Как оформить завещание и можно ли отказаться от наследства?
На эти и другие вопросы ответит председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Владимировна Борисенко. Звоните в четверг, 16 августа, с 11.00 до 12.00
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На эти и другие вопросы ответит председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Владимировна Борисенко.
Звоните в четверг, 16 августа, с 11.00 до 12.00.
Тел.: 8 (017) 293-75-01, 293-75-10, 293-75-17.
Вопросы также можно присылать заранее по электронной почте: alesia.dashuk@phkp.by