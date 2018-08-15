2018-08-15T16:00:52+03:00
Спорт

БАТЭ прошёл «Карабах» и поедет в Эйндховен

На «Борисов-Арене» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА борисовчане сыграли вничью с клубом «Карабах» (1:1) и вышли в следующий раунд [фото]
Святослав ЗОРКИЙ
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Голкипер БАТЭ Денис Щербицкий благодарит болельщиков за поддержкуГолкипер БАТЭ Денис Щербицкий благодарит болельщиков за поддержкуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Очередь перед входом на стадион Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Очередь перед входом на стадионФото: Святослав ЗОРКИЙ

Фанаты Карабаха встречали футболистов с национальными флагами Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фанаты Карабаха встречали футболистов с национальными флагамиФото: Святослав ЗОРКИЙ

На матче присутствовало 12489 зрителей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На матче присутствовало 12489 зрителейФото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК БАТЭ официальная фотография перед игрой Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК БАТЭ официальная фотография перед игройФото: Святослав ЗОРКИЙ

Матч БАТЭ (Борисов) - «Карабах» (Агдам) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Матч БАТЭ (Борисов) - «Карабах» (Агдам)Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим Медведев пытается сдержать прорыв Станислава Драгуна Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим Медведев пытается сдержать прорыв Станислава ДрагунаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Завсегдатаи любого матча с участием БАТЭ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Завсегдатаи любого матча с участием БАТЭФото: Святослав ЗОРКИЙ

Снова в борьбе Станислав Драгун Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Снова в борьбе Станислав ДрагунФото: Святослав ЗОРКИЙ

Банты в цветовой гамме любимого клуба Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Банты в цветовой гамме любимого клубаФото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК «Карабах». Бадави Гусейнов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК «Карабах». Бадави ГусейновФото: Святослав ЗОРКИЙ

Солдаты срочной службы заполнили почти два сектора Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Солдаты срочной службы заполнили почти два сектораФото: Святослав ЗОРКИЙ

Очередная атака БАТЭ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Очередная атака БАТЭФото: Святослав ЗОРКИЙ

Футболисты БАТЭ обнимаются после гола Мирко Иванича Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футболисты БАТЭ обнимаются после гола Мирко ИваничаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Неистовые борисовские фаны Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Неистовые борисовские фаныФото: Святослав ЗОРКИЙ

Атакует ФК БАТЭ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Атакует ФК БАТЭФото: Святослав ЗОРКИЙ

Игорь Стасевич Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игорь СтасевичФото: Святослав ЗОРКИЙ

Огромный флаг борисовской «торсиды» занимал половину сектора Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Огромный флаг борисовской «торсиды» занимал половину сектораФото: Святослав ЗОРКИЙ

Ханнес Тоур Халльдоурссон вратарь «Карабаха» и сборной Исландии прыток и надёжен Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ханнес Тоур Халльдоурссон вратарь «Карабаха» и сборной Исландии прыток и надёженФото: Святослав ЗОРКИЙ

Футболисты «Карабаха» празднуют ответный гол Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футболисты «Карабаха» празднуют ответный голФото: Святослав ЗОРКИЙ

На секторе «Карабаха» было около сотни болельщиков Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На секторе «Карабаха» было около сотни болельщиковФото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Глеб разминается перед выходом на поле Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Глеб разминается перед выходом на полеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Хлесткий удар головой Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хлесткий удар головойФото: Святослав ЗОРКИЙ

После очередной атаки БАТЭ Ханнесу Тоуру Халльдоурссону пришлось не легко Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После очередной атаки БАТЭ Ханнесу Тоуру Халльдоурссону пришлось не легкоФото: Святослав ЗОРКИЙ

На 70-той минуте Дмитрия Багу заменил Александр Глеб Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На 70-той минуте Дмитрия Багу заменил Александр ГлебФото: Святослав ЗОРКИЙ

Матч БАТЭ (Борисов) - «Карабах» (Агдам) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Матч БАТЭ (Борисов) - «Карабах» (Агдам)Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футболисты БАТЭ празднуют выход в следующий отборочный раунд Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футболисты БАТЭ празднуют выход в следующий отборочный раундФото: Святослав ЗОРКИЙ

Разочарование на скамейке запасных «Карабаха» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Разочарование на скамейке запасных «Карабаха»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Глеб благодарит фанов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Глеб благодарит фановФото: Святослав ЗОРКИЙ

Радости болельщиков БАТЭ нет предела Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Радости болельщиков БАТЭ нет пределаФото: Святослав ЗОРКИЙ

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