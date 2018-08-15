Как оформить завещание и можно ли отказаться от наследства?

«По характеру он оставался ребёнком и хотел, чтобы его любили»: ушел из жизни Эдуард Успенский - папа Чебурашки и кота Матроскина

Знаменитый детский писатель, несмотря на успешную операцию в Германии, умер на 81-м году жизни [видео]