Кириченко называли белорусским Челентано, но он на это не обижался

СЕГОДНЯ 12:25 2018-08-15T12:36:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Народного артиста Беларуси не стало 14 августа, ему было 72 года. Церемония прощания начнется в 10.00 16 августа на сцене Купаловского театра, в 12.00 пройдет гражданская панихида. Уже известно, что артиста похоронят на Восточном кладбище столицы.

«Шчыры, добры, ён заўсёды зачароўваў сваёй уважлівасцю і адданасцю. 72 гады. За ім – удзячныя вучні і гледачы», - такие слова в память о мастере оставил на своей странице в Фэйсбуке его родной Купаловский театр.

Николая Кириченко не стало 14 августа 2018-го, он тяжело болел, но постоянно работал. Фото: Максим КОРОСТЕЛЕВ

А на странице самого Николая Михайловича его вспоминает еще одна его большая семья – целая плеяда студентов, которых за два десятка лет воспитал актер в Академии искусств. Вот только несколько строк от ученика Кириченко Владимира Гороховского:

- Вы были не просто учителем и мастером, вы были другом, тем, кто привил бесконечную любовь, уважение и преданность профессии, несмотря ни на что... Вы всегда были маяком, к которому можно было придти в темное время и один ваш взгляд, одно слово вселяло уверенность и надежду.

Многие, вспоминая Кириченко, говорят: новость о кончине мэтра белорусской сцены, всегда изысканного, тонкого в общении и глубокого мастера, стала громом среди ясного неба. Кому-то сообщили коллеги, кто-то увидел пост в Интернете, а другие включили теленовости.

Это фото из неформального проекта о купаловцах снято на кухне квартиры Николая Михайловича. Фото: Максим КОРОСТЕЛЕВ

Да, люди, близкие актеру, знали: Николай Кириченко долго болел, у него было онкологическое заболевание крови. Но ведь буквально накануне Николая Михайловича видели на съемочной площадке очередного российского сериала.

Да, артист нередко снимался в бесконечном телемыле, но, к сожалению, таковы уж условия для белорусских актеров. Однако Николай Кириченко точно был своим для кинозрителя. Наверняка вы вспомните боярина Ходасевича в «Анастасии Слуцкой» или почти эпизодическую, но сильную, на одних только взглядах построенную роль генерал-майора Мохова в пташуковской ленте «В августе 44-го».

В Фэйсбуке под этим фото Кириченко его друзья оставили подпись: "Готовый Король Лир!". Фото: Максим КОРОСТЕЛЕВ

Правда, частенько режиссеры использовали его запоминающуюся фактурную внешность (мама Николая Михайловича – армянка, папа – украинец) – ему везло на роли итальянцев. На экране он сыграл в рамках этого амплуа даже самого Федерико Феллини! А началась эта череда с Герра Спичини в эпохальных «Тутэйшых» на сцене родного Кириченко Купаловского театра. Казалось бы, так спектакль лет десять как сняли с репертуара и еще лет пять перед этим показывали «гады ў рады», а одна из самых запоминающихся фраз до сих пор звучит в памяти: «Чорнае на белым стаіць? Чорнае на белым стаіць!».

- Может быть, у меня неправильное понимание профессии, но если режиссер мне скажет «Мне нужен ваш типаж. Чтобы вы вышли на сцену и сразу ушли» - я никогда не откажусь. Это такая профессия. И непрофессионально говорить: я народный артист, такие роли мне играть уже неудобно. Удобно. И торг неуместен, - говорил «Комсомолке» Кириченко.

Николая Кириченко часто снимали в роли итальянцев. А ведь правда, какой убедительный он в темпераментных образах!

А еще его называли белорусским Челентано из-за определенного внешнего сходства. Вот, как он это комментировал:

- Поначалу отвечал: это он на меня похож. Но когда первый раз увидел его в фильме «Блеф», мне стало не по себе. Не только физическое сходство есть, но даже в манере говорить, улыбаться. Наверное, есть что-то такое во Вселенной.

А ведь как раз почти итальянец Кириченко помог в свое время открыть двери белорусских театров для режиссера с Аппенин Маттео Спьяцци. На счету последнего уже три белорусских спектакля в Горьковском и Театре кукол. Так что и правда, «есть что-то такое во Вселенной». Круги не замыкаются, они идут по спирали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умер народный артист Беларуси Николай Кириченко

Одной из самых ярких его ролей стал князь Ягайло, а несколько лет Николай Михайлович был директором Купаловского театра (читать далее)

Народный артист Николай Кириченко: «Штамп в паспорте не гарантирует семейного счастья»

Экс-гендиректор Купаловского театра рассказал в рубрике "Формула любви" почему боялся идти в загс в четвертый раз, а его супруга призналась, как женила на себе известного актера (читать далее)

«Никогда не откажусь даже от самой маленькой роли»

Ведущий артист Купаловского театра Николай Кириченко дал большое интервью "Комсомолке" накануне 65-летнего юбилея (читать далее)