2018-08-16T13:22:16+03:00
Общество

В Гродно британца высадили из автобуса в Польшу из-за отсутствия шенген-визы

Белорусский водитель, похоже, не знал, что гражданам Великобритании виза не нужна
Эвика ОТТО
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Водитель, который высадил британца из автобуса, сейчас в рейсе. Фото: grodnotrans.byВодитель, который высадил британца из автобуса, сейчас в рейсе. Фото: grodnotrans.by
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Британский турист приехал в Гродно по безвизовому режиму. 14 августа он собрался покинуть город на автобусе Гродно - Лодзь (Польша). Билет у гостя был до польского Белостока, там он должен был сделать пересадку. Но туда он так и не доехал. Водитель маршрута, проверяя наличие шенген-визы у пассажиров, не обнаружил ее в паспорте британца. После чего высадил иностранного пассажира из автобуса. Скорее всего, белорус побоялся везти пассажира на границу с Евросоюзом, чтобы не получить штраф 3000 евро от польских пограничников.

В этот вечер других рейсов ни в Польшу, ни в Литву больше не было. Гражданину Британии пришлось спешно покидать Беларусь на такси, чтобы не нарушить время пребывания по безвизу. Турист заплатил 50 евро за такси в литовский Друскининкай, сообщил euroby.info.

«Комсомолка» дозвонилась перевозчику Гродно - Лодзь, чтобы узнать, чем руководствовался водитель их маршрута.

- Сложно пока сказать, что произошло, - этот водитель сейчас в рейсе. Мы были в курсе, что автобус был задержан: проблемы возникли не только с гражданином Британии, но и с белорусскими пассажирами. Конечно, мы знаем, что британец мог ехать в Польшу без шенген-визы. Что могло смутить водителя? Будем выяснять, - рассказывает и. о. замдиректора организации по перевозкам ОАО «Автобусный парк г. Гродно» Дмитрий Пацуй. - Думаю, это произошло из-з того, что водитель и пассажир не смогли понять друг друга. Никто в салоне тоже не говорил на английском. Наши водители владеют польским и чуть-чуть литовским языками. Произошел серьезный случай, который должен дать толчок для улучшения уровня обслуживания всем перевозчикам Беларуси. Тем более мы на пороге ЧМ-2021 по хоккею. В своей организации мы проведем подробный инструктаж. Такое больше не повторится.

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