Жилой дом у Большого театра: мини-бассейны вместо ванн и подъезд для прислуги

Мы уже побывали на улице Карла Маркса в Минске, на площади Победы и в «Воротах города» возле вокзала. А сегодня заглянем в дом возле Большого театра, известный своей драматичной историей.

- Пятиэтажный жилой дом на пересечении улиц Богдановича и Сторожевская был построен в 1936 году для красных командиров и номенклатурных работников и получил название «Третий дом Советов», - рассказывает историк и экскурсовод, создатель проекта «Вандроўкi ў мiнулае» Павел Дюсеков. - В первые дни войны, когда мужчины уже были на фронте, в доме произошла трагедия: началась немецкая бомбежка, от которой жильцы - женщины, дети и старики - укрылись в бомбоубежище в подвале дома. Но из-за разорвавшегося снаряда выход из него оказался заблокирован огнем, и люди не смогли спастись. Погибло больше 100 человек.

Так дом выглядел после войны.

После трагедии это место стали называть домом мертвых, за ним закрепилась недобрая слава. Само здание уцелело, хотя было частично разрушено. После войны его восстановили пленные немцы. Удивительно, но сейчас на нем нет никакой мемориальной доски в память о случившейся трагедии и погибших здесь людях.

Ванна соседа провисает под потолком

Дом известен не только своей печальной историей, но и необычным архитектурным решением. В здании пять подъездов, четыре из которых заселялись элитой, а пятый был предназначен для прислуги - шоферов и домработниц, обслуживавших номенклатуру. Поэтому и планировки квартир отличаются: в элитных подъездах - просторные трех- и четырехкомнатные квартиры, а в пятом - небольшие двушки.

Комфортно ли сейчас живется в доме с историей, которому уже больше 80 лет? Чтобы узнать это, знакомимся с жильцами. В первом элитном подъезде живет инженер электросвязи Андрей со своей семьей. Квартира ему осталась от деда.

- Дед получил ордер на четырехкомнатную квартиру в 1949 году, когда работал директором болотной станции, - говорит Андрей. - Но вскоре к нему обратился человек, получивший трешку в соседнем подъезде, с просьбой обменяться жильем, поскольку у него была большая многодетная семья. А у деда с бабушкой был один ребенок, мой отец, и еще с ними жила свояченица - женщина, вместе с которой они воевали и которая помогала им по хозяйству.

- И он согласился на обмен?

- Да, дед был отзывчивым человеком, поэтому согласился взять квартиру меньшей площади и уступить свою. Все-таки тогда люди были другие! Правда, когда бабушка узнала об этом, его чуть не убила.

В то время в доме было печное отопление, а во дворе стоял двухэтажный сарай, построенный для хранения дров. По словам Андрея, в трудные времена жители дома держали в нем свиней.

Андрею жилье осталось от деда, который сначала получил ордер на четырехкомнатную квартиру, а потом уступил ее соседу, согласившись на «трешку».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сейчас в квартире - свежий ремонт, современная мебель и новенькие стеклопакеты на окнах. Но главная особенность квартиры - это необычный санузел. В доме изначально не было чугунных ванн - вместо них по проекту здесь были сделаны мини-бассейны из цементно-мраморной крошки, утопленные в пол. Там достаточно просторно: ребенку можно даже плавать. Для того чтобы спуститься, предусмотрена специальная ступенька. Поскольку в квартире этажом выше точно такая же конструкция, сверху провисает соседский мини-бассейн. Зрелище забавное.

Вместо ванны - мини-бассейн, утопленный в пол.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Причиной такого архитектурного хулиганства, по предположению Андрея, мог стать дефицит металла в 30-е годы.

- Вероятнее всего, при строительстве дома просто не смогли найти чугунные ванны и придумали такой выход - отлить емкости из цементно-мраморной крошки и разместить их таким хитрым образом на поддерживающих железобетонных балках. Люди стали называть их бассейнами, поскольку они были сделаны вровень с полом. Изначально они не были обложены плиткой. По рассказам старожилов, когда после войны пленные немцы восстанавливали дом, они разводили в них костры, чтобы погреться. Поэтому эти бассейны быстро потеряли свой вид, почернели, и во время капремонта 1969 - 1970 годов их решили обложить плиткой.

«Я плакала, когда мы получили эту квартиру»

Светлана Григорьевна, бывший кадровик, живет в этом доме уже больше 40 лет. Они с мужем, который работал в строительной организации, получили здесь трешку в конце 70-х. Своим жильем она очень довольна:

- Жить в центре города удобно: все близко. Многие люди в спальных районах вынуждены каждое утро рано вставать и толкаться в транспорте, чтобы приехать в центр. А здесь место очень хорошее. Правда, есть минус - загазованность. Когда не было стеклопакетов, на подоконнике столько гари собиралось, что можно было расписаться хоть каждый день. Но я все равно не уехала бы из центра.

- Вам удобно пользоваться вашей необычной ванной?

- Сейчас мне уже утомительно туда спускаться. А можете себе представить, как я в ней стирала белье, когда не было стиральной машины? Я плакала, когда мы получили эту квартиру. Говорила: у всех людей квартиры как квартиры, а мне что за наказание? Чтобы постирать, я в выварке сначала кипятила белье, потом напускала воду, на коленки становилась и, как в речке, полоскала.

"Чтобы постирать, я в выварке сначала кипятила белье, потом напускала воду, на коленки становилась и, как в речке, полоскала".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Чтобы спуститься, есть специальная ступенька.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сверху провисает соседский мини-бассейн.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В квартире у Светланы Григорьевны мы также обращаем внимание на необычный туалет с окном и большой батареей, непонятно для чего установленной в таком маленьком пространстве. Зимой тут, видимо, очень жарко!

В туалете - окно и большая батарея.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А посмотрите, что у нас творится во дворе! - хозяйка зовет нас к окну. - Во-первых, двор заставлен чужими машинами. Во-вторых, рядом с памятным знаком Максиму Богдановичу, установленным возле дома, поставили мусорные баки! Разве можно было так делать? Ну а в-третьих, посмотрите на этот дом (речь про новый многоэтажный дом «У Троицкого». - Авт.). Мы пытались с ним воевать, когда он еще был в планах, но его все равно построили, испортив наш район.

Жильцы возмущены, что рядом с памятным знаком Богдановичу (справа) стоят мусорные баки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Дом - историко-культурная ценность, а стена почернела от плесени»

Еще одну жительницу дома, Викторию, вполне устраивает ее мини-бассейн.

- Вот так залазим! - показывает она, с легкостью запрыгивая в него. - Вот так вылазим! К старости хотим сделать лестницу. Очень удобно, только набирать воду приходится долго.

Виктория говорит, что мыться тут удобно, только воду надо долго набирать.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Не устраивает ее другое: Виктория показывает нам стены в спальне, на которых обои отклеились от сырости и почернели от плесени.

- Я, конечно, извиняюсь, но я дам вам понюхать вещи, которые лежат в шкафу. Чувствуете запах? Это все потому, что стена постоянно промокает, из-за этого шкаф портится и вещи воняют, все надо перестирывать. Осенью пальто достаешь - у него запах сырости... Эта проблема длится уже пять лет. Конечно, я обращалась в коммунальные службы, сюда приходили работники, составили акт - и на этом все закончилось.

В квартире у Виктории коммунальное ЧП: из-за мокрой стены обои отклеились и почернели от плесени.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Такое коммунальное ЧП нас удивляет: все-таки дом объявлен историко-культурной ценностью, за его состоянием должны следить.

В ЖКХ Центрального района объясняют:

- В этом году в доме запланирован ремонт фасада. Но для того, чтобы мы могли к нему приступить, жильцы должны снять остекление балконов, которое они сделали самовольно. Этого нельзя было делать в доме, который является историко-культурной ценностью. Но жильцы отказываются, поэтому ремонт откладывается. Даже если в квартире, о которой вы говорите, не было сделано остекление, мы не можем приступить к ремонту, пока другие жильцы не пойдут нам навстречу.

Вскоре узнаем о проблеме еще одной соседки: в квартире у Елены Ивановны обвалилась часть потолка из-за лопнувшей у соседа батареи. Теперь на нем можно рассмотреть старые стройматериалы: здесь отлично видны деревянные доски и дранка.

С обвалившегося потолка мусор сыплется прямо в кастрюли.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Потолок обвалился в январе, и до сих пор с него все сыплется, поэтому готовить приходится в антисанитарных условиях. Нужно все накрывать крышками. На ночь я накрываю мойку и плиту. Утром встаю, в первую очередь раскрываю и подметаю везде пол. И все равно бывает, что на зубах скрипит, когда ешь… А со мной живет двое маленьких внуков. В ЖЭСе мне составили смету по госрасценкам - около 600 долларов. Сосед готов их оплатить, но где я найду подрядчиков, которые сделают ремонт по этим ценам? Рабочие говорят, что только на переклейку обоев уйдет 150 долларов.

С таким потолком Елена Ивановна живет уже полгода.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Ванна стояла прямо в кухне»

В подъезде, построенном для прислуги, квартиры отличались не только меньшей площадью, но и своеобразным планировочным решением: ванны тут изначально даже не были предусмотрены, а позже были установлены… прямо в кухнях. В одной из этих квартир сейчас живет завкафедрой геодезии и картографии геофака БГУ Александр Романкевич. Здесь в 1951 году получил квартиру его отец, работавший прорабом на восстановлении Минска.

В квартире Александра доски на полу лежат с 50-х годов: с них только сняли краску и покрыли лаком.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Я хорошо помню ванну, стоявшую в кухне, - говорит он. - Отец еще шутил, что это очень удобно - можно и покушать, и ванну принять. Он сделал специальную конструкцию, которая закрывала ванну и позволяла ее использовать как разделочный стол. А позже и мы, и другие жильцы сделали перепланировку, объединив санузел. Кухня, правда, получилась после этого совсем маленькой - метров шесть.

Александр обращает наше внимание на пол в квартире:

- Вы можете себе представить - доска на полу лежит с 50-х годов, мы ее не меняли. Только содрали краску и покрыли лаком. А какой здесь кирпич! Его даже дюбеля не берут.

Александр признается, что дом «У Троицкого», построенный по соседству, доставил жильцам немало хлопот:

- Мы пережили кошмар, когда шла стройка: когда металлические трубы мощной техникой вдавливали в землю, здесь сотрясался весь наш дом, от фундамента до крыши. Даже трещины пошли в подъезде.

А недавно здесь произошло ЧП: когда жена Александра вышла на балкон повесить белье, с верхнего балкона отвалился толстый слой штукатурки. Повезло, что не на голову.

- Но больше всего меня возмущает то, что фасад дома, который был отделан натуральным камнем, взяли и покрасили. Кто дал такое распоряжение? Зачем это нужно было делать?

На балконах видны трещины.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Внешняя стена в четыре кирпича, где вы сейчас такой дом найдете?»

Еще один житель этого подъезда, Александр Константинович, живет здесь с рождения.

- Мой отец был помощником у Пантелеймона Пономаренко (в 1938-1947 годах - первый секретарь ЦК КПБ. - Ред.). Он получил здесь квартиру в 1947 году. Дом построен качественно, он очень теплый. Внешняя стена в четыре кирпича, где вы сейчас такой дом найдете?

Александр Константинович говорит, что помнит, как пленные немцы восстанавливали Минск:

- После восстановления нашего дома они ремонтировали Оперный театр. Я помню, как их вели туда на работу, а мы, пацаны, из рогаток по ним стреляли.

Этажом выше жила народная артистка, прима Оперного театра Софья Друкер.

- Помню, Софья Юрьевна садится за рояль - ей нужно было перед выступлением в театре распеться - и начинает ла-ла-ла…

- А вам не мешала такая соседка?

- Мне нет, а вот папе иногда мешала. Ему нужно писать доклад для Пономаренко, а Софье Юрьевне нужно распеваться. Папа берет швабру и в потолок стучит: Софья Юрьевна, дай доклад написать! Вот так мы и жили, - смеется он.

Жильцы дома рассказывают, что Софья Друкер сначала жила в другом подъезде этого дома. Но в войну у них с мужем в гетто погибли двое детей, и они не смогли вернуться в прежнюю квартиру. Решили переселиться в другой подъезд в этом же доме. Они прожили долгую жизнь и умерли в один день: сначала ей стало плохо, ее забрала «скорая», затем плохо почувствовал себя муж. В больнице он умер первым, а следом за ним - она.

Из окон видны домики Троицкого предместья.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дом объявлен историко-культурной ценностью.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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