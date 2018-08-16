2018-08-16T16:15:47+03:00
Экономика

Налоговая взялась за тех, кто платит зарплаты в конвертах

Нанимателям, которые платят сотрудникам неофициально, придется перечислить в бюджет не только налоги и пени, но и штрафы
Анна РЫБЧИНСКАЯ
Поделиться:
Налоговая взялась за тех, кто платит зарплаты в конвертах.Налоговая взялась за тех, кто платит зарплаты в конвертах.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

Данные о том, сколько благодаря проверкам удалось обнаружить недобросовестных работодателей, опубликовали некоторые областные налоговые инспекции. Например, в Минской области в первом полугодии зафиксировали 11 случаев выплат зарплат в конвертах. В результате за счет налогов, пени и штрафов бюджет пополнился на 1454 руб. 50 коп. В Брестской области за весь прошлый год и первое полугодие этого таких случаев оказалось уже 32 (плюс еще 19 - когда зарплату платили позже положенного). В общей сумме работодатели-нарушители доплатили 65,3 тыс. руб. А в Гомельской области оказалось 16 организаций и ипэшников, которые в первом полугодии выдавали своим сотрудникам серые зарплаты. В результате всех зарплатных проверок в бюджет дополнительно пошло 6,2 тыс. руб.

Кстати, тем, кто не платит своим сотрудникам по закону, помимо причитающихся налогов и пени начисляют еще и штрафы. Для юрлиц это 20% от суммы, которую нужно заплатить, но не меньше 10 базовых (245 рублей). Для ипэшников - тоже 20% от суммы, но минимальная планка - уже 2 базовые (49 рублей).

В последнее время разные организации все чаще говорят о том, что с зарплатами в конвертах нужно бороться. Причем не только с точки зрения налогов, но и с точки зрения взносов в Фонд соцзащиты, из которого нам платят пенсии и пособия. Они начисляются на белую зарплату: 34% платит наниматель, еще 1% - работник. Соответственно, те, кто получает минималку, и взносы платят тоже минимальные. В конце прошлого года против серых зарплат высказалась Федерация профсоюзов Беларуси, а два месяца назад - управляющая Фондом соцзащиты Наталия Павлюченко.

- Наниматели таким образом уходят от уплаты как взносов в фонд, так и налогов. Или же официально по бухгалтерским документам работнику устанавливается минимальный размер заработной платы, с которой уплачиваются взносы. В обоих случаях возникают проблемы с формированием страхового стажа, необходимого для назначения пенсии и пособий, - объясняла Наталия Павлюченко.

Иными словами, если большую часть зарплаты вам выдают в конверте, то о полноценных больничных и отпускных можно забыть. Да и пенсия потом будет меньше, ведь ее размер тоже зависит от вашей зарплаты и страховых взносов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Если все будут рожать по одному ребенку, про пенсии можно забыть и нам, и нашим детям»
Александр Лукашенко призвал белорусок рожать минимум по 3-4 ребенка, а мы спросили у экспертов, как это может помочь нашей экономике и что нужно сделать, чтобы семьи охотнее обзаводились детьми
Новости 24
Лукашенко снял с должностей министров промышленности, архитектуры и строительства
«Получили столбом под капот». Домрачева попала в небольшое ДТП
В Минском районе трое подростков забросали камнями светофор
В Свислочском районе на слесаря упала часть трубы - он умер
В выходные в Беларуси - грибная погода
Некоторые остановки в Минске с 1 сентября сменят название
На заводе в Волковыске сварщик потерял три пальца и сломал руку
Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 18 августа‍
В Гомеле не могут построить школу и садик в новом микрорайоне - нет денег
Дерзкое ограбление магазина расследуют в Гомеле
Почти 77 миллионов будет выделено на подготовку к II Европейским играм
В детском саду в Минске поймали четырёхметрового питона‍
Минобразования: в этом году в Минске всех первокурсников поселят в общежития
Первая жертва безвиза: в Гродно англичанина высадили из автобуса за отсутствие шенгена
В Гродно на крыше многоэтажки открыли кафе с самой большой в Беларуси смотровой площадкой
Нацбанк: белорусский вкладчик - женщина 55 лет, у которой на счету примерно $3500
Лукашенко поменял главу милиции на Гомельщине
Под Гродно из-за молнии едва не сгорел костел XIX века
Под Барановичами МЧС спасло лошадь, которая провалилась в мелиоративный канал