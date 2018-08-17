«Цены у артистов в Беларуси взяты с неба». Юзари готовит YouTube-звезду к «Евровидению»

СЕГОДНЯ 00:00 2018-08-16T12:17:57+03:00

Потомственный музыкант, он начал пробовать себя в роли композитора с раннего детства. И тогда же объездил с гастролями всю Европу. Надеется воспитать в Беларуси музыкальную культуру и понимание современного шоу-бизнеса

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Увидев большой потенциал у финалистки конкурса «Смелее» Альфа-Банка Леры Яскевич, он замахнулся ни много ни мало на ее подготовку к выступлению на «Евровидении». Мы побеседовали с певцом и наставником шоу талантов Юзари о славе, заработках и «Евровидении».

«Евровидение» - это музыкальное казино»

Зная биографию Юзари, сложно предположить, что он мог стать не музыкантом, а кем-то еще. Дед - баянист, отец получил музыкальное образование по классу трубы, мать - солистка Национального академического концертного оркестра. Сам певец с малых лет привык выступать на сцене, гастролировать - уже тогда объездил всю Европу. Занимался хоровым пением, дирижированием, играл на фортепьяно.

- Учился в лучшем для музыканта заведении - Республиканском музыкальном колледже при консерватории, который дает просто шикарную базу. Потом закончил тот же Университет культуры в Санкт-Петербурге, что и дед. После учебы занимался самообразованием - искал себя в качестве аранжировщика. Осваивал новые инструменты, чтобы быть композитором-профессионалом, и сейчас играю практически на всех. Вообще, музыку сочиняю с шестого класса, - рассказывает певец.

В 2015 году он представлял Беларусь на «Евровидении», однако участие в этом проекте началось гораздо раньше и продолжается до сих пор. Наверно, никто из артистов нашей страны, а, может, и не только нашей, не был на «Евровидении» столько раз, сколько Юзари. Впервые он попал туда в 2011 году в качестве бэк-вокалиста Анастасии Винниковой. Потом участвовал как наблюдатель, судья национального отбора, жюри от страны, объявлял в прямом эфире результаты, в 2014 году стал композитором, соавтором песни для участницы детского «Евровидения» Надежды Мисяковой, а в 2015-м выступил сам - спел в дуэте со скрипачкой Маймуной.

Юзари, Аня Шаркунова, Герман – новое поколение белорусских артистов.

- «Евровидение» - это прежде всего ТВ-проект, а потом уже конкурс. Атмосфера там дружелюбная, никаких подводных камней. Я уверен, что в любом проекте крайне сложно скрыть очевидных лидеров, будь то «Евровидение» или «Голос». Конечно, в какой-то степени ты играешь в музыкальное казино. Но если ты сделал все от тебя зависящее, чтобы правильно преподнести свою кандидатуру, то всякая коррупция или какие-то договоренности будут бессильны. Дальше - игра на совесть, справедливость и честность. Я не люблю сравнивать спорт с музыкой, но в этом случае подходы перекликаются: совершенствуй себя - и тогда не будешь расстраиваться из-за результата, потому что ты все сделал. И, конечно, там тоже существует субъективность. Ведь музыку нельзя посчитать или потрогать, она просто летает в воздухе. Жаль только, что многие воспринимают участие в «Евровидении» как высшую ступень в карьере.

«Все артисты будто пострижены в одном барбершопе»

О своей музыке Юзари говорит, что она «европейского формата». Это отмечают и зарубежные коллеги певца. Вместе с тем с недавних пор поет он на белорусском языке, а в мелодиях слышны фольклорные нотки.

- Моя мама - национальный голос Беларуси. Поэтому на меня с детства влияла настоящая, подчеркиваю, настоящая фольклорная белорусская музыка. А отец активно гастролировал по Европе. У него была обширная музыкальная библиотека, которую я впитывал как губка. Это была западная музыка, интеллектуальная, развивающая. И во мне эти два тренда синтезировались. В любой музыке, которую я сочиняю, присутствует настоящий белорусский мелодизм, завуалированный фольклор. С другой стороны, я говорю на одном музыкальном языке с американцами и европейцами. Когда слышат Юзари, говорят, что это фирменный стиль, ново, интересно, - говорит певец.

Вместе с тем он считает, что шоу-бизнеса как такового у нас в стране нет.

- Нет ни лейблов, ни нормальных продюсерских компаний, ни интересных конкурентоспособных на мировом рынке центров искусств. Если что-то и есть, то оно узконаправленное и преследует сиюминутные финансовые интересы. Шоу-бизнеса никогда не было, он только-только стал зарождаться. Почему? Потому что не было претендентов, альтернативы. Наш шоу-бизнес - это пока какая-то док-станция для галочки. Нет примера, как это можно сделать здесь. Я как раз и создал продюсерский центр, чтобы в ближайшем будущем мы смогли увидеть шоу-бизнес таким, каким он должен был появиться в Беларуси много лет назад, - говорит певец. - Недавно стали появляться другие продюсерские центры, и это хорошо. Будет здоровая конкуренция - начнется движение в стране. А пока у нас все будто пострижены в барбершопе: настолько одинаковые, что не из кого выбирать.

«В жюри часто сидят случайные люди»

Вместе с хореографом Ольгой Шамровой Юзари создал детско-молодежный центр искусств «Арт-платформа». Теперь вот надеется взрастить новое поколение талантливых белорусских музыкантов. А недавно за свои деньги устроил крупномасштабный кастинг по всей стране для отбора на детское «Евровидение».

- Говорят, у нас талантливая страна. Я захотел убедиться в этом сам, а заодно понять, почему у нас все так грустно с музыкальным образованием, конкурсами, - объясняет артист. - К тому же часто бывает, что ребенок талантливый, а показаться в Минск нет возможности. И мы решили, что сами к ним приедем. Дали возможность написания бесплатной композиции, хотели помочь. В итоге три песни из пяти уже прошли в финал! Люди поверили в себя: в первый раз вышли на большую сцену и вдруг сразу попали в финал национального отбора, даже об этом не мечтали. Финал, на котором определится, кто из детей поедет на европейский конкурс, пройдет 31 августа.

Юзари и Аню Шаркунову не только приятно слушать – на них приятно смотреть.

То, что Юзари болеет «Евровидением» - факт. Став одним из наставников музыкального проекта «Смелее» Альфа-Банка, тут же загорелся идеей подготовить финалиста шоу к евроконкурсу. И нашел своего идеального кандидата - гитаристку Леру Яскевич.

- «Смелее» - платформа для талантливых людей, которых никто не видит, которые чего-то боятся. «Помогай талантливым, способные сами прорвутся», - сказала когда-то Пугачева - и была права. Способные могут все так хорошо организовать, что покажутся лучше, чем талантливые. Я увидел Леру и понял, что она именно та исполнительница, которая может выступить с моей песней так, как я это вижу. И она будет достойно смотреться на «Евровидении», - считает Юзари.

Певец постоянно подчеркивает, что чувствует свое призвание развить музыкальную культуру Беларуси.

- Это намерение я подтвердил своим возвращением после университета культуры Санкт-Петербурга. Я уехал с ментальностью белоруса, который хочет что-то сделать для своей родины. И пожив там, посмотрев на все со стороны, увидел, что все дело в самих нас. И понял, как это можно изменить, развить, сделать какой-нибудь шаг. Я учился на бюджете, и на экзаменах мне сразу поставили высший балл, сказав: «Вы белорус. А в Беларуси много музыкальных талантов, голосов, мозгов», - вспоминает Юзари. - Проблема в советских пережитках. В жюри на конкурсах часто сидят те, кто какое-то отношение к музыке имел, но весьма опосредованное. Но это период становления, и он нужен. Я уверен, в каждой стране он был.

«Не готов щекотать чье-то эго за деньги»

Юзари сейчас в основном выступает на концертных площадках:

- Корпоративы - только для людей, которые что-то понимают в искусстве, хотят быть частью становления белорусской культуры. Тогда они могут позволить себе пригласить Юзари. И я не боюсь отказываться от тех мероприятий, где я должен просто пощекотать чье-то эго. Я к этому долго и целенаправленно шел. Мою музыку понимают не сразу, выходит песня - и только через пару лет догоняют.

В настоящий момент Юзари ближе амплуа продюсера, а не певца. Причина все та же - воспитать аудиторию.

- Для реализации моей музыки требуется слишком много времени и усилий. Каждый год спрашивают: когда сольный концерт Юзари. И я отвечаю, что он не будет сделан путем раздачи профсоюзных билетов и притягивания народа насильно. Он состоится, когда люди, которые способны воспринимать мою музыку, сами захотят прийти. Для сольного концерта Юзари нужна большая подготовка: я должен дать людям своего рода инструкцию по восприятию моей музыки. Пока в Беларуси после моего выступления зрители недоумевают: «Это здорово, но мы не знаем, что это». Поэтому основные усилия сейчас направлены на продакшен, то есть «написание инструкции».

Заработок белорусского музыканта - величина непостоянная, которая зависит от идейной политики и стратегии, считает Юзари.

- Это первое. А второе - у нас в музыке нет командной игры, следовательно, нет и конкуренции. А когда появится, то и стоимость музыкального продукта будет формироваться рынком. Пока цена у артистов и групп взята с неба: сегодня я беру за выступление или концерт 300 долларов, завтра - 800. Я со многими общаюсь и вижу, что люди работают и зарабатывают. При этом 70% артистов говорят, что достигли потолка и дальше некуда двигаться. Еще 20% утверждают, что у них все клево. А остальные 10% молчат, потому что сами не определились, нравится ли им заниматься музыкой. Я вижу, как распадаются многие группы - классные, с историей. И превращаются в кавер-бенды, которые играют, пока люди едят.

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Музыкальный YouTube-конкурс «Смелее» проводится с целью поиска новых талантов. В народном кастинге мог принять участие каждый желающий, а в финал отобрали шестерых конкурсантов. Вместе со звездными наставниками из двух лагерей - эстрады и YouTube-сообщества - они пишут песни, разрабатывают образы, участвуют в шоу на Inscyn.TV и завоевывают сердца поклонников. Победитель конкурса получит от Альфа-Банка возможность снять собственный клип, ротацию песни на радио и $2 тыс. в эквиваленте. Суперфинал конкурса состоится в сентябре.