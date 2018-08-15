Только 48% абитуриентов в 2018 году сдавали четыре предмета на ЦТ

СЕГОДНЯ 15:08 2018-08-15T15:08:31+03:00

В этом году одной из самых популярных специальностей стала «Режиссура кино и телевидения». Фото: Павел МАРТИНЧИК

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15 августа представители чиновники от образования подвели в Национальном пресс-центре итоги вступительной кампании.

- В этом году впервые можно было использовать сертификаты централизованного тестирования прошлого года, на 5 баллов было увеличено пороговое значение по многим предметам, - перечислила отличия вступительной кампании-2018 первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова.

В 2018-м году для участия в ЦТ зарегистрировался 82 471 абитуриент. Меньше, чем в прошлом году. Результаты, по сравнению с прошлым годом, выросли по всем предметам, кроме одного – физики. Средний балл сдававших физику – 26,8.

- Пороговое значение не прошел целый ряд абитуриентов, - признала замминистра. – Но мы должны понимать, что на многие специальности, для которых нужно сдавать физику и математику, поступают те, кто закончил учреждения образования не в этом и не в прошлом году, те, кто сейчас работает. Это тоже может быть причиной того, что результаты оказались ниже.

Стало больше стобалльных результатов – 392. По словам чиновников, стобалльные сертификаты есть по всем предметам, если считать «Иностранный язык» одним.

- 16 абитуриентов показали 100-балльный результат по двум предметам. Среди стобалльников были выпускники прошлых лет и выпускник среднего специального учреждения образования, - отметила Ирина Старовойтова.

В 42 государственных и 9 частных вузов приняли 50400 студентов. На бюджет попали 26400 человек. На дневную форму – 21700, на платное отделение – 24000.

На педагогические специальности поступили пять тысяч человек.

- В БГПУ на первый курс педагогической специальности поступило 800 абитуриентов. Каждый третий – победитель олимпиады, конкурса, закончивший школу с отличием или выпускник педагогического класса.

Наиболее востребованными специальностями в 2018 году стала «Режиссура кино и телевидения» (6 человек на место), «Спортивно-туристская деятельность» (7 человек), «Графический дизайн» (11 человек). В региональных вузах, по словам чиновников, тоже неплохая ситуация:

- В Барановичском государственном университете конкурс в среднем по вузу составил 2 человека на место.

Сертификаты с самыми большими суммами принесли абитуриенты на «Международное право» в БГУ, на «Стоматологию» в мед, «Современные иностранные языки» в иняз и «Организацию воздушных полетов» в академию авиации. Обратная ситуация на специальностях вроде «Лесного хозяйства» и «Производства текстильных материалов».

- В прошлом году выпускникам разрешили сдавать четыре ЦТ вместо трех. Получается, если абитуриента выгоняют с теста по белорусскому, он может сдать русский и поступать в вуз? Директор РИКЗ Юрий Миксюк назвал такую ситуацию недоработкой.

- Мы вносили предложение о возможности сдачи четыре предмета в указ президента, когда разрабатывалась его новая редакция, - ответила первый заместитель директора РИКЗ Наталья Вайтехович. – Почему? Потому что некоторые профильные специальности часто отличаются одним предметом, и у абитуриента есть люфт для выбора родственных специальностей. Вероятно, Юрий Иванович имел в виду ужесточение мер для нарушителей проведения централизованного тестирования. Когда такой абитуриент знает, что он так или иначе получит сертификаты по трем предметам, он идет на четвертый в надежде воспользоваться шпаргалками или другим способом нарушения. Но оргкомиссии в пунктах проведения тестирования работают очень хорошо, в этом году все прошло на очень высоком уровне. Наверное, Юрий Иванович предлагал абитуриента, уличенного в нарушении, не допускать до участия в остальных тестах.

В этом году правом сдавать тесты по четырем предметам воспользовалось 48% абитуриентов. Нарушителей на ЦТ-2018 стало значительно меньше – всего 16 человек, двое не получили сертификаты, потому что неправильно заполнили бланки ответов.