2018-08-15T20:00:30+03:00
Спорт

Сергей Гуренко перед игрой с «Зенитом»: «И нам, и сопернику терять нечего»

Минское «Динамо» готовится r ответной игре Лиги Европы в Санкт-Петербурге
Владимир КРИУЛИН
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Сергей Гуренко перед ответной игрой с "Зенитом" спокоен.Сергей Гуренко перед ответной игрой с "Зенитом" спокоен.Фото: Владимир КРИУЛИН
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Завтра в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» пройдет ответная игра 3-го квалификационного раунда Лиги Европы: местный «Зенит» принимает минское «Динамо» (начало в 20:00). Неделю назад была эффектная победа динамовцев с солидным заделом - 4:0.

Среди болельщиках и специалистов много разговоров о шансах «Зенита» отыграться. Кто-то говорит так: «Их поезд ушел». Иные припоминают матч «ПСЖ» - «Барселона» (каталонцы в гостях проиграли 0:4, а дома отыгрались 6:1 и прошли дальше), сетуя, что теперь питерцы выставят состав помощнее.

Ответ будет после матча. И ранее сообщалось, что он пройдет без зрителей (УЕФА наложило такое наказание за некорректное поведение фанатов «Зенита» в еврокубковой игре прошлого сезона). Но в начале недели стало известно, что по регламенту УЕФА возможно присутствие 200 болельщиков команды гостей. «Динамо» этой опцией тут же воспользовалось.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер «Зенита» Сергей Семак и полузащитник Кристиан Нобоа говорили, мол, шансы есть, будем бороться. Хотя в среде болельщиков начались доводы, мол, Лига Европы не такой престижный и прибыльный турнир как Лига чемпионов и не очень-то он нужен. Но Семак сказал четко: «Лига Европы нам нужна».

- За последние два матча игроки «Зенита» забили два мяча, а пробили в створ всего четыре раза (по другим подсчетам пять раз - Ред). Завтра надо забивать пять мячей...

- Надо бить в створ. Чем больше, тем лучше. Не всегда количество ударов отражает количество голевых моментов. Будут моменты - будут голы.

- Какие слабые места у «Динамо». Как надо сыграть на этом?

- Завтра посмотрим. Слабые места есть у всех команд без исключения. Вопрос - насколько получается их использовать. Все знают, как играет «Барселона», но все равно сложно играть с ней. Все решают умения и состояние в день игры.

- Одной из причин поражения в Минске называли разрывы между линиями...

- Сложно говорить об этом, два мяча пропустили после «стандартов». Мне интереснее, почему мы не забили.

Пресс-конференция главного тренера «Динамо» Сергея Гуренко вызвала вполне себе ажиотаж. Зачастую на этом мероприятии коуча команды гостей малолюдно.

- Мы понимаем важность этого матча, - начал Гуренко. - Сами не ожидали такого результата. Прекрасно понимаю состояние соперника. Им тоже терять нечего. Они будут пытаться нас подавить. Мы будем сражаться. Задача - пройти дальше. А какой будет счет - неинтересно.

У тренера спросили, как настроить команду на матч без зрителей:

- Нам, белорусам, не привыкать, у нас не так много людей ходит на футбол. Но ребята понимают важность. Они почувствовали, что могут играть. Настрой - это личное.

- Насколько вы допускаете мысль, что «Зенит» может пройти в следующий этап?

- В футболе все реально. Нельзя загадывать. И более классные команды [теряли такое преимущество]... Пример «ПСЖ» помните. В футболе нельзя расслабляться. Мы выходим на игру завтра, словно в первой встрече было 0:0.

- Вы провели 8 матчей на «Петровском» в качестве игрока «Локомотива». Какие воспоминания появились, когда снова оказались тут?

- Ничего не поменялось. Все как будто так и было 10 лет назад. Изумительный газон. Хотелось бы, чтобы было много зрителей на игре, но это не от нас зависит...

- В последних пяти матчах «Динамо» забило 22 мяча, пропустило 2. Какое объяснение находите этому?

- Это хорошо, когда команда забивает много. Мы всегда стараемся играть в атаку, не всегда получалось с реализацией. Может, ребята сыгрались. Футбол - такая штука, что не всегда поддается закономерностям. Рад, что ребята много забивают. Тренерский штаб им помогает, все остальное - их заслуга.

- До выхода в плей-офф остался один шаг. Возможно, на игроков теперь есть давление в плане результата и волнение от этого. Как им помогаете с этим справиться?

- Наоборот надо раскрепоститься, чтобы играть в свой футбол. Только смелый может побеждать. Если есть сомнения, если человек чего-то побавается, то лучше не выходить на поле. Ребята знают, что я от них требую, как мы должны перестраиваться по ходу игры. Все зависит от них. Не думаю, что кто-то мандражирует. Нам тоже терять нечего. Мы сыграли только первый тайм. Мы его сыграли достойно. Теперь наша задача так же достойно сыграть во втором тайме.

Для СМИ были открыты первые 15 минут тренировки «Динамо». По ощущениям, все спокойны. Сергей Гуренко в начале дал короткую установку на тренировку, затем его подопечные разминались. Гуренко вместе с помощником Сергеем Омельянчуком наблюдал за процессом, пока другие его ассистенты давали игрокам упражнения. Спортивный директор «Динамо» Виталий Булыга, похоже, словил ностальгическую волну и жонглировал мячом, бил по воротам так, словно это ему завтра играть с «Зенитом».

(Будет дополнено)

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