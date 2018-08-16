2018-08-16T15:58:32+03:00
Происшествия

В Витебске женщина рассказывала придуманные истории о смерти внучки и дочери, чтобы выманить деньги

Продавец магазина ритуальных услуг поддалась на жалостливые уговоры и отдала мошеннице 170 рублей
Оксана БРОВАЧ
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Мошенница спекулировала сочувствием других людей. Фото: Следственный комитет.Мошенница спекулировала сочувствием других людей. Фото: Следственный комитет.
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Фигуранткой уголовного дела о мошенничестве стала 40-летняя женщина. Действовала она нестандартно. Приходила в магазины или бюро ритуальных услуг, рассказывала душещипательные истории о том, что ей не хватает денег на похороны родственника, и просила на пару часов дать в долг.

- В одном из магазинов ритуальных товаров женщина пожаловалась, что ей нечем расплатиться за перевозку тел родных. Она заказала табличку с вымышленным именем на памятник, оставила вещи в магазине и попросила у продавца в долг на пару часов 170 рублей, - рассказывает о деталях Светлана Сахарова, официальный представитель Следственного комитета по Витебской области.

Это было в магазине в Поставах. Продавец прониклась легендой о смерти дочери и внучки от онкологии и дала покупательнице деньги.

В продуктовых магазинах женщина брала продукты и спиртное для поминок, что называется, на вексель - обещала, что оплатит все позже.

Для правдоподобности женщина заказывала посмертные таблички. Фото: Следственный комитет.

Для правдоподобности женщина заказывала посмертные таблички. Фото: Следственный комитет.

Ни за что платить и никакие деньги возвращать мошенница не собиралась. То, что удавалось обманным путем заработать, она тратила на еду и выпивку.

Следствие установило 6 фактов такого обмана. Согласно материалам дела, преступным способом витеблянка выманила 510 рублей.

О том, что побудило ее на такие махинации, женщина вскоре расскажет в суде. А пока ей предстоит ознакомиться с доказательствами, которые собрали следователи: к делу приобщили и таблички с именами мертвых душ, и записи с камер видеонаблюдения. После этого дело передадут прокурору для направления в суд.

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