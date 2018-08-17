Ремонт в двухэтажной квартире Дяди Вани: «У меня квартира на миллион!»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-16T13:59:37+03:00

Думали, может, сделать красную кухню? Но, решили, нет, красный был бы сильным раздражителем. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В проекте «Реальный ремонт» мы рассказываем, как белорусы обустраивают свое жилье

Иван Вабищевич живет в своей квартире вместе с женой Натальей и дочкой Мирославой с 2014 года.

- Мы строились в разгар самого сильного кризиса. Тогда, когда курс скакнул с 3 до 8 тысяч рублей, поэтому вместо 1200 долларов за метр квартира стоила нам 950. Буквально подарок судьбы! В квартире четыре комнаты, 130 квадратных метров. Два этажа: первый жилой, второй – спальный, туда мы гостей не водим. Там же гардеробная и склад, который однажды станет кабинетом.

Семья живет в своей квартире уже четыре года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Квартира нашлась почти случайно. Изначально хотели двух- или трехкомнатную. Но их будущая двухуровневая квартира в этом доме была последней.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ремонт делали в бурный период: в тот год Дядя Ваня проехал на мотоцикле по всей Европе и поучаствовал в шоу «Голос».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Планировка – такая, как была изначально, никаких изменений.

- Ремонт делали года полтора. Все, что могли сделать сами, делали сами – положили пол, например. Квартира оказалась на удивление ровной, нам не пришлось вкладывать деньги в исправление несовершенств. Правда, через год треснула одна стена – так треснувшей и осталась.

Что могли, сделали сами - например, пол положили.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кухня деревянная и бирюзовая.

- Не хотелось ни белого цвета, ни глянца. От этого веет чем-то искуственным, это не про нас. У нас уже был сделан деревянный пол, хотелось сохранить ощущение а-ля лофт. В итоге нашли итальянский салон, где делали именно то, что нам надо.

На одной из панелей в кухне – грифельная доска, где с удовольствием рисует вся семья.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хозяева хотели, чтобы кухня была в меру ярким пятном.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я попросила: «Ваня, зайди, спроси, сколько стоит. Просто для интереса!», - вспоминает Наталья.

- Цифра была от 8 до 16 тысяч евро! Мы не гонимся за брендами, поэтому я обратился к другу, который работает с кухнями, и он сделал нам ее почти в 4 раза дешевле. Гранитную столешницу по себестоимости сделал брат, который этим занимается.

Менять жилье решили после рождения Мирославы: стало ясно, что в «однушке» семья больше не помещается.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Все освещение купили в IKEA.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люстру в шутку называют «звездой Смерти».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Запахи из совмещенной с гостиной кухней не мешают: еду не жарят, только варят или запекают. И проветривается хорошо – тут четыре окна.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вешалку для украшений сделала Наталья: «А то Ваня вечно все раскладывает горой на подоконнике!»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Диван и стол – главное украшение гостиной.

- Когда мы въехали, у нас долго вообще не было никакого дивана. То, что нам приблизительно подходило, стоило каких-то космических денег – от трех тысяч долларов. Но ни сейчас, ни тем более тогда мы не были готовы выкладывать столько за вещь, которая нравилась далеко не на 100%.

- Я такой человек: пришла, увидела, забрала! – говорит Наталья. – Не могу представлять, как оно будет выглядеть в другой обивке, с другими подлокотниками. Плюс ждать: может, месяц, может, три…

Готовые диван и стол привезли в квартиру в виде груды паллет. Собрали уже внутри за полтора часа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По словам хозяев, на диване кайфово спать, когда жарко: два человека без проблем ложатся головами к друг другу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В итоге «свой» диван Иван и Наталья увидели в ресторане Макса Мирного. Позвонили его отцу Николаю Николаевичу, спросили, кто делал им мебель. Он поделился контактами – и вуаля!

- Наш друг, который работает на складе, подобрал 16 красивых европоддонов. Ребята, которые взялись за работу, спросили: «А можно покреативить?» - «Вперед!». Они сделали ящички (ручки искали аутентичные, чтобы подходили по стилю), полки, трижды покрыли все лаком, трижды обожгли, зашкурили… А из двух остававшихся получился столик на колесиках.

Ручки покупали аутентичные, чтобы подходили по стилю.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Квартира нашлась почти случайно. Изначально хотели двух- или трехкомнатную. Но их будущая двухуровневая квартира в этом доме была последней.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За диваном - хранилище сноубордов и проход на балкон.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За диваном – место для хранения сноубордов и проход на балкон. Вид – круче, чем со смотровой площадки Национальной библиотеки (которую, кстати, отсюда тоже видно).

- Моя знакомая, которая живет в Америке, рассказала, что у них до половины стоимости недвижимости может зависеть от вида. И я подумал: жаль, что наш дом не в Америке, квартира – на миллион! А еще из нашего окна видны сразу все салюты города.

Вид из окна очень крутой: видно и лес, и Национальную библиотеку, и сразу все салюты на день города.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Спортивный уголок – гордость хозяев. Наталья и Мирослава занимаются тут хореографией, а Иван подтягивается и занимается на балансере.

- Изначально мы хотели сделать камин. Передумали: функциональной необходимости в нем нет, греть ничего не надо. Тут так тепло, что мы зимой батареи перекрываем! Если уж камин – то настоящий. Круглый обеденный стол тоже не хотели, от формата с застольями уже отошли (для этого мы идем в ресторан). Когда к нам приходят гости, устраиваем фуршет, и все тусуются, где хотят – кто за барным столом, кто на пуфах, кто на балконе. Так что повесили зеркала, а на Новый год я подарил девочкам станок – его привезли из России за 150 долларов. В Беларуси было 750.

Шведская стенка обошлась недорого, потому что была в магазине последней.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Спортивный уголок – гордость хозяев.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Здесь же стоит высокая школьная парта.

- Обычная на втором этаже тоже есть, но, оказалось, активному ребенку гораздо проще делать уроки стоя. Спина в нормальном положении, руки в правильном, концентрация – максимальная. Неприкольно же долго стоять! Надо написать прописи – окей, никаких мечтаний и ковыряний в носу.

Оказалось, активному ребенку гораздо проще делать уроки стоя.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сейчас у Мирославы каникулы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А дедушкино кресло, которое, накрытое шкурой, стоит перед пианино, было первой мебелью, которая появилась в квартире. Его привезли с дачи, чтобы строителям было, на чем сидеть, да так оно и осталось.

Кресло временно привезли с дачи - да так оно и осталось.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Маленькая Мирослава не только танцует, но и играет на пианино.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Все картины написал друг семьи – художник Алекс Кессел.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чтобы сделать обложку для альбома, художник облил Дядю Ваню краской, сфотографировал, а потом написал картину со снимка. Оцифрованная картина и стала в конце концов обложкой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Часы – подарок от Натальи и Мирославы на день рождения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В черной ванной висит эффектное гримерное зеркало.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Есть негласное разделение: внизу – туалет главы семьи, вверху – девочек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На стенке между этажами - дипломы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На втором этаже - спальня и гардеробная.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Под лестницей у Мирославы «чулан Гарри Поттера»: там лежит матрас, игрушки… А стенку она разрисовывала вместе с родителями.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мирослава - звезда!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В коридоре стоит брутальный ящик-скамеечка для обуви.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вот сколько всего помещается!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧТО ПОЧЕМ?

На весь ремонт ушло около $20 тысяч. В том числе:

$2,5 тысячи – кухня со всей техникой (посудомойка, плита, духовой шкаф)

$750 – диван (450 за работу, все остальное – 300)

$400 – спортивный уголок