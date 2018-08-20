Режиссер цирка Серж Бондарчук: Никакая кубинская барышня мою семью не разбивала!

СЕГОДНЯ 12:19 2018-08-20T12:18:56+03:00

Про новую любовь с кубинкой на 16 лет младше, рухнувший брак и мужские измены - известный режиссер рассказал "Комсомолке" [фото]

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История любви и развода экс-главного режиссера «Белгосцирка» Сержа Бондарчука и его эффектной помощницы-жены и светской львицы Анны Бонд впечатлила многих. 17 лет вместе, сын, общее дело… Серж витиевато сказал в интервью «Комсомолке» - мол, если бы женщины давали мужчинам больше свободы, многие разводы не случились бы. Анна молчала и лишь на днях прокомментировала «Радио Свобода», что их брак разрушил секс-туризм: муж съездил на Кубу и привез себе оттуда «негритянку», случайный секс с которой перерос в любовь. Кто виноват и чем все обернулось, цирковой режиссер и артист Серж Бондарчук рассказал в интервью «Комсомолке».

- Серж, после заявления Анны стали говорить, что ты привез себе с Кубы наложницу, ради которой и бросил семью.

- Все мужчины - сволочи в глазах женщин, от которых они уходят, - резюмировал Серж Бондарчук, с которым «Комсомолка» связалась по вайберу, в Минске режиссер бывает редко.

- У меня к Анне Петровне нет никаких претензий. Просто иногда люди год за годом плывут по течению - живут и живут, как получается, постепенно все меньше уделяя внимания друг другу. Фото: Слава ПОТАЛАХ.

- Потому что для многих женщин подобная история обидная.

- Я и не спорю, конечно, обидная. Но при чем тут наложница? В понимании убогого менталитета многих, если у человека темная кожа - значит, сразу наложница. Какая разница - белый или черный? Аня уверена, что на Кубе местная девушка мечтает зацепиться за белого иностранца, чтобы вырваться хоть куда-нибудь.

Но дело в том, что та девушка, которая приехала со мной (ее зовут Эдглис Хайле Моньер), уже была солисткой лучшего кубинского театра. Сейчас Эдглис ведущая солистка в одном из лучших европейских мюзиклов, который называется Havana Nights. Штаб-квартира в Берлине, они гастролируют по всей Европе. Плюс работа в разных шоу высокого ранга. Поэтому у нас, в том числе, творческий тандем.

- То есть ты до сих пор вместе с «той кубинкой», и это любовь? Или все же кризис среднего возраста?

- Если человек после 17 лет брака, в том числе думая о своем сыне, идет на такие резкие поступки - что его может подвигнуть на такие действия? Это были не нервные движения, не кризис среднего возраста, как некоторые считали. Да, это любовь.

- Никакая кубинская барышня Ане жизнь не разбивала, это все были только мои действия. Если бы не захотел - никто бы меня не заставил, верно? Фото: личный архив.

«Не отпускать мужей одних - это еще моя бабушка советовала»

- Эдглис 30 лет, мы общаемся на английском и испанском, русского она не знает. Она со мной, потому что она лучше других, и так было запланировано наверху - пришла меня направить и спасти. От чего? От серой обыденной убогости, показать, что границы мира и нашего сознания шире, чем кажется. Когда человек это понимает, он выходит на новый уровень как в личном, там и в рабочем плане.

- Сейчас Эдглис ведущая солистка в одном из лучших европейских мюзиклов, который называется Havana Nights. Фото: личный архив.

- Вы с Эдглис поженились?

- Я уже не холостяк, но мы еще не поженились (улыбается). Никакого страха у меня перед штампом в паспорте нет, все страхи уже прошли, наступил зрелый возраст. Но сегодня оформить отношения с иностранцем - довольно муторно. Заниматься получением документов в разных странах - на это банально нет времени.

- Эдглис 30 лет, мы общаемся на английском и испанском, русского она не знает. Она со мной, потому что она лучше других. Фото: личный архив.

Я понимаю, что любая девушка, конечно, хочет пройтись в белом платье. Но я консервативный человек, и мне сложно представить, что я еще раз наряжусь женихом. Хотя время покажет, но пока не будем наступать на старые грабли.

Что касается того, что я привез кубинку в Минск, то это скорее я уехал на Кубу, чем Куба приехала сюда. Потому что я сейчас там бываю чаще. Мой бизнес связан с Кубой, развиваю кубинскую тему - продаю кубинских артистов в третьи страны. Плюс работаю с кубинским цирком. Я дважды был членом жюри Кубинского циркового фестиваля, мы даже с белорусским номером взяли на нем «Серебряную звезду».

- То есть поехал решать рабочие вопросы и влюбился? Значит, правы те, кто говорит «не отпускайте мужей одних»?

- Так всегда говорят умные женщины. Моя бабушка так говорила, мама так говорит. Женщина должна всегда быть рядом с мужчиной, это правда.

- Так было запланировано наверху - она пришла меня направить и спасти. От чего? От серой обыденной убогости, показать, что границы мира и нашего сознания шире, чем кажется. Фото: личный архив.

- Еще скажи, что женщина должна быть любящей, нежной и заботливой.

- Это в идеале. Но часто в семейной жизни получается иначе, особенно спустя много лет брака. У меня к Анне Петровне нет никаких претензий. Просто иногда люди год за годом плывут по течению - живут и живут, как получается, постепенно все меньше уделяя внимания друг другу. А потом наступает момент, когда мужчине хочется что-то совершить…

- Я уже не холостяк, но мы еще не поженились, - рассказал Серж Бондарчук. Фото: личный архив.

Но сейчас я сконцентрирован на работе - прокатываю итальянский цирк по России, шапито «Дзіва» продолжает свою работу в Беларуси, плюс развиваю перспективный проект - начинаю делать музыкальные шоу-программы в Китае. Работы много, мозг настолько занят огромным количеством поставленных задач, что ворошить прошлое не хочу.

Если Аня считает, что наше расставание случилось именно так, как она говорит, с ее позиции она права. Когда люди расстаются, начинается мужская и женская правда.

- Такие ситуации не редкость, как женщине понять психологию мужчины? Можно спасти семью?

- Когда отпускаете мужа в дальнюю командировку - дайте ему успокоительное, чтобы у него не снесло крышу (смеется). А если серьезно, то могу дать совет. Дорогие девушки! Любите своих мужчин, берегите их, будьте им надежной опорой, а главное - проявляйте уважение. И тогда мужчина не захочет никуда переметнуться и даже не посмотрит налево.

Жизнь продолжается. Знаю более уникальные разводы, когда люди отбивали у родных братьев жен… А мы разошлись и разошлись, не понимаю, почему это до сих пор кого-то волнует.

Режиссер цирка Серж Бондарчук. Фото: личный архив.

- Потому что ваша история любви казалось идеальной. Рассказывали, как ты добивался Анну, как она из-за тебя бросила карьеру, хотя могла стать новой Синди Кроуфорд, но ты не пустил…

- Обидно, надо было пустить - вдруг бы стала. Немножко все было по-другому. Но все действительно было красиво, и главное, что появился результат нашей любви - наш Игнат. Жизнь короткая, порой кончается мгновенно, поэтому надо жить, радоваться и развиваться, тем более никакая кубинская барышня Ане жизнь не разбивала, это все были только мои действия. Если бы не захотел - никто бы меня не заставил, верно?

«Сыну советую уважать женщин и никогда до конца им не верить»

- Раньше ты говорил нам в интервью, что если бы семьянин хоть ненадолго мог стать свободным, браки бы не разваливались. И сегодня так думаешь?

- Нет, это скорее мужское лукавство. Что значит «свободным»? Если ты с кем-то, если уже подписал договор «на плен» - тебе уже все равно неволя. Заключение брака - это договорные отношения. Когда в отношениях возникают трения, часто плохую службу служит избалованность, незанятость, психические отклонения партнера.

У меня все гораздо сложнее - на мой взгляд, в определенный момент мы с Аней зашли в тупик и не сумели с этим справиться. Сейчас у меня все хорошо - не хочу сглазить. А Анне Петровне искренне желаю добра, честно - всем сердцем, она мне тоже сделала много хорошего.

- Ходили слухи, что у тебя в тех отношениях родился ребенок, даже фото гуляло в соцсетях с темнокожим мальчиком…

- Меня с этим вопросом уже достали. Однажды ко мне заехал товарищ, кениец, со своей белорусской женой. И я сфотографировался с его очаровательным малышом - темнокожим белорусом. И понеслось! Ответственно заявляю, что у меня нет детей, кроме нашего Игната. И не знаю, получится ли с этим бешеным рабочим кочевым ритмом. Я сконцентрирован на работе.

Много времени потеряно, в том числе в «Белгосцирке». Хотя было и много опыта, но опыт в карман не положишь и в стакан не нальешь. И я не только о деньгах, я уже все в этой жизни видел. Мне скоро 47, хочется достичь своих целей, выйти на новые горизонты - хочется сделать интересный проект, войти в мировые топы, как бы пафосно это ни звучало. А надежда у меня одна - что мой Игнат вырастет, достигнет всех своих целей и будет счастливым.

- Никакого страха у меня перед штампом в паспорте нет, все страхи уже прошли, наступил зрелый возраст. Фото: личный архив.

- И что ты советуешь сыну с высоты своего опыта в отношении женщин?

- Уважать женщин, дать им почувствовать, что рядом с ними настоящий мужчина. И никогда до конца им не верить...

ДОСЬЕ «КП»

Серж БОНДАРЧУК, 46 лет, родился в Минске в семье будущего художественного руководителя и директора «Белгосцирка» Татьяны Бондарчук. Окончил ИСЗ имени Широкова по специальности «культуролог». Дрессировщик, артист оригинального жанра, ведущий цирковых программ, экс-главный режиссер «Белгосцирка». Владелец и директор первого частного белорусского цирка Dziva. Разведен, сын Игнат.

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