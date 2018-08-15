«Играл на обезболивающих, но зрители этого не знали». В Купаловском простились с Николаем Кириченко

15 Авг. 22:45 2018-08-16T22:44:51+03:00

Николай Михайлович в 80-е годы организовывал похороны своих коллег, а 16 августа в театре, где он проработал почти полвека, простились с ним

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За 47 лет в Купаловском театре народный артист Беларуси Николай Кириченко успел сыграть десятки ролей, несколько лет побыть директором театра, запомниться князем Ягайло - для зрителей и человеком, который переживал обо всем, - для коллег. Актер тяжело болел, но еще в июле выходил на сцену. Правда, мало кто знал, что играл он тогда на обезболивающих.

- Мы гралі з ім у ліпені ў камедыі «Школа падаткаплацельшыкаў», - вспоминает коллегу народный артист Виктор Манаев. - Ён казаў, што прымаў абязбольвальныя, граў з жахлівым болем! Але я, нават знаходзячыся ў колькіх сантыметрах ад яго, не мог заўважыць тую пакуту і боль, і гледачы не маглі. Наадварот, такая іскрамётнасць была, імправізацыя. Здавалася, хваробы проста не існуе, але яна была.

Прощание с народным артистом длилось два часа. Выстроилась очередь, чтобы в последний раз увидеть Николая МихайловичаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Около гроба дежурила рота почетного караулаФото: Святослав ЗОРКИЙ

На сцене около гроба - близкие люди Николая КириченкоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Фотокорреспондент Юрий Иванов, народная артистка Зинаида Зубкова, художественный руководитель Купаловского театра Николай ПинигинФото: Святослав ЗОРКИЙ

Вдова Николая Кириченко Снежана КириченкоФото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что болезнь была, знали только самые близкие. Те, от кого скрывать проблемы со здоровьем было невозможно. Все говорят, что Николай Михайлович не любил жаловаться на здоровье. Зрители вспоминают, каким живым и активным видели актера на сцене, а после спектакля все-таки было заметно: ему очень тяжело.

Фотокорреспондент Юрий Иванов вспоминает, что звал Николая Кириченко в университет культуры, где сам работает, выступить перед студентами. А еще предлагал актеру сделать портрет. Но не успел. На прощание принес фоторамку со снимком, где Николай Михайлович на сцене, и подарил вдове.

Юрий Иванов - второй слеваФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Он говорил: я выберу время, обязательно приду. Относился к приглашению спокойно: хорошо-хорошо. Мы встретились на мероприятии, он говорит: да, я уже почти собрался, но времени совсем нет. Он был до последнего постоянно занят, - вспоминает Иванов.

Юрий Иванов говорит, что очень тяжело выделить какие-то определенные роли, назвать точную «его» роль.

- Когда я видел Николая на сцене, на время спектакля переставал думать о нем, видел только героя, насколько он отдавался сцене.

О таланте актера говорит и народная артистка Зинаида Зубкова. А еще о том, как комфортно им было работать вместе и сравнивает его, как и многие, с Челентано.

Зинаида Зубкова прощается с Николаем КириченкоФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Он был изумительный партнер! Жил не только собой, но и партнершей. Нам будет очень тяжело, потому что в театре осталось очень мало пожилых актеров, - говорит народная артистка Зинаида. - Он был молодым Челентано: зрители когда видели его, терялись. Такое ощущение, что сошел прямо с экрана.

Зинаида Зубкова отзывается о Николае Кириченко как о прекрасном партнере по сценеФото: Святослав ЗОРКИЙ

На фотографии - вдова Снежана Кириченко. У Николая Михайловича есть дочьФото: Святослав ЗОРКИЙ

Попрощаться с артистом пришли близкие люди, коллеги, ученикиФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Ягайло нет, остался Витовт»

На одной сцене с Николаем Кириченко в Купаловском театре играл и Геннадий Давыдько. В спектакле, который стал знаковым для обоих, - «Князь Витовт» Валерия Раевского по пьесе Дударева. Давыдько играл Витовта, Кириченко - Ягайло.

С Геннадием Давыдько Николай Кириченко сыграл на одной сцене. Для обоих спектакль стал знаковымФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мне вчера приходило много сообщений примерно такого содержания: Ягайло нет, остался Витовт, - вспоминает на прощании Геннадий Давыдько. - Все, что сегодня говорили друзья, - это правда, но, кажется, что этого даже мало. Я как-то сочинил о Николае Михайловиче пародию: «Однажды Кириченко проснулся утром и заволновался о том, что волноваться было не о чем». Он не мог не волноваться. Если где-то на улице человеку становилось плохо, почему-то рядом оказывался Кириченко Николай. Если в театре что-то происходило, он бросался на амбразуру. И хватило его только на 73 года. Он настоящий человек. Ранимый, честный и глубоко порядочный.

Николай Пинигин знал о проблемах со здоровьем Николая Кириченко. Художественный руководитель вспоминает, как актер выходил на сцену после серьезных процедур: партия сказалаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Выразить соболезнования вдове Николая Кириченко подходили почти все, кто пришел проститься с актеромФото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что за все, что происходило в театре, Кириченко очень переживал, о том, как пропускал через себя, повторяют почти все.

- Іншым разам я казаў яму: «Мікалай, ну трэба ж крышачку спакойней», а ён не мог спакойней, - вспоминает Манаев. - Яго можна было назваць нервам тэатра. Да ўсяго яму была справа, да ўсяго - пачынаючы ад падлог вымытых.

На прощании с народным артистом очень много молодежи. Те, кому посчастливилось учиться у мастера, пришли целыми группами.

На прощании было много молодежиФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Так хотела тебя увидеть, ни разу не виделись после учебы. И вот… - около главного входа в Купаловский обнимаются парень с девушкой и вдвоем плачут.

Много трогательных слов о Кириченко написали ученики в соцсетях. После истории, которую рассказала со сцены одна из учениц, расплакался весь зал.

Ученицы Николая Михайловича вышли на сцену, когда Николай Пинигин предложил желающим сказать об актереФото: Святослав ЗОРКИЙ

Вдова Николая Кириченко старалась быть сдержанной, но после рассказа девушек не смогла сдержать слезФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Когда мы поступали, так боялись Николая Михайловича. Потом он пришел на первое занятие, достал свою тетрадочку, там были написаны наши фамилии, имена и имена наших родителей, - вспоминает девушка. - Так получилось на курсе, что многие были без отцов. Он поднял глаза, грустно улыбнулся и сказал: «Ну что ж, придется быть вашим папой». И был. С каждым годом мы понимали, что это на самом деле безумно ранимый, такой наивный, такой добрый человек, с красивой широкой улыбкой, с широкими красивыми глубокими глазами. Он научил нас быть в первую очередь людьми, потому что сам был безумно человечным. И конечно каждому из нас дал шанс попробовать стать артистами, поверил в нас. Он учил быть семьей, плыть в одной лодке, тратиться на сцене и всегда, что бы ни случилось, оставаться человеком. Он наш папа. Спасибо, папа.

Сотни человек принесли цветы народному артистуФото: Святослав ЗОРКИЙ

16 августа Купаловский прощался с актером, который служил в театре почти полвекаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Слова про театр, который второй дом, в этом случае как никогда правдивы, а не метафоричныФото: Святослав ЗОРКИЙ

Провожали актера под долгие аплодисментыФото: Святослав ЗОРКИЙ

Попрощаться с актером пришел поэт Владимир НекляевФото: Святослав ЗОРКИЙ

Телеведущая Светлана БоровскаяФото: Святослав ЗОРКИЙ

Похоронили Николая Кириченко на Восточном кладбищеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Прощальными аплодисментами проводили актера и прохожие, которые проходили на противоположной от театра улицеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Коллеги по сцене вспоминают, что в 80-90-е Николай Михайлович был таким негласным старостой в театре.

- Ён арганізоўваў розныя мерапрыемствы: и добрыя, і пахаванні, - вспомнил Виктор Манаев. - Мы нават жартавалі: «Мікалай, а ты як памрэш, хто арганізуе табе пахаванне?»