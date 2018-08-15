2018-08-15T13:36:47+03:00
Общество

Как оформить завещание и можно ли отказаться от наследства?

На эти и другие вопросы ответит председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Владимировна Борисенко. Звоните в четверг, 16 августа, с 11.00 до 12.00
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- Как правильно заключить брачный договор?

- Что лучше - написать завещание или заключить договор дарения?

- Как зарегистрировать ИП через нотариуса?

- Как совершить исполнительную надпись?

На эти и другие вопросы ответит председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Владимировна Борисенко.

Звоните в четверг, 16 августа, с 11.00 до 12.00.

Тел.: 8 (017) 293-75-01, 293-75-10, 293-75-17.

Вопросы также можно присылать заранее по электронной почте: alesia.dashuk@phkp.by

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