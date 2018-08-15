2018-08-15T16:31:44+03:00
Афиша

Вольский, Войтюшкевич, «Стары Ольса», Trollwald: объявлен полный лайнап фестиваля «Камяніца»

На фестиваль можно попасть бесплатно
Дарья ПУТЕЙКО
Поделиться:
Фото: организаторы.Фото: организаторы.
Изменить размер текста:

В этом году у «Камяніцы» юбилей: фестиваль пройдет в десятый раз.

- Мы делаем все, чтобы этот фестиваль стал лучшим за десять лет по всем параметрам: от артистов до развлечений и фудкорта. Чтобы всем гостям – и взрослым, и детям – было интересно и комфортно. Запланировано несколько сцен, много различных зон и красивых выступлений, – говорит координатор фестиваля Олег Пашек.

На сцену фестиваля в этом году выйдут не только фолк-музыканты.

Запланированы концерты группы «Стары Ольса», этно-трио «Троiца», дуэта рок-музыканта Лявона Вольского и саксафониста Павла Аракеляна, Змитра Войтюшкевича с WZ-Orkiestra и фолк-метал группа Trollwald (это, если пропустили, бывшая группа Litvintroll).

Из иностранных групп будут фолк-коллективы Joryj Kloc из Украины и «Тесто» из России.

КСТАТИ

Организаторы принимают заявки на участие в фестивальной ярмарке и развлекательной программе. Предпочтение проектам, работающим в белорусском контексте. Отправляйте заявки до 25 августа на адрес kamianica2003@gmail.com с вашим описанием, примерами и контактами.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

ГДЕ? деревня Озерцо, музей народной архитектуры и быта (4 км от авторынка «Малиновка»)

КОГДА? 1 сентября 2018 года в 11.00

ЦЕНА ВОПРОСА: 15 рублей (предпродажа и до 13.00 1 сентября). В день фестиваля – 20 рублей. Школьникам и студентам – льготы. Зрителям в полных версиях национальных костюмов (от головных уборов до подходящей обуви) – бесплатно. Справки по телефону 8 (033) 661-14-32, 8 (017) 209-41-63.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Кирилл Шимко: Накачав мышцы, мальчик не становится мужчиной
Кирилл Шимко - спортсмен-рекордсмен книги рекордов «Гиннесса», медийная личность, бизнесмен... Но успокаиваться, кажется, этот мужчина не собирается. Уже второй год берется организовать международный фестиваль «Shimko собирает друзей»
Новости 24
Лукашенко поменял главу милиции на Гомельщине
Под Гродно из-за молнии едва не сгорел костел 19 века
Под Барановичами МЧС спасли лошадь, которая провалилась в мелиоративный канал
Витебская мошенница выманивала деньги на несуществующие похороны
Генпрокуратура: БРСМ создавал формальные студенческие отряды
В Ганцевичах мужчина убил бывшую жену, а потом повесился сам
Очередная распродажа «Белавиа»: все по 50 евро плюс сборы
В США 300 католических священников обвинили в педофилии
Николая Кириченко похоронят в Минске на Восточном кладбище
Мотоавария в Пинском районе: водитель в реанимации, пассажир погиб - оба ехали без шлема
В Гродненской области из-за ударов молнии произошло 4 пожара в один день
Минздрав опроверг информацию о втором ЧП с ребенком от прививки
13 доноров по поддельным справкам получили 56 тысяч рублей
Без температуры и трезвые: утвержден регламент посещения роддомов
БАТЭ прошел «Карабах» и продолжает борьбу за Лигу чемпионов
В Витебске ИП-мебельщик брал предоплату и скрывался от заказчиков
Кому досталась квартира в Минске?
Евросоюз даст €1 миллион на ремонт двух таможенных пунктов пропуска в Беларуси
Шесть кило серебряных украшений спрятали под потолком контрабандисты в поезде «Санкт-Петербург - Киев»
Минздрав: мамы сами выберут тех, кто будет посещать их в роддоме
В «Борисов-Арене» азербайджанских футболистов фанаты встречали с национальными флагами
Второе ДТП у ЦУМа в Минске за два дня: снова пострадала маршрутка
Еще один грудничок из Ганцевичей в тяжелом состоянии после прививок