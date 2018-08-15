«Навальнiца» в небе, адреналин на земле

СЕГОДНЯ 16:02 2018-08-15T16:02:45+03:00

Накануне фестиваля мы поговорили с его организатором Игорем Сидоровичем, директором компании «ПайроГрупп Технолоджи» об адреналине и о том, как он стал пиротехником

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В последний уикенд лета под Минском пройдет Международный фестиваль фейерверков «Навальнiца».

- Собственный фестиваль фейерверков имеет каждая европейская столица и каждый крупный европейский курорт, - отвечает на вопрос об истории создания фестиваля Игорь. - Во-первых, это всегда масштабно и зрелищно. Во-вторых, устраивая подобный фестиваль, особо не вкладываясь в развитие инфраструктуры, к определенной локации можно привлечь большое число туристов.

Наша команда участвовала в десятках международных фестивалях, это огромный опыт общения и возможность первым у себя дома реализовывать новинки. Еще фестиваль позволяет обкатать различные высокобюджетные фишки, которые потом можно использовать в коммерческих проектах.

- Дайте угадаю - наверняка огненной темой болеете с детства?

- Вообще нет. Ничего не взрывал, экстримом не увлекался, даже петардами не баловался. Традиционно в эту профессию на просторах Союза первыми пришли бывшие военные, а я по специальности - историк-археолог (смеется). Но однажды случайно в Ялте я попал на один из первых крупных фестивалей фейерверков, для меня это был культурный шок. Я принял решение идти к этой профессии.

Чтобы выйти на профессиональный уровень, пришлось много учиться. Окончил курсы пиротехников в России, потом курсы взрывников в Беларуси, получил соответствующие разрешения на работы, подготовил команду. А дальше – только собственный путь.

- Зато теперь ваша жизнь - сплошной фейерверк. Как минимум звучит отлично!

- Все же моя основная работа - постановка спецэффектов. Выполняем технические райдеры по спецэффектам для исполнителей, которые приезжают с концертами в Минск. Работали с Rammstein, Shakira, Филиппом Киркоровым, Jennifer Lopez, Armin van Buuren, каждый год работаем на «Славянском базаре».

Это достаточно большой стресс, но и удовлетворение от проделанной работы не меньше.

Вместе со своей командой Игорь Сидорович объехал полмира. И, как он сам признается, страсть к фейерверкам за последние 20 лет не угасла ни на день. Фото: личный архив героя публикации

- Помните самый невероятный фейерверк, который вы устроили?

- На самом деле они все особенные. Мы никогда не стреляем два одинаковых фейерверка. Есть места, где само проведение каких либо-шоу сопряжено с экстремальной ситуацией. К примеру, на ежегодном фестивале «Алые паруса» в Санкт-Петербурге мы несколько лет подряд «заряжали» Ростральные колонны. Подниматься на них нужно по узким винтовым лестницам, которые просто дышат историей. Монтировали все несколько дней, хоть сам эпизод в результате длился пару секунд. Однажды для фестиваля «Круг света» в Москве две недели проработали на Останкинской телебашне. Это было грандиозное шоу. А вот самым странным, пожалуй, стал наш фейерверк на открытии автозаправки. Поверьте, в тот день ее владелец не только удивил всех клиентов, но и конкурентов изрядно испугал (смеется).

- Мы, как зрители, видим в небе красивую картинку. Может, расскажете немного о нюансах и тонкостях своей пиротехнической кухни? Что самое сложное в организации огненного шоу в небе?

- Во время фейерверка свет, звук, работа артистов, спецэффекты должны работать в едином тайм-коде и концепции. Благо, современные технологии и компьютерная 3D-симуляция позволяют с 95-процентной точностью смоделировать будущее шоу: с учетом количества пиротехнических изделий, их качества, цветности и даже погодных условий. И, тем не менее, это титанический труд. Нужна детальная проработка. Иногда работа над шоу занимает несколько месяцев.

- Чем «Навальнiца» удивит в этом году?

- По правилам фестиваля страна-хозяйка не может принимать в нем участие. Мы только помогаем и организовываем. Приедут команды из Литвы, Латвии, России… Разумеется, все свои программы они держат в строжайшем секрете, но уверяю вас, это будет грандиозное шоу.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Международный фестиваль фейерверков «Навальнiца» - 25 августа с 12.00 до поздней ночи, ГСОК «Логойск». Стоимость билетов: стандартный - 35 руб., групповой (5 человек) - 150 руб. Дети до 12 лет в сопровождении родителей - бесплатно. В качестве музыкального салюта перед кульминацией вечера выступать будут «Маланка Оркестр», «Крамбамбуля» и Brutto. Инфолиния: (044) 5-947-947.