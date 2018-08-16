Сергей Гуренко о фиаско в Питере: «Зенит» выбрал простую и правильную тактику»

16 Авг. 23:25 2018-08-16T23:47:18+03:00

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В прошлый четверг минское «Динамо» в отличном стиле переиграло «Зенит» - 4:0. Именно переиграло. Футболистов и тренеров нахваливали все. Всю неделю разные специалисты спорили, реально ли питерскому клубу отыграть такое преимущество или нет.

Оказалось реально. Но как это складывалось?! Казалось, «Динамо» отбило стартовый натиск «Зенита» в первые 20 минут. Но потом случился гол Паредеса со штрафного. Горбунов - стабильный вратарь, но порой на него находит то ли забвение, то ли что... И частенько он пропускает со штрафных от края поля.

Еще в первом тайме нападающий Хващинский здорово сыграл на опережение, вошел в штрафную и отравил мяч в сетку. Подумалось: вот он - гол на выезде. Но взятие ворот отменили, так как Иванов, скорее всего, коснулся мяча, находясь вне игры. Было какое-то предчувствие: возможно, это ключевой моменты игры. Касание Иванова, если оно было, ничего не меняло, но это движение нападающего стоило такого важного гола... Так первый тайм и закончили.

После перерыва у «Динамо» началась паника. Много фолов, ошибок, отсутствие контригры. И если Нобоа на 66-й минуте забил со шрафного в равных составах, то Дзюба сделал это в меньшинстве.

4:0 по сумме двух матчей - и дополнительно время. И «Динамо» забивает: каким-то образом находит шанс в редкой атаке, отличается Яхая, один из лучших игроков сезона. Теперь «Зениту» надо забить еще два. Они это делают, пусть с пенальти, пусть и после простых фланговых забросов. При счете 1:6 словно игра закончилась и «Зенит» на кураже забивает еще дважды...

- Были готовы, что с первых минут у «Зенита» выйдут Дзюба и Ерохин. Будут бить на Дзюбу, бежать за спину, - Сергей Гуренко на послематчевой пресс-конференции старался держаться. - Наигрывали, что наши игроки будут больше прессинговать игрока с мячом. Фрагментами это получалось. В первом тайме более-менее справлялись.Обязательно надо было давать контригру. Что не получалось.

Тренер отметил, что старался настроить команду.

- До игры говорил ребятам, что если держать в уме счет 4:0, то ничего не получится. Есть шанс, если выходить на ответный матч, словно счет 0:0. В целом «Зенит» выбрал правильную и простую тактику, бьло много подач на Дзюбу, он много продавливал, другие игроки выигрывали подбор. Игроки «Зенита» выше классом. С Дзюбой можно было бы поставить высокорослого защитника, но у нас в составе такого нет. У «Зенита» был только один шанс. За счет продавливания нас через центр, за счет подач, за счет фолов, стандартов и «Газпрома». Ни на что не намекаю, просто, - с улыбкой сказал Гуренко.

Также Гуренко отметил, что у вышедших на замену неудалось войти в игру.

На фоне разгромного счета даже как-то забылось, что вне заявки оказался лидер минской команды Урош Николич. Вроде как на разминке он повредил ахилл...

Главный тренер «Зенита» был в фаворе.

– Таких игр, наверное, не было, - сказал Сергей Семак после матче в эфире «Матч ТВ». - Конечно, это фантастический матч. Ребята сегодня молодцы. Они в моих глазах сегодня герои. Тяжелый матч абсолютно. Мы верили до последнего. Ребята верили в то, что это возможно. Возможно только тогда, когда ты веришь в это. Я в свою очередь хочу поблагодарить «Динамо». Они большие молодцы. Старались. Но сегодня мы были лучше. Хотя у Минска очень-очень симпатичная команда.

Тренер «Зенита» отметил, что его задели некоторые слова,

- Конечно, всю команду задели слова о том, что в Минске команда ползала на четвереньках. Конечно, это оказалось для нас дополнительным стимулом. Спасибо большое. Это всегда по-хорошему раззадоривает.

Эти слова говорил Александр Лукашенко.

- Можно говорить о том, что в первом матче в Минске большая доля везения присутствовала у динамовцев. Нам залетало все, что только можно. Но такие матчи бывают и тем приятнее сегодняшняя победа после такого сложного поражения, которое было у нас в гостях, – сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Зенит Россия – Динамо Минск - 8:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 22 Паредес, 2:0 – 66 Нобоа, 3:0 – 75 Дзюба, 4:0 – 78 Дзюба, 4:1 – 99 Яхая, 5:1 – 109 Дриусси, 6:1 – 115, пенальти Дзюба, 7:1 – 120, пенальти Мак, 8:1 – 120 Мак.