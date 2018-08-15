Третий десант российских звезд: в Минске снова пройдет «Золотой Граммофон»
Это будет 23-я церемония вручения премии
Архивное фото: три года назад церемонию вели Ургант, Лущик и Фоменко.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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На прошлом «Граммофоне» в Минске был аншлаг. Организаторы уверяют: минская версия церемонии вообще ничем не отличается от московской.
- Пока рано говорить, кто приедет в Минск. Можно предположить, что одним из хедлайнеров будет Филипп Киркоров. Хит «Цвет настроения синий» уверенно держится в чарте «Русского радио» не один месяц, - анализируют организаторы.
По традиции, на большом сборном концерте выступают российские звезды, за песни которых целый год голосуют слушатели «Русского Радио».
Фото: организаторы.
ГДЕ? Минск-Арена (пр. Победителей, 111)
КОГДА? 9 декабря 2018 года в 19:00
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