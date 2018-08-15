Третий десант российских звезд: в Минске снова пройдет «Золотой Граммофон»

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-15T16:56:37+03:00

Архивное фото: три года назад церемонию вели Ургант, Лущик и Фоменко. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Это будет 23-я церемония вручения премии

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На прошлом «Граммофоне» в Минске был аншлаг. Организаторы уверяют: минская версия церемонии вообще ничем не отличается от московской.

- Пока рано говорить, кто приедет в Минск. Можно предположить, что одним из хедлайнеров будет Филипп Киркоров. Хит «Цвет настроения синий» уверенно держится в чарте «Русского радио» не один месяц, - анализируют организаторы.

По традиции, на большом сборном концерте выступают российские звезды, за песни которых целый год голосуют слушатели «Русского Радио».

Фото: организаторы.

ГДЕ? Минск-Арена (пр. Победителей, 111)

КОГДА? 9 декабря 2018 года в 19:00

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