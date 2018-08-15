Из СИЗО КГБ выпустили нескольких задержанных по «делу медиков»

СЕГОДНЯ 16:15 2018-08-15T17:07:35+03:00

Некоторые даже вернулись на работу, но уже не на руководящие должности, а в качестве простых врачей

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«Мера пресечения изменена на не связанную с лишением свободы»

25 июня председатель КГБ Валерий Вакульчик выступил с сообщением о вскрытии масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранения Беларуси. А дальше начались задержания, притом одно другого громче.

В списке задержанных оказались десятки медиков - главврачи ведущих клиник страны, руководители научно-практических центров, представители фармацевтических компаний… Задержали даже заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого.

В основном брали за получение взяток, суммы которых варьировались от 2,5 до 25 тысяч долларов, и превышение служебных полномочий. Так, по информации Комитета госбезопасности, при обыске гаража директора «Белмедтехники» Александра Шарака в тайнике у него было найдено более 620 тысяч долларов в эквиваленте.

Всего в деле оказалось более 60 фигурантов, 37 из них задержали, заключили под стражу и применили другие меры пресечения.

14 августа стало известно, что нескольких фигурантов по «делу медиков» отпустили.

- В связи с завершением с рядом обвиняемых основных следственных действий, их деятельным раскаянием и сотрудничеством со следствием следователями принято решение об изменении им меры пресечения на не связанную с лишением свободы, - сообщили в пресс-службе КГБ.

О том, сколько человек освободили и кого именно, в КГБ не сообщают. Известно только, что в настоящее время освобожденные лица не могут занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, до рассмотрения уголовных дел в суде и вступления в законную силу приговоров по ним. Другими словами, они могут работать рядовыми врачами, проинформировало ведомство.

Некоторые даже вернулись на работу, но уже не на руководящие должности, а в качестве простых врачей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Мы все замерли в ожидании»

Мы узнали, как сложилась судьба некоторых освобожденных по громкому «делу медиков».

По некоторым данным, занимаемого до задержания должность главного врача Минской областной больницы Андрея Королько выпустили еще 3 августа. К слову, на сайте больницы в графе «Главврач» фото Андрея Степановича стоит до сих пор. В приемной медучреждения говорят, что с 4 июля обязанности главврача временно исполняет Валерий Уснич.

- О том, что Андрея Степановича освободили, мы все узнали из прессы, ждем какой-либо официальной информации, - комментирует Валерий Михайлович. - Лично на связь с нами он не выходил. В больнице не появлялся.

- На сайте нет ошибки? Андрей Степанович до сих пор занимает должность главврача?

- Каких-либо решений по поводу занимаемой им должности никто не принимал. Да, официально он все еще главврач.

Давать какие-либо характеристики Андрею Степановичу коллеги откровенно побаиваются. Признаются: «Мы все замерли в ожидании».

Известно, что отпустили из СИЗО КГБ и двоих медиков 9-й городской клинической больницы, а именно - главврача Валерия Кушнеренко и заведующего эндоскопическим отделением Андрея Савченко.

Опять же давать какие-либо комментарии сотрудникам учреждения по «делу медиков» запретили. В приемной узнаем только, что с 1 августа учреждение переименовано в «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» и должности главврача в нем больше нет. Есть только директор, и это известный в стране врач Олег Руммо.

- Будет ли продолжать работать Валерий Кушнеренко, я вам сказать не могу. Что касается Андрея Васильевича Савченко, он вернулся к работе в должности врача эндоскопического отделения, - прокомментировал Олег Руммо.

К слову, на сайте учреждения информацию о бывшем главвраче не стерли. Фотография Валерия Кушнеренко числится в разделе «Наши врачи», однако на месте должности - пустое место.

О том, что на рабочем месте сейчас находится и освобожденный заместитель директора РНПЦ детской хирургии Александр Махлин, нам подтвердили в приемной отделения хирургии.

- Александр Михайлович постоянно работает, он или с пациентами, или в операционной, - отвечает на мою просьбу пообщаться с медиком его коллега по больнице.

Говорят, сейчас врач работает обычным детским хирургом. Но об этом в медучреждении корректно молчат. А вот родители его маленьких пациентов даже после громкого задержания стоят за медика горой:

- Какую бы должность ни занимал Александр Михайлович, он был и будет опытнейшим хирургом с 30-летним стажем, первопроходцем в области лапороскопических операций, который каждый день спасает детей. Идеальный врач: бескорыстный и самоотверженный. Человечище! И многие подпишутся под этими словами!

Напомним, до сих пор в КГБ не уточняют, на каком основании освобожденным медикам запрещено занимать руководящие должности. Насколько нам известно, их дела не рассматривались в суде и они официально не признаны виновными. Из этого следует, что и судебных запретов пока не существует.