Налоговая взялась за тех, кто платит зарплаты в конвертах

СЕГОДНЯ 16:15 2018-08-16T16:15:47+03:00

Нанимателям, которые платят сотрудникам неофициально, придется перечислить в бюджет не только налоги и пени, но и штрафы

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Данные о том, сколько благодаря проверкам удалось обнаружить недобросовестных работодателей, опубликовали некоторые областные налоговые инспекции. Например, в Минской области в первом полугодии зафиксировали 11 случаев выплат зарплат в конвертах. В результате за счет налогов, пени и штрафов бюджет пополнился на 1454 руб. 50 коп. В Брестской области за весь прошлый год и первое полугодие этого таких случаев оказалось уже 32 (плюс еще 19 - когда зарплату платили позже положенного). В общей сумме работодатели-нарушители доплатили 65,3 тыс. руб. А в Гомельской области оказалось 16 организаций и ипэшников, которые в первом полугодии выдавали своим сотрудникам серые зарплаты. В результате всех зарплатных проверок в бюджет дополнительно пошло 6,2 тыс. руб.

Кстати, тем, кто не платит своим сотрудникам по закону, помимо причитающихся налогов и пени начисляют еще и штрафы. Для юрлиц это 20% от суммы, которую нужно заплатить, но не меньше 10 базовых (245 рублей). Для ипэшников - тоже 20% от суммы, но минимальная планка - уже 2 базовые (49 рублей).

В последнее время разные организации все чаще говорят о том, что с зарплатами в конвертах нужно бороться. Причем не только с точки зрения налогов, но и с точки зрения взносов в Фонд соцзащиты, из которого нам платят пенсии и пособия. Они начисляются на белую зарплату: 34% платит наниматель, еще 1% - работник. Соответственно, те, кто получает минималку, и взносы платят тоже минимальные. В конце прошлого года против серых зарплат высказалась Федерация профсоюзов Беларуси, а два месяца назад - управляющая Фондом соцзащиты Наталия Павлюченко.

- Наниматели таким образом уходят от уплаты как взносов в фонд, так и налогов. Или же официально по бухгалтерским документам работнику устанавливается минимальный размер заработной платы, с которой уплачиваются взносы. В обоих случаях возникают проблемы с формированием страхового стажа, необходимого для назначения пенсии и пособий, - объясняла Наталия Павлюченко.

Иными словами, если большую часть зарплаты вам выдают в конверте, то о полноценных больничных и отпускных можно забыть. Да и пенсия потом будет меньше, ведь ее размер тоже зависит от вашей зарплаты и страховых взносов.