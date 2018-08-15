2018-08-15T16:22:15+03:00
Минск

Нино Катамадзе бесплатно выступит в Минске на грузинском фестивале «Тбилисоба»

Также на празднике можно будет купить тур в Грузию или спеть караоке с горцами
Ольга ШИЛАК
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Фестиваль грузинской культуры «Тбилисоба» пройдет в Минске уже в четвертый разФестиваль грузинской культуры «Тбилисоба» пройдет в Минске уже в четвертый разФото: Павел МАРТИНЧИК
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Фестиваль грузинской культуры «Тбилисоба» пройдет в Минске уже в четвертый раз, и каждый год масштаб события набирает обороты. Начиная от обилия и разнообразия блюд грузинской кухни, заканчивая выступлениями колоритных музыкантов и танцевальных ансамблей, диджеев и самыми разными активациями. Кстати, именно с «Тбилисоба» в столице начались праздники культур и других стран в Верхнем городе. Но именно на этот фестиваль приходит больше всего людей: в прошлом году его посетили аж 50 тысяч человек!

По традиции минчанам предложат потоптать виноград ногами Фото: Павел МАРТИНЧИК

По традиции минчанам предложат потоптать виноград ногамиФото: Павел МАРТИНЧИК

В этом году «Тбилисоба» пройдет 1 сентября, и организаторы рассчитывают переплюнуть прошлогодний рекорд.

- У белорусов за последние годы очень повысился интерес к Грузии, они начали узнавать ее, больше ездить туда, - рассказывает посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия. - В этом году Грузия отмечает 100-летие своей независимости, праздник «Тбилисоба» будет немного отличаться. Так, на фестивале развернется «Турбазар», где можно будет даже купить тур в Грузию. Помимо этого, на праздник приедет много гостей, в том числе мэр Тбилиси Каха Каладзе, в прошлом известный футболист.

Также на «Турбазаре» блогеры-путешественники поделятся своими советами, как покорить Казбек, по каким рекам лучше всего устроить рафтинг, где делают традиционное грузинское вино.

Развлекательные зоны в этом году растянуться от Ратуши аж до самой Свислочи, а музыка и танцы в центре столицы продлятся до полуночи. По традиции минчанам предложат потоптать виноград ногами. Помимо этого можно будет спеть караоке с горцами на бэк-вокале или покрасить волосы в цвет грузинского флага.

- Также у фестиваля есть слоган - «Живи на все 100!». И мы придумали 100 дел, который может и должен выполнить на нем каждый посетитель, чтобы познакомится не только с историей Грузии, но и ее современными трендами, - уточняет директор IDS Borjomi Belarus и организатор фестиваля Денис Крупец.

Конечно, «Тбилисоба» известен еще и своими угощениями. Организаторы говорят, что в этом году количество зон с едой и напитками увеличится. И сейчас к празднику подключится больше грузинских ресторанов и заведений.

В этом году количество точек с едой станет больше Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этом году количество точек с едой станет большеФото: Павел МАРТИНЧИК

Порадует минчан и музыкальная программа фестиваля. На сцене у Ратуши выступят «Грузинские голоса» и ансамбль песни и танца «Эрисиони». Хедлайнером «Тбилисобы» станет известная джазовая певица Нино Катамадзе. Будет отдельная зона, где выступят представители грузинской диаспоры в Беларуси

«Тбилисобу» организуют компания «Боржоми», посольство Грузии и Мингорисполком. На праздник вход свободный.

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