2018-08-16T17:36:37+03:00
Экономика

Типичный банковский вкладчик: женщина старше 55 лет со счетом в 7 тысяч рублей

Белорусы по-прежнему предпочитают хранить деньги на вкладах в валюте
Поделиться:
Кто такой - типичный белорусский вкладчик?Кто такой - типичный белорусский вкладчик?Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Изменить размер текста:

Национальный банк провел традиционное исследование по вкладчикам - «Знай своего клиента». Данные по типичным вкладчикам - в разрезе возраста, гендера, валютных предпочтений - главный банк страны проводит раз в квартал. В целом картина мало меняется. Разве что рублевые вклады в последнее время увеличиваются, а валютные - уменьшаются. Но с учетом того, что проценты по валютным депозитам стали очень маленькими, это и не удивительно.

Итак, на 1 июля в среднем один вкладчик держал в банке 8 тысяч рублей. Эту сумму посчитали по всем вкладам во всех валютах. В среднем один вкладчик разместил в банке в национальной валюте 3,5 тысячи рублей, а в валюте - 6,3 тысячи долларов.

Основной вкладчик - резидент Беларуси, и все вместе они держат в банках 16,1 млрд. рублей. Большинство депозитов - 12,4 млрд руб., или 77,1% - в валюте. Правда, удельный вес валютных сбережений снизился на 2,2% во втором квартале этого года по сравнению с первым кварталом.

Если смотреть на типичного банковского вкладчика, то им окажется женщина старше 55 лет, у которой хранится в банке 7 тыс. руб., или мужчина от 26 до 60 лет с суммой в банке 10,2 тыс. руб.

Большинство депозитов в белорусских банках по-прежнему номинированы в валюте. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Большинство депозитов в белорусских банках по-прежнему номинированы в валюте.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Если все будут рожать по одному ребенку, про пенсии можно забыть и нам, и нашим детям»
Александр Лукашенко призвал белорусок рожать минимум по 3-4 ребенка, а мы спросили у экспертов, как это может помочь нашей экономике и что нужно сделать, чтобы семьи охотнее обзаводились детьми
Новости 24
Лукашенко снял с должностей министров промышленности, архитектуры и строительства
«Получили столбом под капот». Домрачева попала в небольшое ДТП
В Минском районе трое подростков забросали камнями светофор
В Свислочском районе на слесаря упала часть трубы - он умер
В выходные в Беларуси - грибная погода
Некоторые остановки в Минске с 1 сентября сменят название
На заводе в Волковыске сварщик потерял три пальца и сломал руку
Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 18 августа‍
В Гомеле не могут построить школу и садик в новом микрорайоне - нет денег
Дерзкое ограбление магазина расследуют в Гомеле
Почти 77 миллионов будет выделено на подготовку к II Европейским играм
В детском саду в Минске поймали четырёхметрового питона‍
Минобразования: в этом году в Минске всех первокурсников поселят в общежития
Первая жертва безвиза: в Гродно англичанина высадили из автобуса за отсутствие шенгена
В Гродно на крыше многоэтажки открыли кафе с самой большой в Беларуси смотровой площадкой
Нацбанк: белорусский вкладчик - женщина 55 лет, у которой на счету примерно $3500
Лукашенко поменял главу милиции на Гомельщине
Под Гродно из-за молнии едва не сгорел костел XIX века
Под Барановичами МЧС спасло лошадь, которая провалилась в мелиоративный канал