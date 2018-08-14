«Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет». Лукашенко разнес правительство

СЕГОДНЯ 16:29 2018-08-14T16:42:35+03:00

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Александр Лукашенко остался недоволен поездкой в Оршанский район. На совещании он потребовал внести ему предложения по заменам в руководстве правительства. По его словам, единственная причина невыполнения его поручений заключается в «пофигическом отношении правительства к поручениям президента».

Александр Лукашенко: "Недопустимо, чтобы работа на местах скатывалась к формализму и волоките".

- Поэтому на этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован, - потребовал президент, его слова приводит belta.by. - Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно!

Судя по всему точно лишатся своих постов министры промышленности и строительства.

- Он сидел, не мог отремонтировать крышу - выполнить поручение президента. Кто имел право отменять мои решения? А почему не выполнили, почему не сделали, как я сказал? Почему стройтрест кувыркается? – задался вопросом Александр Лукашенко. - Позняка (председателя Оршанского райисполкома, - ред.) - отправить в отставку и найти ему другую работу.

Также он раскритиковал работу …

… МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

«И не дай бог здесь не будет сделано то, что вы наметили (вчера вы нам эту программу развернули), и то, что я вам поручил». «Как вариант, направьте Вовка (министр промышленности Виталий Вовк, - ред.) сюда - будет вытягивать всю эту промышленность. В какой должности, я вчера Шерстневу сказал: пусть определяются. Не сделает - пойдет туда, куда я вчера сказал».

… ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА

«Почему не пришли ко мне, не сказали (вице-премьер Василий Жарко, - ред.). Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет, а тут вы не успели. В Гомеле вы не успели, здесь вы не успели». «Вы мне будете рассказывать о героизме? Президент поставил публично перед народом железобетонно задачу. Решить и точка. А вы занялись саботажем».

И выссказался о...

… ПРОСТЫХ ЛЮДЯХ

«Вчера со мной в делегации были обычные простые люди. И потом мне говорят: Александр Григорьевич, что вы нервы рвете на этом инструментальном заводе? Там же надо было собраться инструментальному заводу, во главе с Позняком всему райисполкому (полторы сотни человек работает), и все это на субботнике. Два субботника - и привести все в порядок. Вы что, это не могли сделать? И пройтись так по всем заводам».

… ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

«По руководству правительства я сказал. Вовка, Черного (министр архитектуры и строительства, - ред.) немедленно отправить в отставку. Двигалеву и Засю (председатель Госкомвоенпрома и государственный секретарь Совета безопасности, - ред.) полное служебное несоответствие. Не поправят к осени дело, не доложат мне по каждому предприятию, пойдут туда же. Всех остальных ответственных и прочих я просто предупреждаю».

«Представьте нового председателя райисполкома (на эту должность выдвинут председатель комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома Игорь Исаченко, - ред.) сегодня и поставьте каждому задачу по всем предприятиям. Чтобы это было реализовано. Попробуем без правительства реализовать. У нас есть некоторые резервы в бюджете и банки». «И не дай бог к 7 ноября не будет здесь подвижек. Я приеду посмотрю. Будем по льноводству еще совещание проводить. Не дай бог мой глаз зацепится, где-то будет не так».

… ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ «НА БУМАГЕ»

««Сформированы перечни неиспользуемого или неэффективно используемого имущества» - перечни сформированы! То есть на листе начертили, написали, что под бульдозер, а что продадим. Неделя работы! И надо ли это вообще было делать?.

«Определены для реализации конкретные инвестпроекты». Мы у него были, у нее были - понятия не имеют, что завтра делать. Какие конкретные проекты? «Определены направления работы по повышению эффективности льноотрасли». Я давно определил и поставил задачи. Какие вы еще там определяли направления работы? Здесь работа провалена полностью, но это мы рассмотрим в сентябре-октябре»».

«Активизирована работа по трудоустройству населения». Активизирована, поднята, повышена - как в советские времена! «Утверждена программа до 2020 года». Где тут, покажите мне, хоть одно предприятие, где вы полностью завезли станки, оборудование, поставили людей, и они по-новому работают. Нигде. Вы хвастаетесь тем, что вы вывезли мусор и остатки железобетона и прочего лома».

… РАЗВИТИИ ГОРОДОВ

«Мы не можем допустить, чтобы десятимиллионная страна наполовину разместилась в Минске и его окрестностях. На наших глазах примеров немало: наверное, все вы бывали в Москве, проезжали через Московскую область и видели последствия подобного размещения населения и производительных сил. Этого допустить нельзя».

… ПРОБЛЕМНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

«Не решены ключевые задачи по развитию проблемных организаций района. А к проблемным можно отнести практически все предприятия, которые здесь существуют. Они нуждаются в серьезном подходе в плане модернизации и приведения их в надлежащий вид. Исходя из вчерашнего дня, можно сделать вывод, что все члены правительства, которые были здесь, научились объясняться, но не выполнять. Поэтому тема сегодняшнего разговора – результат».

… ЗАРПЛАТЕ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

Кстати, сейчас в Оршанском районе зарплата в среднем 770 рублей, а в среднем во Витебской области – 820 рублей.

«И вообще, Николай Николаевич (председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, - ред.), Витебщина по уровню благосостояния населения плетется в хвосте. А на отдельных предприятиях зарплата выплачивается еще и с задержками. Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям. И как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают. Каждый четвертый белорус, уехавший за границу на заработки, из вашей Витебской области».

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Условия труда на некоторых предприятиях человеческими назвать сложно»

О том, что из 126 поручений президента Лукашенко по развитию Оршанского района выполнено 87, сообщила глава Администрации президента Наталья Кочанова.

- На контроле в Администрации находятся 126 поручений главы государства, касающихся развития Оршанского района. Сегодня из них выполнено 87, не выполнено 32, или 24,3% - каждое четвертое, - рассказала Наталья Кочанова. - Поручения были даны еще в апреле 2017 года. Они касались всех сфер жизнедеятельности: промышленности, сельского хозяйства, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и социальной сферы.

К слову, за это время Совет Министров провел восемь президиумов, но результатов нет.

- Несмотря на то, что все предложения правительства и Витебского облисполкома по развитию организаций Оршанского района, направленные главе государства (а их было не менее 18), незамедлительно поддерживались: по выделению финансирования, строительству объектов в упрощенном порядке, предоставлению земельных участков без проведения аукционов и многие другие, - сказала Кочанова.

Эффективные и нестандартные решения на рассмотрения президента не вносились.

- По сути, глубоко проблемными предприятиями никто не занимался, - сказала она.

Управделами президента Виктор Шейман доложил о результатах выполнения поручений. Был проведен мониторинг 45 крупных и средних организаций района. Почти 60% изученных предприятий характеризуются как неплатежеспособные и устойчиво неплатежеспособные. Как сказал Шейман, условия труда на некоторых предприятиях человеческими назвать сложно.

Напомним, 13 августа президент посетил ряд оршанских предприятий, в том числе инструментальный завод, мясоконсервный комбинат и «Оршаагропроммаш», «Технику связи».

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