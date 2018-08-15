Внимание: конкурс «Поем вместе с Ярославом Соколиковым» в отборе «Евровидения»!
Хотите, чтобы ваш ребенок попал в видеоряд, который покажут в финале национального отбора на детское «Евровидение-2018» 31 августа? Это очень просто – в течение трех дней до 17 августа (включительно) вам необходимо снять небольшое видео о том, как ваш ребенок поет песню «Мир на земле» - это могут быть всего две фразы из песни. Важное условие – ребенку должно быть от 8 до 14 лет. А дальше вы присылаете видео по адресу konkurs@phkp.ru. Далее мы выкладываем их на странички «Комсомолки» в соцсетях и предлагаем читателям проголосовать за понравившиеся видео. Первые 10 роликов, которые наберут больше всего лайков, попадут на экраны во время трансляции финала нацотбора!
Ярослав Соколиков. "Мир на земле".Ярослав Соколиков " Мир на земле " Автор песни Макс Лоренс
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