Василий Матюшевский - о поставках нефти из России: Нет никакой угрозы. Есть соглашение, которое выполняется

СЕГОДНЯ 16:15 2018-08-16T16:15:28+03:00

Первый вице-премьер Василий Матюшевский рассказал о том, как Беларусь и Россия договариваются о поставках нефти и новых кредитах.

Сейчас Беларусь и Россия договариваются не только о нефти, но и о выдаче нам новых кредитов

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На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что с октября Россия намерена приостановить беспошлинные поставки нефти в Беларусь. Основная причина в том, что российский бюджет теряет из-за этого слишком много денег. Более того, российская сторона ожидает, что мы доплатим все необходимые пошлины и за предыдущие поставки. А пока этого не случилось, работа по предоставлению нам кредитов будет приостановлена. Речь идет о двух траншах кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на 200 млн. долларов каждый (их мы ждем еще с конца прошлого года), а также о новом государственном кредите на 1 млрд. долларов, который Россия собиралась предоставить нам в следующем году.

В среду, 15 августа, первый вице-премьер Василий Матюшевский рассказал о том, что вопрос с поставками нефти пока еще обсуждается.

- Переговоры идут на уровне вице-премьеров, которые курируют эту тему. Думаю, в ближайшее время мы до общественности доведем, о чем мы с российской стороной договорились, - цитирует Василия Матюшевского belta.by. - Нет никакой угрозы. Есть подписанное соглашение, которое выполняется сторонами. Что касается взаимных вопросов, соответствующие вице-премьеры найдут решение всех непростых вопросов.

Если же говорить о кредитах, то здесь подготовка и не приостанавливалась. Сейчас обе стороны по-прежнему ведут переговоры по поводу предоставления Беларуси кредита на 1 млрд. долларов в следующем году. Эти деньги нам понадобятся: в следующем году стране предстоит выплатить 3,7 млрд. долларов по внешним долгам, и половину этой суммы правительство рассчитывает рефинансировать (то есть погасить за счет новых, более выгодных займов).

- Работа ведется, достаточно конструктивное взаимодействие. Мы не драматизируем, но есть вопросы, и мы на них отвечаем. Наша стратегия - не наращивать долговые обязательства, - приводит слова Василия Матюшевского ТАСС.

К слову, несколько дней назад российский Минфин тоже опроверг информацию о том, что Россия приостановила процедуры по подготовке к выдаче кредитов.

- Согласно имеющимся договоренностям, финансируются расходы, связанные с использованием республикой средств государственного экспортного кредита, предоставленного на сооружение АЭС. Начата и активно ведется подготовка документов, необходимых для предоставления нового финансового кредита, а также траншей кредита, предоставленного по линии ЕФСР, - сообщила пресс-служба российского Минфина.