2018-08-14T19:23:54+03:00
Минск

«Вдохновился достижениями в сфере IT». В Минске появилось новое граффити от австралийского художника

Моделью для рисунка стал 12-летний столичный школьник
Ольга ШИЛАК
Поделиться:
В Минске появилось новое граффити размером в 12-этажный домВ Минске появилось новое граффити размером в 12-этажный домФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Неделеко от станции метро «Кунцевщина» теперь красуется большое граффити. На фасаде 12-этажного доме на улице Лещинского, 5 австралийский художник Финтан Мэги нарисовал светловолосого мальчика, который держит в руке птичку-робота, а за спиной у него – тень.

Финтан приехал Минск полторы недели назад, благодаря проекту Urban Myths. Суть его в том, что художники из разных стран приезжают к нам без эскизов, создают свою работу уже после знакомства с городом. Деньги на приезд собирали через краудфандинг.

Его автор - австралийский художник Финтан Мэги Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Его автор - австралийский художник Финтан МэгиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Сперва организаторы устроили для Финтана экскурсию по городу.

- Фактически из аэропорта повезли показывать город. Он побывал в художественных галереях, на хоккей ходил, много гуляли по центру, - рассказывает организатор Urban Myths Олег Ларичев. - Особенно его впечатлили картины Язэпа Дроздовича, панно Александра Кищенко и др. Он тут освоился уже: сам много гуляет, ездит на метро. Помимо истории мы ему рассказывали и о наших достижениях в сфере IT: про вайбер, танки и т.д.

Впечатлившись увиденным и услышанным, художник придумал концепцию своей работы.

- Работа о том, что мы используем технологии, они уже меняют нашу жизнь, - говорит Финтан. – Это молодой человек из будущего, но за спиной у него тень – как связь с прошлым. Я вдохновлялся работами белорусских художников, хотелось соединить прошлое и будщее. Минск очень приятный город. У меня был опыт работы в Москве, Киеве, Вильнюсе, у вас более спокойно, чисто, мало шума.

Работа посвящена связи будущего и прошлого Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Работа посвящена связи будущего и прошлогоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Кстати, моделью для рисунка стал 12-летний минский школьник. Был даже специальный кастинг в социальных сетях, наиболее подходящего кандидата выбирал сам художник. Пока мы разговариваем с Финтаном, к муралу то и дело подходят местные, останавливаются и рассматривают его.

-Ребятки, это вы такое нарисовали? – спрашивают они. - Очень нам всем нравится, спасибо большое! Настоящее лицо Минска!

- К нам постоянно подходят местные жители, спрашивают о работе, всем нравится. Не было негативных отзывов. Более того, нас благодарят, даже еду приносили и напитки, - говорит Олег Ларичев.

-А как обстоят дела с согласованием? Не хотелось бы, чтобы с этим граффити были такие же проблемы, как с работами на Воронянского и Столетова.

-Здесь такого не будет, потому что общую идею рисунка одобрили в Мингорисполкоме и администрации Фрунзенского района.

Суть проекта Urban Myths в том, что художники из разных стран приезжают к нам без эскизов, создают свою работу уже после знакомства с городом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Суть проекта Urban Myths в том, что художники из разных стран приезжают к нам без эскизов, создают свою работу уже после знакомства с городомФото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Организатору стрит-арт проекта выписали штраф в 49 рублей за граффити на Столетова

Работа не была согласована с Минским городским художественно-экспертным советом (читайте далее)

В Минске закрашивают скандальное граффити: «Два года ждали автора, но он не приехал»

Вместо рисунка «Человек без лица» будет желтая стена. Пока других рисунков на доме не планируется

-Я очень рада, - говорит жительница 13-го дома Полина Макаровна. - Когда была встреча с главой администрации, я ему говорила, что эта работа влияет на психику людей. Если это траур, поместите ее на кладбище. Нам и так достаточно скорби… Мне отвечали, мол, это французский или испанский художник, а какая разница, если от работы этой жутко? Нарисуйте национальный орнамент, деток - то, что радует глаз.(читайте далее)

От «Ангела смерти» до котов на Зыбицкой. Почему в Минске стали массово закрашивать граффити?

Разбираемся, почему рисунки на домах и подстанциях начали исчезать под слоями ярко-желтой или уныло-серой краски (читайте далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Минздрав: мамы сами выберут тех, кто будет посещать их в роддоме
В «Борисов-Арене» азербайджанских футболистов фанаты встречали с национальными флагами
Второе ДТП у ЦУМа в Минске за два дня: снова пострадала маршрутка
Еще один грудничок из Ганцевич в тяжелом состоянии после прививок
«Сломали нос и раздробили челюсть». В Барановичах парни избили в автобусе пенсионера
«Все на президенте здесь держится, на его авторитете. Вы начали подмачивать авторитет президента?»
В Минской области бывшая сотрудница отдела образования систематически избивала детей
Сослуживцы Коржича рассказывают, что в последние дни он был замкнут и находился в сильном стрессе
Лявон Вольский подарил картину католическому священнику
Лукашенко собирается менять правительство
Бывшего директора департамента Госстандарта приговорили к 13 годам колонии
СК об обрушении крыши катка в Гомеле: ее не чистили с 2011 года
В Минске столкнулись автобус и легковушка: пострадали два человека
Квартиру от «Евроопт» разыграет генеральный директор Большого театра Владимир Гридюшко
В Пинске начинается суд по делу о разбойном нападении на предпринимателя
Минздрав создал специальную комиссию по факту смерти двухмесячного ребенка в Ганцевичах
Подробности ДТП в Чернях: пьяный водитель, сбивший школьницу на обочине, гнал под 90 и отвлекся на пассажирку
В Дрогичине ищут пенсионерку, которая ушла из дома в разной обуви
В Березовке 18-летний мотоциклист-бесправник врезался в авто на обочине и погиб
Курсы валют в Беларуси 13 августа: российский рубль все дешевеет, а доллар - дорожает
В Минске в болоте Лошицкого парка застрял 30-летний минчанин
Опубликовано видео серьезной аварии в Минске возле ЦУМа
В Кобрине поезд раздавил 42-летнюю женщину
В Ганцевичах после введения прививок скончался 2-месячный малыш