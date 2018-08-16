К 30 годам дети появляются у каждой второй белоруски

СЕГОДНЯ 16:10 2018-08-16T16:10:45+03:00

И каждая седьмая женщина недовольна тем, как распределены обязанности по дому. Такие результаты международного исследования

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Беларусь стала 26-й страной, поучаствовавшей в масштабном исследовании «Поколения и гендер», которое координирует Европейская экономическая комиссия ООН. На вопросы о браке, рождении детей и гендерных ролях ответили 10 тысяч человек со всей страны в возрасте от 18 до 79 лет. По результатам исследования обещают выпустить двухтомник! А пока «Комсомолка» выбрала несколько интересных фактов и попросила прокомментировать их социолога Елену Артеменко, которая принимала участие в подготовке результатов исследования.

ФАКТ №1

У каждого пятого белоруса один ребенок ранний, второй и последующие - поздние

В Беларуси исследователи выделили пять репродуктивных моделей - то есть вариантов того, когда в семье появляются дети и в каком количестве. Самая распространенная выглядит так: один ранний ребенок (он появляется у женщин до 25 лет и у мужчин до 27 лет), а спустя несколько лет - второй и последующие, которых уже можно назвать поздними. Именно по такой модели живет каждый пятый белорус (20%). Но самой современной специалисты называют другую модель, при которой в семье появляется только один поздний ребенок. По такой схеме детей завели 13% белорусов и, судя по всему, их будет становиться все больше.

- Время появления первого ребенка и количество детей в семье взаимосвязаны. Чем позже появляется первый ребенок, тем меньше репродуктивного срока остается на то, чтобы появились последующие, - объясняет Елена Артеменко. - По уровню рождаемости и возрасту рождения первого ребенка Беларусь сейчас находится на среднеевропейском уровне. Но мы идем по пути Западной Европы, а это означает еще более позднее вступление в брак и рождение первого ребенка. Тем не менее грамотная демографическая политика в развитых европейских странах, к примеру в Скандинавии или Франции, позволяет увеличить рождаемость. Во-первых, это «разгрузка» женщин и увеличение гендерного равенства в вопросах воспитания детей. Например, обязательный декрет для отцов, который облегчает возвращение на рынок труда для женщин. А во-вторых, это гибкая развитая система государственных и частных услуг по уходу за детьми: сады, няни и так далее.

ФАКТ №2

К 30 годам дети появляются у каждой второй женщины и у каждого четвертого мужчины

То, что женщины обзаводятся детьми раньше мужчин, давно известный факт. Но результаты исследования говорят, что ситуация выравнивается только к 70 годам!

Самая большая разбежка - среди молодых. К 30 годам чуть больше половины белорусок (51,2%) успевают стать мамами. Среди мужчин того же возраста отцов только четверть - 25,4%. Дальше этот разрыв плавно начинает сокращаться. К 40 годам дети есть уже у 86% женщин и 71% мужчин, к 60 - у 91% женщин и 85,4% мужчин. И только к 70 годам мужчины по этому показателю наконец добираются до уровня женщин.

Такую картину эксперты объясняют сразу несколькими причинами.

- Во-первых, это традиционная модель, которая сложилась у нас очень давно, - говорит Елена Артеменко. - Во-вторых, есть биологические причины: у женщин в 50 - 55 лет наступает менопауза, в то время как у мужчин настолько строгого ограничения репродуктивных способностей нет. А в-третьих, по статистике, после развода мужчины чаще вступают в повторный брак, в то время как женщины чаще остаются одинокими. Из-за этого у мужчин остается больше возможностей завести детей в более позднем возрасте.

ФАКТ №3

У детей из неполных семей меньше шансов окончить вуз, много зарабатывать и завести свою семью

Тем, кто вырос с одним родителем, сложнее устроиться во взрослой жизни. Во-первых, дети из неполных семей на 8,4% реже получают высшее образование. Во-вторых, по сравнению с детьми из полных семей они на 5,6% реже зарабатывают больше 400 рублей в месяц. И в-третьих, у тех, кто вырос в неполной семье, вероятность обзавестись партнером на 9,2% меньше. Последнее понять можно, но что не так с учебой и работой?

- Мы пока можем только предполагать, почему так получается. Но западные исследователи, которые уже много лет работают в рамках программы «Поколения и гендер», выдвигают несколько гипотез, - рассказывает Елена Артеменко. - Основная из них связана с тем, что в неполных семьях меньше финансовых возможностей для того, чтобы дети могли получить высшее образование. Кроме того, в таких семьях дети часто начинают работать раньше. Из-за этого их общий уровень образования и, следовательно, последующий заработок получаются ниже по сравнению с детьми из полных семей. И вторая гипотеза: в неполной семье матери (а ребенок чаще остается именно с матерью) приходится больше работать, чтобы поддерживать финансовый уровень семьи. Из-за этого у нее остается меньше времени на то, чтобы помогать ребенку с учебой. В результате он начинает отставать еще на этапе среднего образования.

ФАКТ №4

Каждая седьмая женщина недовольна тем, как распределены обязанности по дому

Большая часть домашней работы до сих пор лежит на женщинах. Именно они в основном занимаются стиркой, уборкой, готовкой еды и даже оплатой счетов. Мужчины берут на себя мелкий ремонт, а организацией совместного отдыха семьи чаще всего занимаются тоже сообща (см. инфографику). Да и основной долей обязанностей, связанных с уходом за детьми, тоже занимаются женщины.

Исследователи отмечают, что в целом представители обоих полов удовлетворены таким раскладом. Но среди женщин недовольных все-таки больше. То, как распределены домашние обязанности, полностью устраивает 51% женщин и 68,9% мужчин. При этом 13,9% женщин (каждая седьмая!) не удовлетворена такой расстановкой сил. Среди мужчин таких 4,6%.

- Данные исследования говорят, что даже в самых гендерно равных скандинавских странах женщины все равно уделяют больше времени домашним обязанностям и воспитанию детей, чем мужчины. Но этот разрыв гораздо меньше, чем у нас, - добавляет Елена Артеменко.

Как распределяются обязанности в белорусских семьяхФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ФАКТ №5

Женщине проще устроиться на работу в государственную организацию, чем в частную

Судя по данным опроса, женщинам гораздо проще найти работу в государственных организациях. 52,6% сотрудников госорганизаций как раз женщины (а мужчин, соответственно, 47,4%). А вот в частных компаниях все наоборот. Мужчин там 58,9%, в то время как женщин - 41,1%.

- К государственным организациям относятся в том числе бюджетные сферы: образование, здравоохранение. Сфера образования практически полностью состоит из женщин, здравоохранения - во многом тоже. Такое перераспределение можно объяснить тем, что в бюджетных сферах уровень дохода ниже, поэтому туда изначально идут в основном женщины, - комментирует Елена Артеменко.