Газонокосильщики разбили стекло в машине. Что делать?

СЕГОДНЯ 14:25 2018-08-16T14:27:10+03:00

Картина унылая: боковое стекло превратилось в миллион мелких бриллиантов, которыми был обильно усыпан пол, сиденье, ниши в обшивке и в самой двери. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Даже если их деятельность застрахована, придется потратить много времени и денег

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Такие ситуации обычно случаются неожиданно. Так было и со мной.

- Доброе утро, из милиции звонят. Синяя BMW ваша? - спросил голос в трубке. Плохие мысли полезли сразу. Угнали? Ограбили? Сожгли?

- Газонокосильщики разбили в машине стекло, приезжайте в Партизанское РУВД, будем оформлять. Вы, главное, не волнуйтесь, их работа застрахована, вам выплатят компенсацию, - продолжил голос. - Ждем вас!

«Были случаи: стекло разбили и ушли, и милиция никого не нашла»

Машина тем утром стояла во дворе в районе площади Победы. Картина унылая: боковое стекло моей старенькой «тройки» превратилось в миллион мелких бриллиантов, которыми был обильно усыпан пол, сиденье, ниши в обшивке и в самой двери. Аккуратно собираю их перчаткой в мусорный пакет - конечно нужен пылесос, но где его найдешь посреди пустого двора?

Если требуется возмещение абсолютно всех расходов - нужно обращайтесь в суд.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

- Они хоть записку оставили вам? - спросил проходящий мимо парень. Я объяснил ему, что «они» даже сразу позвонили в милицию. - А то у нас офис рядом, так было пару случаев, что стекло разбили и ушли, и милиция никого не нашла.

А я пока, как мог, убрал осколки, постелил на сиденье старое покрывало и поехал с ветерком в РУВД. Там написал заявление, подписал протокол опроса, и меня еще раз уверили, что все застраховано.

- Вот телефон директора конторы, работники которой разбили стекло, сразу ему звоните, он расскажет, что делать дальше, - сказали милиционеры.

Оказалось, стекло разбили не какие-то там газонокосильщики из ЖЭСа, а сотрудники крупной фирмы, которая занимается продажей стройматериалов и строительством.

- Просто мы выиграли тендер на косьбу травы на нескольких участках Партизанского района, - рассказал мне директор фирмы. - Вам нужно приехать к нам в офис, где вам напишут бумагу для страховой: так, мол, и так, 18 июня по такому-то адресу в такой-то машине наши сотрудники разбили стекло.

В офисе письмо выписали и рассказали, что такие случаи происходят часто: только за этот сезон на их участке было уже два десятка таких инцидентов. С письмом меня отправили в минский офис «Белгосстраха» и дали номер менеджера, который занимается этой темой.

За летний сезон в Минске газнокосильщики разбивают несколько сот стекол.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

«В 30% случаев страховку не выплатят»

Менеджер страховой сказал, что нужно приехать в офис страховой, причем обязательно на поврежденной машине, чтобы сфотографировать повреждения. Это было неудобно, ведь после того, как я полностью пропылесосил салон, машина стояла в гараже у приятеля - не оставлять же ее на улице без стекла. Пришлось снова ехать в гараж и в страховую, офис которой находится в Раковском предместье, где тот еще квест со свободными парковками.

В итоге документы были оформлены, машина сфотографирована.

- Дальше процедура следующая: ищите стекло, вставляйте его, не забудьте на все взять фискальные чеки, копии товарных чеков и заказ-наряд с СТО, - рассказал менеджер. - Стекло вам нужно искать бэушное: если поставите новое - мы вычтем из его стоимости амортизацию, которая зависит от года выпуска машины. В вашем случае страховая сумма получится где-то 5 - 10% от стоимости нового стекла. Документы на стекло и работу вам снова нужно привезти к нам. После того как получим бумаги из милиции, мы перечислим деньги в банк, и вы их заберете.

Сотрудник страховой рассказал, что только за этот сезон в Минске было несколько сотен таких случаев. И далеко не все организации страхуют свои риски.

- По моим прикидкам, шанс попасть на незастрахованных косцов - примерно 30%, - рассказали мне. - Обычно экономят на страховках гипермаркеты и заправки. Так что если на стоянке гипермаркета вам разобьют стекло во время покоса - страховки, скорее всего, не будет. Цена страховки для организаций зависит от того, сколько работники набили стекол в прошлом сезоне. Для примера: страховка вашей организации стоит примерно 2500 рублей в сезон.

Осколки усыпали половину салона.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

«Оплатим стоимость стекла и работу по замене. За остальными расходами идите в суд»

Я занялся поиском стекла. Нашлось оно не сразу: на мой тип кузова - купе - стекло оказалось довольно редким. Зато цена вопроса приятно удивила, всего 30 рублей. Еще 60 рублей взяли за его установку - мастерам пришлось изрядно повозиться.

Еще одна поездка в страховую - завезти документы. К ним я приложил чек с заправки на 20 рублей. Все-таки пришлось поездить! Правда, пока было непонятно, оплатят ли его - сотрудники страховой скептически отнеслись к этому моменту, но чек с заправки к моим документам приложили. А дальше мне велено было ждать письма о том, что деньги можно забирать в банке.

Письмо пришло через две недели. В нем было сказано, что мне перечислено страховое возмещение в размере 40 рублей. Почему так мало? Оказалось, что договор страхования с организацией, работники которой разбили стекло, был заключен с применением так называемой безусловной франшизы в размере 50 рублей. Это значит, что, согласно условиям договора, страховая вычитает эти 50 рублей из суммы страховки.

- За частью ущерба в размере 50 рублей вы вправе обратиться к виновной стороне, - сообщалось в письме.

И снова я позвонил в контору газонокосильщиков.

- Приезжайте к нам и забирайте деньги, - сказали мне по телефону.

- А нельзя ли как-то дистанционно перечислить деньги? Все-таки на дворе XXI век, у всех есть банковские карточки и так далее. Все мои данные у вас есть!

В результате мы договорились сделать перевод на карт-счет, к которому привязана моя зарплатная карточка. Но тут оказалась еще одна проблема: кроме номера самого счета нужно было знать еще номер некоего транзитного счета. В моей бухгалтерии назвать его затруднились, пришлось связывать по телефону бухгалтеров моего предприятия и газонокосильщиков. И только после этого 50 рублей удалось перевести. Оставшиеся 40 рублей я забрал в банке.

Меня интересовало, а как насчет возмещения иных расходов? Например, оплаты топлива, химчистки салона или аренды гаража, где стояла машина без стекла?

- Мы возмещаем только стоимость стекла и работы по его замене, - сказали в страховой. - Если вы хотите истребовать возмещение других расходов - обращайтесь в суд.

ИТОГО

Уйма потраченного времени, восемь поездок и неоплаченные расходы

На все про все понабилось полтора месяца. Было потрачено время на поиск стекла и поиск СТО, и различные поездки. Всего их было восемь: в РУВД, в гараж, в страховую компанию оформить документы и зафиксировать повреждения, за стеклом, отдать машину на СТО, забрать машину с СТО, в страховую компанию отдать чеки и квитанции на ремонт, в банк за деньгами…

Финансовые потери такие: топливо для восьми поездок по городу, пылесос салона и бутылка виски владельцу гаража, в котором временно хранилась машина без стекла. Это примерно 60 - 70 рублей. В результате: стоимость стекла и работы по замене компенсировали. А кучу потраченного времени и косвенные финансовые расходы - нет. Поэтому в такие ситуации лучше не попадать.