«Дети зависают в одном месте на полчаса». В Гомеле открылась уникальная выставка Future live

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-16T02:10:30+03:00

Интерактивное пространство для всей семьи поможет отдохнуть детям и родителям вместе, а еще - узнать много нового [фото]

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Такой выставки в Гомеле еще не было. Проект Future live не имеет аналогов. Интерактивное пространство для всей семьи - это действительно самое необычное из того, что когда-либо привозили в город!

На Future live собраны последние технологии мультимедия. Этот проект разрабатывала международная команда, и первоначально он был открыт в Риге и очень понравился белорусским специалистам, поэтому они привезли его сюда. Первым городом, где работала выставка, конечно был Минск.

Здесь рождаются звездыФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В белорусской столице Future live посетили около 30 тыс. человек. Популярность выставки обусловлена тем, что ее аналогов нет не только в Беларуси, но и во всей Европе. И вот 15 августа выставка открылась в Гомеле. Среди первых посетителей был и корреспондент «Комсомолки».

Рождение звезд завораживает даже взрослыхФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Проходим портал и попадаем в межгалактическое пространство. Первая зона активации - «Зарождение звезд». Здесь мы узнаем от начала до конца о процессе появления звезды. Говорят, дети здесь часто зависают на полчаса и больше. Потом заходим в комнату, где можно поиграть в футбол морскими ежами.

Вместо мячика - морской ежикФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В музыкальной комнате переворачиваем кубики - и так меняем музыку, которая звучит из динамиков, создавая свои музыкальные произведения. Затем - разрисовываем огромными карандашами движущихся на экране обитателей сказочной планеты. Проходя в следующую зону, веселимся, сбивая подушками НЛО. Рядом круглая палатка, в которой находится кинотеатр неба, рассказывающий о Солнечной системе.

В кинетической зоне создаем моря, реки, горы и вулканы. То, что точно понравится любому ребенку, - компьютерные игры в 3D-очках. Эта зона приглашает в форме игры прогуляться по разным городам и странам. Очередь из первых посетителей уже стояла в еще одной зоне - «Космические качели».

Кубиками переключаем музыкуФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Future live - это интерактивное пространство для всей семьи. Сюда можно и нужно приходить родителям вместе с детьми, - говорит пиар-менеджер проекта Ольга Жукевич. - Здорово наблюдать, как отцы с сыновьями или дочерями вместе скатываются с горки: столько эмоций, столько восторга! Книга отзывов выставки полна записями взрослых. Например, есть такая благодарность: «Нам все понравилось! 22 годика. Спасибо!»

Здесь действительно хорошо отдыхать всей семьей:

- Это не тот случай, когда вы приходите в торговый центр, бросаете ребенка в детской комнате и идете делать покупки, - продолжает Ольга. - Зависнуть на выставке можно хоть на целый день. Важно, что все сделано с прицелом на то, чтобы дети не только играли, но и узнавали много нового. Маленькие посетители учатся рисовать, заселяют новые планеты интересными животными, узнают о космосе в планетарии.

Огромными карандашами разукрашиваем сказочных животныхФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Что касается цен, то вход детям до двух лет и инвалидам бесплатный. Для остальных цены делятся на несколько категорий - для многодетных семей, для родителей с одним ребенком, с двумя детьми. Диапазон цен - от 7 до 45 рублей.

НЕ ПРОПУСТИ!

ГДЕ? ТЦ «Карусель»

КОГДА? С 10 до 20 часов

ЦЕНА ВОПРОСА: от 7 до 45 рублей

Детям очень нравятся космические качелиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Интерактивная горка - это весело!Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Движениями создаем космические картиныФото: Павел МИЦКЕВИЧ