2018-08-14T23:44:01+03:00
Общество

Умер народный артист Беларуси Николай Кириченко

Одной из самых ярких его ролей стал князь Ягайло, а несколько лет Николай Михайлович был директором Купаловского театра
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Актера Николая Кириченко не стало 14 августа 2018 года. Фото: Максим КОРОСТЕЛЕВ из проекта об актерах-купаловцахАктера Николая Кириченко не стало 14 августа 2018 года. Фото: Максим КОРОСТЕЛЕВ из проекта об актерах-купаловцах
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О смерти народного артиста Беларуси сообщил на своей странице в Фэйсбуке актер-купаловец Максим Коростелев. Николаю Михайловичу было 72 года.

Одна из последних работ Николая Кириченко на Купаловской сцене была в спектакле "Каханне як мілітарызм", где актер играл в паре с Зоей Белохвостик. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Одна из последних работ Николая Кириченко на Купаловской сцене была в спектакле "Каханне як мілітарызм", где актер играл в паре с Зоей Белохвостик. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Николая Кириченко прекрасно знают театральные зрители. Он служил в Купаловском с 1971 года и сыграл на главной драматической сцены страны множество заметных ролей. Ему везло на персонажей в постановках по мировой классике - чего стоят Полоний в "Гамлеце" и Банко в "Макбеце" по Уильяму Шекспиру, Соленый в "Трох сёстрах" и Дымба в "Вяселлі" Антона Чехова, Йоран Перссон в «Эрыку XIV» Августа Стриндберга.

Николай Кириченко никогда не боялся театральных экспериментов - на фото он в образе из давнего купаловского спекталя "Сон у чарадзейную ноч пасярэдзіне лета". Фото: архив "КП"

Николай Кириченко никогда не боялся театральных экспериментов - на фото он в образе из давнего купаловского спекталя "Сон у чарадзейную ноч пасярэдзіне лета". Фото: архив "КП"

А сколько ярких ролей у Кириченко было в спектаклях по национальной белорусской классике на купаловской сцене! Многие помнят его ярчайшего Князя Ягайло в знаковом спектакле 1990-х "Князь Вітаўт". Видимо, на этой волне успеха театральной работы он дважды исполнял эту роль и на экране. И правда, а кто, если не он?

Кириченко всегда был органичен и в национальной классике, и в новых прочтениях мировых шедевров - например, "Антигоны". Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Кириченко всегда был органичен и в национальной классике, и в новых прочтениях мировых шедевров - например, "Антигоны". Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Казалось бы, только-только Николая Михайловича можно было увидеть в "Дзвюх душах" Максима Горецкого, "Пане Тадэвушы" Адами Мицкевича, в "Чорнай панне Нясвіжа" и "Вечары" Алексея Дударева. Сезон едва завершился, а новый наступит уже без этого яркого артиста. А ведь и премьерная "Зямля Эльзы", казалось бы, вышла на сцену только в феврале.

Николай Кириченко соприкоснулся с мистическим, когда играл загадочного Перевозчика на подземной реке смерти в "Ладдзі роспачы" по Владимиру Короткевичу. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Николай Кириченко соприкоснулся с мистическим, когда играл загадочного Перевозчика на подземной реке смерти в "Ладдзі роспачы" по Владимиру Короткевичу. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Чего никогда не боялся Николай Михайлович, так это творческих экспериментов. И не только, скажем, на малой, а потом камерной сцене Купаловского театра. Он раскованно и естественно существовал в пластических спектаклях "Больше, чем дождь" и "С.В.". В "Потерянном рае" Андрея Курейчика, едва ли не первой постановке тогда начинающего драматурга, Кириченко играет Адама. Абсолютно убедительным мольеровским скрягой он был на сцене Современного художественного театра в "Комедии о скупердяе", А в "Ладдзі Роспачы" по Владимиру Короткевичу (это были считанные показы в рамках одного из фестивалей "Теарт") Кириченко сыграл Перевозчика, который везет души неунывающих белорусов в преисподнюю по реке смерти.

Надежной опорой Кириченко была семья - жена Снежанна и дочка Кира. Фото: архив "КП"

Надежной опорой Кириченко была семья - жена Снежанна и дочка Кира. Фото: архив "КП"

Своим был Николай Кириченко и для кинозрителя. Его фактурную внешность часто использовали кинорежиссеры. Он сыграл во множестве телесериалов, но были небольшие роли и в крупных теле- и кинопроектах. Кино, которое нередко снималось в Минске, просто не могло обойти актера.

В свое время он, уже маститый актер и педагог в Академии искусств, четыре года проработал генеральным директором Купаловского театра. Это были непростые годы, когда коллектив, как воздуха, требовал перемен - в нем формировалось стремление к новому рывку. И в острый момент Кириченко-администратор сделал шаг в сторону. И остался Кириченко-артистом - мастером тонких рисунков и глубоких запоминающися образов.

А вот о личном Николай Кириченко распространялся редко. Едва ли не единственное исключение он сдала для "Комсомолки". Вот, что он сказал о своей формуле любви:

- Вот вы все формулу ищете: как надо, что делать, где найти? А зачем? - размышляет актер и дает совет: - Просто живите и берегите друг друга. Мы стараемся не делать друг другу больно не только из-за себя, но и из-за нашей дочки, для которой любая ссора - каждый раз как удар по сердечку.

Одна из ярчайших ролей Кириченко - князь Ягайло. Фото: архив "КП"

Одна из ярчайших ролей Кириченко - князь Ягайло. Фото: архив "КП"

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