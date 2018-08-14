«Вдохновился достижениями в сфере IT». В Минске появилось новое граффити от австралийского художника

СЕГОДНЯ 19:24 2018-08-14T19:23:54+03:00

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Неделеко от станции метро «Кунцевщина» теперь красуется большое граффити. На фасаде 12-этажного доме на улице Лещинского, 5 австралийский художник Финтан Мэги нарисовал светловолосого мальчика, который держит в руке птичку-робота, а за спиной у него – тень.

Финтан приехал Минск полторы недели назад, благодаря проекту Urban Myths. Суть его в том, что художники из разных стран приезжают к нам без эскизов, создают свою работу уже после знакомства с городом. Деньги на приезд собирали через краудфандинг.

Его автор - австралийский художник Финтан МэгиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Сперва организаторы устроили для Финтана экскурсию по городу.

- Фактически из аэропорта повезли показывать город. Он побывал в художественных галереях, на хоккей ходил, много гуляли по центру, - рассказывает организатор Urban Myths Олег Ларичев. - Особенно его впечатлили картины Язэпа Дроздовича, панно Александра Кищенко и др. Он тут освоился уже: сам много гуляет, ездит на метро. Помимо истории мы ему рассказывали и о наших достижениях в сфере IT: про вайбер, танки и т.д.

Впечатлившись увиденным и услышанным, художник придумал концепцию своей работы.

- Работа о том, что мы используем технологии, они уже меняют нашу жизнь, - говорит Финтан. – Это молодой человек из будущего, но за спиной у него тень – как связь с прошлым. Я вдохновлялся работами белорусских художников, хотелось соединить прошлое и будщее. Минск очень приятный город. У меня был опыт работы в Москве, Киеве, Вильнюсе, у вас более спокойно, чисто, мало шума.

Работа посвящена связи будущего и прошлогоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Кстати, моделью для рисунка стал 12-летний минский школьник. Был даже специальный кастинг в социальных сетях, наиболее подходящего кандидата выбирал сам художник. Пока мы разговариваем с Финтаном, к муралу то и дело подходят местные, останавливаются и рассматривают его.

-Ребятки, это вы такое нарисовали? – спрашивают они. - Очень нам всем нравится, спасибо большое! Настоящее лицо Минска!

- К нам постоянно подходят местные жители, спрашивают о работе, всем нравится. Не было негативных отзывов. Более того, нас благодарят, даже еду приносили и напитки, - говорит Олег Ларичев.

-А как обстоят дела с согласованием? Не хотелось бы, чтобы с этим граффити были такие же проблемы, как с работами на Воронянского и Столетова.

-Здесь такого не будет, потому что общую идею рисунка одобрили в Мингорисполкоме и администрации Фрунзенского района.

Суть проекта Urban Myths в том, что художники из разных стран приезжают к нам без эскизов, создают свою работу уже после знакомства с городомФото: Святослав ЗОРКИЙ

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-Я очень рада, - говорит жительница 13-го дома Полина Макаровна. - Когда была встреча с главой администрации, я ему говорила, что эта работа влияет на психику людей. Если это траур, поместите ее на кладбище. Нам и так достаточно скорби… Мне отвечали, мол, это французский или испанский художник, а какая разница, если от работы этой жутко? Нарисуйте национальный орнамент, деток - то, что радует глаз.(читайте далее)

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