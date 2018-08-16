Типичный банковский вкладчик: женщина старше 55 лет со счетом в 7 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:36 2018-08-16T17:36:37+03:00

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Национальный банк провел традиционное исследование по вкладчикам - «Знай своего клиента». Данные по типичным вкладчикам - в разрезе возраста, гендера, валютных предпочтений - главный банк страны проводит раз в квартал. В целом картина мало меняется. Разве что рублевые вклады в последнее время увеличиваются, а валютные - уменьшаются. Но с учетом того, что проценты по валютным депозитам стали очень маленькими, это и не удивительно.

Итак, на 1 июля в среднем один вкладчик держал в банке 8 тысяч рублей. Эту сумму посчитали по всем вкладам во всех валютах. В среднем один вкладчик разместил в банке в национальной валюте 3,5 тысячи рублей, а в валюте - 6,3 тысячи долларов.

Основной вкладчик - резидент Беларуси, и все вместе они держат в банках 16,1 млрд. рублей. Большинство депозитов - 12,4 млрд руб., или 77,1% - в валюте. Правда, удельный вес валютных сбережений снизился на 2,2% во втором квартале этого года по сравнению с первым кварталом.

Если смотреть на типичного банковского вкладчика, то им окажется женщина старше 55 лет, у которой хранится в банке 7 тыс. руб., или мужчина от 26 до 60 лет с суммой в банке 10,2 тыс. руб.