Вольский, Войтюшкевич, «Стары Ольса», Trollwald: объявлен полный лайнап фестиваля «Камяніца»

СЕГОДНЯ 16:30 2018-08-15T16:31:44+03:00

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В этом году у «Камяніцы» юбилей: фестиваль пройдет в десятый раз.

- Мы делаем все, чтобы этот фестиваль стал лучшим за десять лет по всем параметрам: от артистов до развлечений и фудкорта. Чтобы всем гостям – и взрослым, и детям – было интересно и комфортно. Запланировано несколько сцен, много различных зон и красивых выступлений, – говорит координатор фестиваля Олег Пашек.

На сцену фестиваля в этом году выйдут не только фолк-музыканты.

Запланированы концерты группы «Стары Ольса», этно-трио «Троiца», дуэта рок-музыканта Лявона Вольского и саксафониста Павла Аракеляна, Змитра Войтюшкевича с WZ-Orkiestra и фолк-метал группа Trollwald (это, если пропустили, бывшая группа Litvintroll).

Из иностранных групп будут фолк-коллективы Joryj Kloc из Украины и «Тесто» из России.

КСТАТИ

Организаторы принимают заявки на участие в фестивальной ярмарке и развлекательной программе. Предпочтение проектам, работающим в белорусском контексте. Отправляйте заявки до 25 августа на адрес kamianica2003@gmail.com с вашим описанием, примерами и контактами.

Фото: организаторы.

ГДЕ? деревня Озерцо, музей народной архитектуры и быта (4 км от авторынка «Малиновка»)

КОГДА? 1 сентября 2018 года в 11.00

ЦЕНА ВОПРОСА: 15 рублей (предпродажа и до 13.00 1 сентября). В день фестиваля – 20 рублей. Школьникам и студентам – льготы. Зрителям в полных версиях национальных костюмов (от головных уборов до подходящей обуви) – бесплатно. Справки по телефону 8 (033) 661-14-32, 8 (017) 209-41-63.