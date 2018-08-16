Хозяин питона, которого нашли в детском саду: «Декстер просто выполз из приоткрытого окна»

СЕГОДНЯ 16:09 2018-08-16T16:09:09+03:00

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Тигрового питона нашли на территории садика по улице Уборевича (микрорайон Чижовка) вечером 15 августа. Около 19.50 в МЧС позвонили два человека: прохожий, который заметил змею, и работница детского сада. Скорее всего, питон приполз туда, когда дети уже ушли домой.

- Люди, которые звонили, не были испуганы, скорее удивлены. На место приехали спасатели, отловили питона и отдали его в зоопарк на передержку, - рассказала Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского УМЧС. Специалисты определили, что ему около пяти лет, длина - около четырех метров, вес - восемь килограммов.

Алевтина Тимашкова-Красовская, ведущий зоотехник зоопарка, говорит, что питон был спокоен и не агрессивен.

- Ничего страшного не произошло. Сбежавшая собака крупных размеров приносит больше стресса, чем питон. Он живет в неволе, опасности для человека не представляет. Он бы не стал никого есть, - уверена специалист. - Утром его забрал хозяин - питон его узнал, сразу к нему на руки пошел. Да, они тоже идут на руки, прямо как кошки.

Питон заполз на территорию садика. Фото: mchs.gov.by

Мы связались с хозяином питона. Молодой человек говорит, что не хочет лишнего внимания - новость уже облетела многие СМИ, но соглашается ответить на пару вопросов, чтобы развеять домыслы.

- Приношу свои извинения людям, которых питон мог напугать. Мне очень неловко от этого, - говорит Вадим.

Оказывается, змея живет у него в квартире. Питон выполз из окна, которое было открыто на проветривание.

- Моего питона зовут Декстер, у него есть специально оборудованная клетка. В тот день я уходил на встречу и перед уходом наливал ему воды. Видимо, плохо закрыл клетку, а окно было приоткрыто. Вернулся домой я только в 10 вечера - питона не было. Конечно, я был в шоке: за те пять лет, что Декстер живет у меня, никогда подобных ситуаций не возникало.

Вадим около получаса искал Декстера на улице, а потом увидел новость о том, что его питон в зоопарке.

- Много негатива прочитал в интернете. Но я точно знаю, что мой питон адекватный, работал с детьми, фотографировался с ними. Через него прошло около тысячи детей! И никому он, конечно же, не причинил вреда. Просто я живу рядом с садиком, поэтому он уполз в детский сад. Если бы рядом была пожарная часть, он мог бы там оказаться. То есть он попал в детский сад случайно, а не потому, что хотел кого-то съесть, - переживает молодой человек.

КСТАТИ

Можно ли держать дома экзотических животных и что будет, если питомец убежит?

- Хозяина питона мы будем вызывать в комитет природных ресурсов для дачи объяснений, - говорит консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Татьяна Железнова. - В отношении молодого человека, если он является законным хозяином, будет начат административный процесс по ст. 15.32 КоАП за несвоевременную регистрацию животного и нарушение условий его содержания.

Молодому человеку грозит штраф до 490 рублей, а если он зарегистрирован как предприниматель, то до 1225 рублей.

- Есть закон «О животном мире», который гласит, что содержание или разведение диких животных в неволе без регистрации запрещается. Регистрации подлежат практически все дикие животные, к ним относятся и змеи, - продолжает Татьяна Железнова.

Регистрация бесплатна: для этого хозяину питомца нужно прийти в Минприроды с фотографией животного и документами, которые подтверждают, что он действительно является хозяином: это может быть договор купли-продажи, трофейный лист или другие документы. Нужно написать заявление, а дальше в течение месяца специалисты будут оформлять регистрацию. Для этого в том числе проверят и условия содержания животного: клетки, вольеры, а еще может ли животное самостоятельно выйти из места, где его содержат, наружу - это недопустимо.

- Если вы увидели дикое животное, не пытайтесь сами его куда-то переместить или помочь, если животное травмировано. Сразу звоните в милицию или МЧС, - напоминает специалист Минприроды.

ЕСТЬ ВОПРОС

Чем опасен питон?

- Питон - неядовитая змея. До 3 - 4 лет они миролюбивы и не опасны. Питаются они в зависимости от возраста и размера мышами и крысами, - говорит ученый-герпетолог Руслан Новицкий. - Взрослому питону можно скормить и мелкую курочку. Чем больше размер змеи, тем реже ей нужно есть: молодые особи едят раз в 5 - 6 дней, взрослому питону, который съел курицу или кролика, этого хватит на неделю-полторы.

По словам герпетолога, четырехметровый питон не может съесть ребенка - слишком крупный для него объект.

- Но он может ассоциировать ребенка с пищей и попробовать его задушить. К тому же, в жаркую погоду змеи становятся агрессивными.

Длины четырехметровой змеи хватит, чтобы несколько раз обвиться вокруг ног маленького ребенка.