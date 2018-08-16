Льготникам предложат жилье в виде готовых коттеджей с отделкой

СЕГОДНЯ 21:25 2018-08-16T21:26:09+03:00

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Белорусские чиновники недовольны тем, что люди берут участки под застройку частных домов и не доводят эту самую стройку до конца. То ли денег не хватает, то ли желания. В итоге в Минском районе, да и в области тоже, скопилось большое количество недостроев. Про эти незавершенные дома на уровне различных министерств и ведомств говорят в этом году особенно активно. Видимо, все-таки наболело. И вот в Министерстве архитектуры и строительства решили, что надо как-то исправлять ситуацию.

- Мы решили, что нужно делать упор на развитие не просто индивидуального жилищного строительства, а индустриального строительства жилья, - цитирует БелаПАН начальника управления жилищной политики Минстройархитектуры Александра Авраменко. Он полагает, что в этом случае не будет допущена ситуация, когда люди, которым была выделена земля, «десятилетиями не могут закончить строительство дома своими силами».

То есть имеется в виду то, что организация будет строить дом под ключ (уже с отделкой), а нуждающемуся льготнику предложат этот дом. Если согласен, то заключай договор по 240-му указу, получай ключи, вселяйся и плати кредит. Кто будет строить дома? Это будет, скорее всего, какая-то опытная строительная организация. Причем заниматься она будет всем: проектом, согласованием, строительством и отделкой. Строить обещают качественно и быстро. Если же льготник захочет отказаться от такого готового жилья, которое ему построило государство, он сможет это сделать в пользу другого участка и построить себе дом самостоятельно. Заниматься строительством поначалу будут государственные предприятия. Но если такое направление станет популярным, то не исключено, что на аукцион будут выставлять право застройки какой-то определенной территории.

Где все это будут строить? Предположительно, в тех же городах-спутниках. Чиновники, к слову, тоже недовольны тем, что проект развития городов-спутников тормозится. В частности, речь идет про Смолевичи. Напомним, там пытались построить серию домов для минчан - занимались этим и частники, и государственные застройщики. Но стройка шла очень туго. В итоге о городах-спутниках больше говорят, чем их развивают. И вот в Смолевичах предлагают начать строительство таунхаусов - малоэтажных усадебных домов на несколько квартир. В этом городе, несмотря на некоторые проблемы с инженерно-транспортной инфраструктурой, строительство частных домов развивается неплохо. Поэтому решено в Смолевичах половину жилья возводить в виде многоэтажек, и половину - в виде малоэтажной застройки. Сколько именно будут стоить частные дома в городе-спутнике, чиновники пока не рассказывают, но уверяют, что цена получится очень хорошая.

КСТАТИ

Инфраструктуру будут строить за счет проданных на аукционах участков

Бывает так: местный сельсовет нарезал участков для строительства частных домов, а инфраструктуру не провел. Ни дорог, ни воды… Это признают и чиновники. Александр Авраменко предлагает провести ревизию территорий с плохими дорогами, сетями и коммуникациями.

- Нам они известны, но все же еще раз посмотреть, насколько они обеспечены инженерной инфраструктурой, - говорит чиновник. - Мы считаем, что нужно практически все земельные участки обеспечить хотя бы минимальной инфраструктурой: дорогой, хотя бы нормальной песчано-гравийной, электричеством, водой. В идеале - если сразу, как только исполком определит участок для застройки, будут проложены эти три основные инженерные коммуникации. Тогда можно разворачивать строительство.

Правда, тут же чиновник признает, что денег на инфраструктуру в стране нет. Что предлагается? Например, деньги, которые поступают от продажи участков на аукционах, направлять на развитие тех же дорог и инженерных коммуникаций. Почему раньше такое не практиковали? Потому что деньги растворялись в общем бюджете. Теперь их хотят направлять сразу на специальный счет, а уже оттуда брать на развитие инфраструктуры, причем конкретного населенного пункта.