию, Германию, Польшу… И сегодня Мария продолжает доказывать: возраст - не помеха, а путешествия - рецепт от многих невзгод.

Когда-то в проект Марии Мунтян не верили даже самые близкие людиФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Возраст и пенсия не должны стать приговором!»

Вместе со своей командой Мария расширяет географию путешествий для пенсионеров, а недавно ее проект «Пенсия. Небо. Самолет» заинтересовал бизнесмена из Лондона и уже в ближайшем будущем станет международным.

- Мария, поддержу скепсис близких - на пенсии далеко не у всех есть средства на то, чтобы позволить себе путешествия… Как вам удалось убедить своих подопечных, что путешествия - это доступно и легко?

- Сначала мне это пришлось доказать самой себе. Еще год назад у меня жизнь развивалась по другому сценарию. Была ученым Академии наук, но постоянно чувствовала себя не на своем месте, а когда вышла замуж и друг за другом родила троих детей - окончательно накрыло. Все закончилось клинической картиной депрессии, проблемами в семье и, в конечном счете, больницей…

Толчком, после которого я решила начать новую жизнь, стало путешествие в Норвегию. Чтобы сменить обстановку, купила билеты на лоукост за 15 евро и вместе с дочерью отправилась в гости к друзьям. И меня как будто перезагрузили! Мне кажется, новые страны дают возможность не просто сменить картинку, а стать собой настоящей. Я поняла, что хочу путешествовать и дарить эту радость другим. И в первую очередь - пожилым людям.

- В той поездке в Норвегию со мной случилось чудо - я поняла, что снова могу дышать полной грудью, - вспоминает Мария (на фото - с дочкой). Фото: личный архив.

- Почему именно пожилым?

- В нашей стране люди на пенсии - как отработанный материал. Дожил до определенного возраста, отдал все силы работе, выплатил налоги - и тебя списали. Жестокий сценарий. Я осознала это, когда оказалась в больнице и в палате со мной лежала 60-летняя женщина с непростой судьбой: мама умерла, муж предал, уволили… Ее мучили дикие неврологические боли. Я смотрела на нее и думала: что ее держит в этой жизни? При этом человек из интеллигентнейшей семьи, бездна знаний и опыта… И никому не нужна. Где-нибудь в Европе такую историю сложно себе представить - выйдя на пенсию, люди начинают жить для себя: путешествуют, находят увлечения, развиваются, семьи создают! А у нас…

Когда она рассказывала о себе, у меня в голове звенела мысль: такие, как она, не должны пропасть, возраст и пенсия не должны стать приговором!

«Обучаем пожилых людей языкам и тому, как пользоваться гугл-картой»

- Еще во время своей поездки поняла: я хочу идти туда, куда я хочу, быть там столько, сколько хочу… Поэтому путешествовать большими группами или по строго определенным местам, как в организованных экскурсионных турах, не для меня. К тому же, путешествуя самостоятельно, можно сэкономить фактически в два раза! К примеру, недельную поездку в Италию с питанием, проживанием и перелетом вполне можно организовать за 300 евро.

- Как такое возможно?

- По клубным картам авиакомпаний для пенсионеров предоставляются серьезные скидки. Если летим группой 3-4 человека, ищем выгодное жилье, в том числе и на букинге. А после нескольких поездок в ту же Италию мы нашли там единомышленников - сотрудничаем с профсоюзными организациями, хостелами, дружим с местными жителями, ремесленниками, экскурсоводами… Поверьте, можно найти очень бюджетное жилье и вариант отдыха в целом. Да, еду мы в основном готовим себе сами, но несколько раз во время поездки позволяем себе поужинать в местных кафе или ресторанах. Культурная программа тоже готовится индивидуально. Решаем, что хотим посетить, собираем всю информацию - например, в какие дни можно попасть в музей бесплатно. Это же касается и экскурсий по городу с русскоговорящими гидами. Но даже если таких гидов нет, рядом с нашими путешественниками всегда есть носитель языка. В поездку с бабушками и дедушками едут волонтеры - ребята, которые говорят как минимум на английском, у некоторых из них есть медицинское образование.

Участники проекта «Пенсия. Небо. Самолет» признаются: «Сделать шенген и полететь лоукостом - как на флюорографию сходить: раз плюнуть!» Фото: личный архив.

Хочу подчеркнуть: волонтер - это не нянька для пожилого человека. Мы обучаем наших подопечных, как самостоятельно пользоваться полезными для путешествий гаджетами и приложениями. И тогда вечером волонтер может немного отдохнуть, а бабушки и дедушки, если, к примеру, не нагулялись за день, вбивают в гугл-карту или maps.me нужные объекты и самостоятельно добираются, куда им хочется. В случае чего, волонтер окажется рядом очень быстро.

Но вообще я очень хочу, чтобы наши путешественники смогли знакомиться и общаться с иностранцами, ездить друг к другу в гости в разные страны. Мы уже организовали курсы английского и итальянского, вместе учим языки.

«Мечтаем объехать всю Европу»

- Все так просто, и идея, казалось бы, на поверхности…

- Сначала я тоже не совсем представляла, как все это будет. Первая поездка вообще была чистой авантюрой! Тогда я посчитала, что на билеты для первого путешествия может хватить и ста долларов. Но их у меня не было. Вспомнила про бизнесмена, у которого покупала козье молоко для детей-аллергиков, решила обратиться к нему: «Вы знаете что-нибудь про коричневый норвежский сыр? Он варится из сыворотки козьего молока. Я вам привезу этот сыр, а параллельно попытаюсь начать свой проект - свожу дедушку или бабушку в поездку… Только помогите купить билеты». Тот ответил: «100 долларов - небольшие деньги. Главное, чтобы вы распорядились ими добросовестно». Потом через знакомых я нашла дедушку, который согласился отправиться со мной в Стокгольм - это был человек с должностью в прошлом, после выхода на пенсию он столкнулся с тем, что путешествия для него стали роскошью.

- Но ведь помимо денег на билеты нужны средства на жилье, еду…

- Искала жилье на каучсерфинге - онлайн-сервис, через который путешественники находят бесплатный ночлег у местных жителей. Мы и сейчас им пользуемся, когда в поездку собираются 2-3 человека. В результате, меня одну соглашались приютить, а с дедушкой нет… К счастью, согласился один иранский студент - правда, переночевать у него можно было только в спальниках. И мой подопечный пошел на этот шаг в свои 72 года! Мы гуляли, ели местную пищу, ходили по музеям. Хотя были и сложности - оказалось, что на рейс я зарегистрировала только себя, пришлось доплачивать. Или иногда забывала, что все нужно переводить… Но сейчас наши туры уже тщательно продуманные, я сама их обкатываю.

- А деньги на путешествия где находите?

- Спустя какое-то время после возвращения из Стокгольма я вместе с подругами подала заявку на участие в Social Weekend. Суть этого проекта в том, что человек предлагает идею для бизнеса, и если она хорошая, находятся люди, которые эту идею помогают развить. В результате, в декабре 2017 года мой проект выиграл грант - с его помощью мы покрываем часть расходов для своих путешественников.

А недавно я вернулась из Лондона, где побывала на проекте Emerging Europe Awards, который собирает успешных стартаперов. Одному из руководителей социальной кооперации в UK London наша идея показалась перспективной. В ближайшее время название проекта «Пенсия. Небо. Самолет» сменится на более понятное для европейцев grandmara.by. Молодых британцев научат организовывать поездки для пенсионеров по нашему примеру, а наши бабушки и дедушки уже готовятся принимать в гости путешественников из Британии.

- Мария, а как изменилась за это время ваша жизнь?

- Пока проект существует только для души. Однако в бизнес-школе нам с коллегой Александрой Ромейко дали много идей для развития проекта как устойчивого бизнеса. Сейчас помимо проекта провожу даю мастер-классы по живописи, преподаю английский, делаю натуральную косметику... Но собственный кризис мне удалось преодолеть - именно сейчас я счастлива.

- Скажите, а стать путешественником с вашей помощью может любой белорусский пенсионер?

- Да, через интернет мы анонсируем будущую поездку, собираем всех, кто ею заинтересовался, в том числе и англоговорящих волонтеров, обсуждаем и продумываем нюансы путешествия, просчитываем стоимость. И все вместе отправляемся открывать мир!