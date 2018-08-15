БАТЭ прошёл «Карабах» и поедет в Эйндховен
Очередь перед входом на стадионФото: Святослав ЗОРКИЙ
Фанаты Карабаха встречали футболистов с национальными флагамиФото: Святослав ЗОРКИЙ
На матче присутствовало 12489 зрителейФото: Святослав ЗОРКИЙ
ФК БАТЭ официальная фотография перед игройФото: Святослав ЗОРКИЙ
Матч БАТЭ (Борисов) - «Карабах» (Агдам)Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Максим Медведев пытается сдержать прорыв Станислава ДрагунаФото: Святослав ЗОРКИЙ
Завсегдатаи любого матча с участием БАТЭФото: Святослав ЗОРКИЙ
Снова в борьбе Станислав ДрагунФото: Святослав ЗОРКИЙ
Банты в цветовой гамме любимого клубаФото: Святослав ЗОРКИЙ
ФК «Карабах». Бадави ГусейновФото: Святослав ЗОРКИЙ
Солдаты срочной службы заполнили почти два сектораФото: Святослав ЗОРКИЙ
Очередная атака БАТЭФото: Святослав ЗОРКИЙ
Футболисты БАТЭ обнимаются после гола Мирко ИваничаФото: Святослав ЗОРКИЙ
Неистовые борисовские фаныФото: Святослав ЗОРКИЙ
Атакует ФК БАТЭФото: Святослав ЗОРКИЙ
Игорь СтасевичФото: Святослав ЗОРКИЙ
Огромный флаг борисовской «торсиды» занимал половину сектораФото: Святослав ЗОРКИЙ
Ханнес Тоур Халльдоурссон вратарь «Карабаха» и сборной Исландии прыток и надёженФото: Святослав ЗОРКИЙ
Футболисты «Карабаха» празднуют ответный голФото: Святослав ЗОРКИЙ
На секторе «Карабаха» было около сотни болельщиковФото: Святослав ЗОРКИЙ
Александр Глеб разминается перед выходом на полеФото: Святослав ЗОРКИЙ
Хлесткий удар головойФото: Святослав ЗОРКИЙ
После очередной атаки БАТЭ Ханнесу Тоуру Халльдоурссону пришлось не легкоФото: Святослав ЗОРКИЙ
На 70-той минуте Дмитрия Багу заменил Александр ГлебФото: Святослав ЗОРКИЙ
Матч БАТЭ (Борисов) - «Карабах» (Агдам)Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Футболисты БАТЭ празднуют выход в следующий отборочный раундФото: Святослав ЗОРКИЙ
Разочарование на скамейке запасных «Карабаха»Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Александр Глеб благодарит фановФото: Святослав ЗОРКИЙ
Радости болельщиков БАТЭ нет пределаФото: Святослав ЗОРКИЙ